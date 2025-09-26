Kazajistán Lanza ‘Born Bold’: de las Raíces a la Innovación Global en Asia Centra

EL OBJETIVO ES MOSTRAR AL PAÍS COMO LO QUE ES, UN ACTOR MODERNO LLENO DE OPORTUNIDADES

El programa se enfoca en atraer inversión extranjera a sectores de alto valor como las energías renovables, la IA y el turismo

Kazajistán lanza la campaña cultural, social y publicitaria ‘Born Bold’ (traducido «nacidos con audacia») con el objetivo de proyectar una imagen moderna, dinámica y progresista ante el mundo.

La iniciativa busca esencialmente combinar las profundas raíces históricas del país con la creatividad y la energía de sus nuevas generaciones, y es que el país Kazajo está muy ocupado en la idea de dar a conocer al mundo una imagen de lo que es, un actor moderno lleno de diversidad y oportunidades.

El mensaje central de la campaña «Born Bold», refleja la esencia del pueblo kazajo, destacando la valentía, la hospitalidad, la diversidad cultural y la confianza en el futuro.

Al elegir el eslogan «Audaz», el país subraya la confianza con la que está ingresando a la escena mundial, listo para comprometerse con la comunidad internacional y demostrar su potencial.

Más allá de las materias primas: El impulso económico

Si bien «Born Bold Kazajistán» es una campaña de identidad, también tiene objetivos económicos estratégicos muy definidos.

El principal propósito económico es atraer inversión extranjera directa a sectores clave de crecimiento, lo cual es crucial para la creación de nuevos empleos de alto valor, impulsar la innovación y acelerar el crecimiento sostenible.

La campaña promueve activamente las inversiones en áreas que buscan reducir la dependencia tradicional del país de la energía y las industrias de materias primas críticas, como el petróleo y el gas.

Entre los sectores no energéticos que se están promoviendo se encuentran:

• La banca y las finanzas.
• Las energías renovables.
• La Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología.
• El turismo.

A nivel regional, la iniciativa busca convertir a Kazajistán en el principal centro de inversión e innovación de Asia Central. Se invita a inversores, empresas e innovadores a aprovechar el espíritu audaz de la población y contribuir a una visión compartida de progreso sostenible. Estratégicamente, el país busca unificar Europa y Asia a través de infraestructura, logística, comercio y proyectos tecnológicos.

Ámbitos de acción y proyección internacional

La campaña se desarrolla en varios campos de acción clave para reforzar la imagen del país:

1. Cultura y Arte: Se organizan exposiciones, festivales y proyectos creativos para mostrar el talento kazajo al público internacional.
2. Deporte: Se promociona a los atletas y equipos nacionales como embajadores de la identidad moderna.
3. Diplomacia Pública: Se trabaja para reforzar la imagen de Kazajstán en el mundo mediante colaboraciones internacionales.
4. Juventud e Innovación: Se brinda apoyo a jóvenes líderes, creadores y emprendedores que representan el futuro de la nación.

A través de estos esfuerzos, Kazajistán busca posicionarse en el mapa global como un actor moderno, socialmente diverso y culturalmente rico, invitando al mundo a descubrir un país auténtico, valiente y lleno de oportunidades.

La iniciativa quiere transmitir que Kazajistán no solo es conocido por su vasta naturaleza y recursos, sino también por su espíritu emprendedor, su arte, su deporte y su juventud talentosa.

La campaña internacional y de marca fue lanzada en septiembre de 2024. Para garantizar una amplia difusión, se han creado activos específicos para audiencias tanto internacionales como nacionales.

