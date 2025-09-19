El Sporting CP no perdona: Kairat Almaty sufre el bautismo de fuego en la Champions

El Alvalade no es un escenario indulgente con los debutantes, y el Kairat Almaty lo comprobó en su primera aparición en la fase de liga de la Champions League.

Quizá la historia de esta Champions no la escriba el Kairat, pero seguro que la hará un poco más exótica y, por qué no, divertida.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, los kazajos pueden presumir de haber realizado el desplazamiento más extenso jamás registrado en la competición: más de 7.000 kilómetros desde Almaty hasta Lisboa.

Lo que no podrán contar con el mismo orgullo es el resultado final, un 4-1 que dejó claro que las distancias en el fútbol europeo, a veces, son mucho más que geográficas.

El Sporting CP, necesitado de un golpe de autoridad tras seis partidos sin conocer la victoria en la máxima competición continental, no desperdició la ocasión para romper su mala racha y sumar los tres primeros puntos del grupo.

Los leones portugueses se dieron un festín en la segunda parte, liderados por un Francisco Trincão que firmó dos goles de bella factura y se erigió en el auténtico protagonista de la noche.

Goles y momentos clave: la tormenta lusa

El inicio del choque dejó entrever que el Kairat Almaty no venía solo a pasear. Los kazajos aguantaron el empuje local durante toda la primera mitad, en parte gracias a la actuación estelar de su joven portero, Sherhan Kalmurza, de apenas 18 años. El guardameta detuvo un penalti a Morten Hjulmand en el minuto 21 y sostuvo a su equipo con intervenciones de mérito que evitaron que el Sporting se adelantase antes de tiempo.

Sin embargo, la resistencia kazaja se resquebrajó justo antes del descanso. Un disparo lejano de Trincão (minuto 44) perforó la muralla y puso el 1-0. Lo que vino después fue un auténtico vendaval luso: en apenas cuatro minutos de la segunda parte, el Sporting sentenció el partido con un blitz demoledor. Trincão hizo el segundo (65’), tras una jugada individual de Iván Fresneda; Alisson Santos anotó el tercero (67’) y Geovany Quenda puso el cuarto (68’), dejando a la zaga kazaja completamente desbordada.

El Kairat, lejos de hundirse, buscó el gol del honor y lo consiguió gracias a Edmilson (86’), que firmó el primer tanto de la historia del club en la fase de liga de la Champions con una volea que silenció momentáneamente el Alvalade. Pero ya era demasiado tarde para soñar con la remontada.

Contexto y antecedentes: de la épica en Glasgow al baño de realidad en Lisboa

El viaje del Kairat Almaty hasta esta fase de la Champions ha sido una epopeya digna de película. Tras eliminar al Celtic en la fase previa en una dramática tanda de penaltis, el conjunto kazajo escribía una nueva página en la historia del fútbol de Asia Central. El reto, eso sí, era mayúsculo: enfrentarse a un Sporting CP con ganas de reivindicarse ante su afición y olvidar sus últimos tropiezos europeos.

El Sporting, por su parte, llegaba con la presión de romper una nefasta racha de seis partidos sin ganar en Champions (2 empates, 4 derrotas) y la necesidad de sumar de tres para no complicarse la vida en un grupo donde cada punto es oro. El triunfo, además, les coloca con tres puntos en la clasificación, igualando el paso de otros gigantes continentales tras esta primera jornada.

Análisis táctico y rendimiento: novatada y aprendizaje

La diferencia de experiencia y ritmo competitivo fue evidente. El Sporting impuso su ley a través de la presión alta, la circulación rápida y la verticalidad de sus extremos. Trincão, nombrado jugador del partido, desbordó por banda y supo encontrar el espacio entre líneas, mientras que Fresneda y Quenda aportaron frescura y velocidad en la segunda mitad.

El Kairat, a pesar del resultado, dejó detalles interesantes: buena organización defensiva en la primera parte, personalidad para intentar salir jugando y un portero, Kalmurza, que promete grandes noches en el futuro. Pero la inexperiencia y la falta de profundidad acabaron pasando factura ante un rival acostumbrado a la exigencia de los grandes escenarios.

Implicaciones, apuestas y pronósticos

La derrota deja al Kairat con cero puntos y un -3 en el diferencial de goles, pero con la certeza de que, en esta Champions, cada partido será una batalla de aprendizaje. El Sporting, por su parte, coge aire y afronta con optimismo los próximos duelos, especialmente el choque frente al Napoli en la segunda jornada.

Las casas de apuestas, que ya daban por favorito al Sporting antes del choque, refuerzan ahora sus expectativas sobre el equipo lisboeta, mientras que el Kairat buscará dar la sorpresa en casa ante el Real Madrid el próximo 30 de septiembre. Teniendo en cuenta el guion visto en Alvalade, cualquier cosa que no sea una victoria blanca sería poco menos que milagrosa… aunque esto es la Champions, y aquí los milagros, a veces, se pagan bien caros.

Curiosidades del partido y sus protagonistas