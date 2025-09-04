  • ESP
    España América
Magazine

Saturno retrocede y la Luna prepara un eclipse crucial

Horóscopo del juevesn4 de septiembre de 2025: energías renovadas y decisiones clave para todos los signos

La jornada de hoy invita a soltar lo que ya no suma, fortalecer lazos y aprovechar una energía astral repleta de oportunidades y desafíos

Horóscopo del juevesn4 de septiembre de 2025: energías renovadas y decisiones clave para todos los signos
Archivado en: Loterías | Magazine

Más información

Las tres candidatas españolas a los Oscar 2026: diversidad, talento y sorpresas en la carrera internacional

Las tres candidatas españolas a los Oscar 2026: diversidad, talento y sorpresas en la carrera internacional

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, el ambiente cósmico se viste de cambios y revelaciones.

Saturno avanza retrógrado en Piscis, Urano se encuentra estacionario y el eclipse lunar total del domingo comienza a sentirse, removiendo emociones y abriendo puertas a nuevas conexiones.

La jornada viene cargada de retos, pero también de momentos para el disfrute, el amor y la transformación personal.

Además, hoy se celebra el Día Mundial de la Barba, y es cumpleaños de personalidades como Lupita Jones y Roger Waters.

Entre efemérides y guiños del destino, este jueves se perfila ideal para tomar decisiones importantes y dejarse sorprender por la vida.

Aries ♈

Amor y relaciones: Tu pareja será fuente de confianza y energía. La consigna: compartir y cerrar temas familiares pendientes. Toca poner orden y evitar que los viejos problemas te resten paz.
Salud: Si te sientes agotado, es el momento de escuchar al cuerpo. El exceso de trabajo puede pasarte factura, así que busca espacios para desconectar y evitar caer en la obsesión.
Oportunidades económicas: El trabajo se vuelve tu escudo, pero ojo con dejar asuntos importantes a un lado. Este jueves es buen día para poner al día tus cuentas y revisar objetivos.
Familia: Cierra ese asunto poco claro que te preocupa. Los lazos familiares requieren atención y honestidad.
Viajes y nuevas experiencias: No es el mejor día para aventuras lejanas, pero sí para redescubrir tu entorno y reconectar con lo cotidiano.
Desafíos y oportunidades: Se agotan tus fuerzas, pero a cambio logras cerrar pendientes. Aprovecha el impulso y no temas pedir ayuda si la necesitas.
Energía y estado de ánimo: Alta intensidad, pero con tendencia a la dispersión. Busca equilibrio entre acción y descanso.
Toma de decisiones: Momento clave para afrontar lo que postergabas. Hazlo sin miedo, la energía astral te respalda.
Efemérides del día: Recuerda felicitar a los nacidos hoy y, si llevas barba, ¡estás de celebración!.

Tauro ♉

Amor y relaciones: Puede que surjan distancias con tu pareja o amigos. Si cometiste un error de juicio, pide disculpas sin demora. Los proyectos en común se ven favorecidos si hay honestidad.
Salud: La energía va justa, así que prioriza el descanso y evita sobrecargarte de tareas. Tu cuerpo te lo agradecerá.
Oportunidades económicas: La creatividad será tu mejor aliada. Prueba caminos nuevos y no temas salir de tu zona de confort. Hoy es día de tomar riesgos calculados.
Familia: Las conversaciones pendientes se resuelven mejor si pones todo sobre la mesa. Evita malentendidos y busca el diálogo sincero.
Viajes y nuevas experiencias: Si tienes oportunidad, una escapada breve puede renovar tu ánimo.
Desafíos y oportunidades: Las cartas están sobre la mesa: transparencia total para evitar confusiones.
Energía y estado de ánimo: Mantén la calma, no dejes que la prisa te lleve a cometer errores.
Toma de decisiones: Decidirás rápido y acertado si escuchas tu voz interior y no te dejas arrastrar por la opinión ajena.
Efemérides del día: Un día ideal para reconectar con tradiciones y celebrar lo auténtico.

Géminis ♊

Amor y relaciones: Familiares algo invasivos pueden intentar opinar de más; pon límites sanos. Con tu pareja, la pasión y la complicidad suben de nivel. La fortuna sonríe a quienes apuestan por la sinceridad.
Salud: Atención a los nervios y a posibles discusiones. Busca actividades que te ayuden a canalizar la energía.
Oportunidades económicas: Discutirás tus ideas con vehemencia y lograrás convencer. Hoy tu palabra tiene poder y puedes destacar en cualquier negociación.
Familia: Los chismes ajenos no deben afectarte. Mantén distancia de quienes buscan sembrar discordia.
Viajes y nuevas experiencias: Hoy las nuevas experiencias llegan a través de conversaciones inesperadas o encuentros casuales.
Desafíos y oportunidades: Cuando más arriesgues, más intentarán frenarte. Persevera y vencerás.
Energía y estado de ánimo: Altibajos, pero con tendencia a la euforia si logras canalizar bien tu energía.
Toma de decisiones: Elige tus batallas: no todo merece tu atención.
Efemérides del día: La curiosidad será tu mejor aliada para descubrir algo nuevo y celebrar lo cotidiano.

