13 años de la tragedia de Spanair: un viral hilo de Twitter explica qué pasó aquel fatídico día

13 años ya. El 20 de agosto de 2008 el vuelo JK5022 de Spanair se estrelló en el aeropuerto de Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria. Perdieron la vida 154 personas y 18 más resultaron heridas. Es una de las tragedias más graves ocurridas en la aviación en España.

Spanair, que acabaría quebrando posteriormente, sufría ya en aquel momento «serias dificultades económicas» que provocaron que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaran «presionados» por el compromiso de puntualidad así como por el ERE presentado días antes.

La cuenta ‘Pato Aviador’, especializada en aviación, ha explicado en un hilo que se ha hecho viral qué más cosas fallaron aquella fatídica mañana.

Antes de iniciarse el despegue, con el vuelo ya acumulando un importante retraso, la tripulación detectó una lectura anormal en la sonda RAT (Ram Air Temperature probe), uno de los medidores de temperatura, por lo que decidieron cancelar el despegue y volver a la plataforma.

A partir de ahí lo que sucedió fue lo siguiente:

– TMA: Dame una bolsita de hielo, unos cacahuetes o algo – TCP: ¿Para vosotros? – TMA: No, es una broma. Es para enfriar la sonda

– Copiloto (por teléfono): Buenas, estoy todavía en Madrid. Cuando íbamos a despegar ha habido un problema pero ya está arreglado. Lo siento, pequeñaja, pero nos pidieron que diéramos parte porque no podíamos salir ni de coña. Lo siento, me sabe muy mal, de verdad (cuelga)

A las 14:07 por fin parece que el avión está ya disponible para despegar. Las prisas nunca son buenas consejeras y más en un vuelo en el que había evidentes dificultades. Al parecer, piloto y copiloto, agobiados por el gran retraso, se saltaron un número de comprobaciones importantes:

21.- Ha pasado otro cuarto de hora y son ya las 14:21 horas. El MD se encuentra de nuevo en la cabecera de la pista 36L. Ejecutan la checklist de despegue inminente (Take off inminent), pero lo hacen a tal velocidad que resulta imposible chequear efectivamente todos los elementos pic.twitter.com/NrsUmf1EiR

22.- Son las 14:23 horas. Los pilotos sueltan los frenos, activan la palanca de gases e inician el despegue. Durante el mismo, los pilotos no respetan el protocolo de cabina estéril. Tampoco van «cantando» las velocidades. Van charlando animadamente entre ellos. pic.twitter.com/bgsXmZqBCc

– Comandante: De no tener ninguna incidencia voy a tener 3 en una semana, tres vueltas al parking.

– Copiloto: Toco madera, tío, nosotros vamos a pedir no volver a volar juntos… porque cada vez que he volado contigo hemos hecho algo. Dos veces hemos acabado en un guiso.

— Pato Aviador (@PatoAviador) August 18, 2021