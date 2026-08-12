Luis Carlos, bajo la mira por el asesinato doble en Tauste, es novio de la hija y se regularizó con antecedentes, gracias a Sánchez

La indagación sobre el doble asesinato de Javier Sánchez y Esther Latorre en Tauste ha centrado la atención en Luis Carlos Rivera, quien es el novio de Carlota.

Se investiga su solicitud de regularización, a pesar de tener antecedentes penales.

El caso continúa abierto y la Guardia Civil está trabajando para aclarar el rol exacto de los dos arrestados, qué sucedió en la casa familiar y cómo llegaron hasta ese lugar.

La cronología respecto a lo que escuchó un vecino a las 3.27 de la madrugada del sábado 8 de agosto y la última conexión a WhatsApp de Javier a las 2.54 coincide perfectamente.

Datos sobre el detenido

Luis Carlos Rivera es originario de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, y mantenía una relación con Carlota, la hija mayor de la pareja asesinada. Según la información disponible, llevaban solo unos meses juntos y residían en Zaragoza.

Las investigaciones sugieren que la pareja se trasladó a la vivienda de los padres de Carlota por un asunto personal, que pudo haber desencadenado la tragedia. Por el momento, ni él ni ella han prestado declaraciones ante los investigadores y han optado por no hacerlo, ejerciendo su derecho.

La regularización y los antecedentes

La noticia publicada por elEconomista indica que Luis Carlos intentó acceder al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez tras su llegada a Zaragoza, a pesar de contar con antecedentes. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han confirmado que no tienen información precisa sobre el estado de su solicitud, aunque resaltan que uno de los requisitos para ser aceptados es no tener antecedentes penales.

Este dato reviste importancia, ya que el procedimiento extraordinario de extranjería que aprobó el Gobierno requiere, precisamente, no tener antecedentes penales en España ni en el país de origen, así como cumplir con otros criterios de residencia y permanencia. En la práctica, la petición puede iniciar, pero si no se satisfacen las condiciones, lo más probable es que no se acepte.

El perfil de Carlota y el estado de la familia

La figura de Carlota es clave en este caso. Fuentes diversas han mencionado que sufría de esquizofrenia, había enfrentado problemas de adicción y había tenido antecedentes de trastornos alimentarios. En Tauste, varios vecinos y conocidos afirman que la noticia no les ha sorprendido tanto como la brutalidad del crimen, sino que la investigación implique a la hija de las víctimas.

La familia de Javier Sánchez y Esther Latorre era bien conocida en la comarca debido a su trayectoria en el ámbito agrario, y la conmoción en el pueblo ha sido instantánea. La escena del crimen, con ambos cadáveres encontrados con múltiples puñaladas y sin signos de robo, ha reforzado desde el principio la hipótesis de un móvil familiar.

Cronología del crimen de Tauste

A las 2.54 , Javier se conectó por última vez a WhatsApp.

, se conectó por última vez a WhatsApp. A las 3.27 , un vecino escuchó gritos de auxilio desde la casa contigua.

, un vecino escuchó gritos de auxilio desde la casa contigua. Horas más tarde, los cuerpos de Javier Sánchez y Esther Latorre fueron hallados con heridas de arma blanca.

y fueron hallados con heridas de arma blanca. La Guardia Civil posteriormente detuvo a Carlota y a Luis Carlos en Zaragoza.

La investigación ahora busca determinar la ubicación exacta de cada uno durante esa madrugada, dado que los indicios sugieren una agresión rápida y violenta dentro de la vivienda. Aún no se ha aclarado cómo llegaron hasta la casa, ya que ninguno poseía vehículo propio.

Las incógnitas que permanecen

Entre las muchas preguntas que aún quedan por responder están el grado de implicación de cada detenido, si hubo un tercero que intervino y cuál fue el verdadero detonante de la disputa. También se desconoce si Carlota y Luis Carlos atacaron juntos o si uno de ellos tuvo un papel más destacado en el crimen.

Los investigadores están considerando reconstruir los hechos en el propio domicilio cuando ambos sean presentados ante la justicia. Esta diligencia será crucial para establecer trayectorias, tiempos y posiciones dentro de la casa, un aspecto clave en un caso que ha impactado a Tauste y a toda la familia.