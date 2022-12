Nick Carter, el cantante de Backstreet Boys, acusado de violar a una fan menor de edad y autista

Los hechos sucedieron en el 2001, pero ha sido acusado ahora.

El cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, ha sido acusado el pasado jueves 8 de diciembre de 2022 en un tribunal de Beverly Hills (California, EEUU) por violar y agredir a una fan autista de 17 años durante una gira.

Shannon «Shay» Ruth, de 39 años, concedió una rueda de prensa tras formalizar la demanda, añadió, además, que la presentó junto a otras tres víctimas más que prefirieron mantener su anonimato.

«Los últimos 21 años han estado llenos de confusión, dolor, frustración, vergüenza y autolesiones. Fue el resultado directo de que Nick Carter me violó. Aunque soy autista y padezco parálisis cerebral, nada me ha afectado tanto como lo ha causado Carter. Luego de la violación me insultó y golpeó».