Cáncer ♋

Amor y relaciones: Los afectos cobran protagonismo. El eclipse lunar en tu zona social amplifica la emoción y la necesidad de rodearte de personas auténticas.
Salud: Busca el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. No te sobrecargues con problemas ajenos.
Oportunidades económicas: El momento es propicio para alianzas, pero elige bien con quién te asocias.
Familia: Te sentirás más cerca de los tuyos si dejas atrás viejas rencillas y te abres a nuevas formas de comunicación.
Viajes y nuevas experiencias: Viajes cortos o encuentros familiares pueden aportar alegría y perspectiva.
Desafíos y oportunidades: El reto está en abrirte sin perder tus límites.
Energía y estado de ánimo: Muy emotivo, con tendencia a la nostalgia. Busca actividades que te conecten con el presente.
Toma de decisiones: Hoy es día de cerrar ciclos y despedir lo que ya no suma.
Efemérides del día: Honra a quienes te acompañan y encuentra motivos para celebrar, aunque sean pequeños.

Leo ♌

Amor y relaciones: Mes de empoderamiento y reconciliación con tus deseos más auténticos. Tu magnetismo está en alza, aprovecha para fortalecer vínculos o iniciar algo nuevo.
Salud: El exceso de estrés puede pasarte factura. Descansa, duerme bien y busca momentos para desconectar.
Oportunidades económicas: Tu carisma abre puertas. Usa tus palabras y tu presencia para negociar y alcanzar nuevos acuerdos.
Familia: Es buen momento para limar asperezas y apostar por la armonía en casa.
Viajes y nuevas experiencias: Tienes luz verde para lanzarte a nuevas aventuras, aunque sea en pequeños gestos cotidianos.
Desafíos y oportunidades: El desafío será elegir desde la autenticidad y no desde la necesidad de aprobación.
Energía y estado de ánimo: Radiante, con tendencia a la autoafirmación.
Toma de decisiones: Tu voz cuenta y tu intuición será clave. Atrévete a tomar la iniciativa.
Efemérides del día: Un día para brillar y ser centro de atención, aunque sea en lo más pequeño.

Virgo ♍

Amor y relaciones: Saturno retrógrado en tu zona íntima te invita a revisar compromisos y a soltar patrones que ya no funcionan. Es momento de honestidad radical.
Salud: Tu bienestar emocional depende hoy de cuánto te permitas soltar el control. Busca espacios para relajarte y conectar con lo espiritual.
Oportunidades económicas: La claridad mental de Mercurio te ayuda a ordenar ideas y planificar con eficacia.
Familia: Se abren puertas a una comunicación más fluida si te atreves a expresar tus necesidades sin miedo.
Viajes y nuevas experiencias: Un cambio de rutina o una pequeña escapada pueden traer inspiración.
Desafíos y oportunidades: La transformación comienza por dentro. No temas enfrentarte a tus propias sombras.
Energía y estado de ánimo: Fuerte necesidad de introspección y autoconocimiento.
Toma de decisiones: Decidir desde la intuición será tu mejor apuesta.
Efemérides del día: Día perfecto para rituales de limpieza o renovación.

Libra ♎

Amor y relaciones: Se activa tu lado social y las ganas de crear nuevos vínculos. El eclipse lunar favorece las conexiones sinceras y la llegada de nuevas amistades.
Salud: Busca el equilibrio y no te dejes arrastrar por la ansiedad. Practica actividades que te centren.
Oportunidades económicas: Buen momento para negociar, firmar acuerdos o revisar alianzas estratégicas.
Familia: Un ambiente más armónico favorece las reuniones y celebraciones.
Viajes y nuevas experiencias: Las nuevas experiencias llegan a través del grupo o de actividades en común.
Desafíos y oportunidades: El reto es mantener la autenticidad sin perder la diplomacia.
Energía y estado de ánimo: Creativo y expansivo, aunque con tendencia a la dispersión.
Toma de decisiones: Elige desde el corazón, no desde la necesidad de agradar.
Efemérides del día: Hoy la palabra “amistad” cobra un sentido especial.

Escorpio ♏

Amor y relaciones: Las emociones están a flor de piel. Es momento de dejar atrás viejas heridas y abrirte a nuevas formas de amar.
Salud: Atención a las recaídas emocionales. Busca apoyo si lo necesitas y no te aísles.
Oportunidades económicas: Se presentan oportunidades inesperadas si te atreves a salir de tu zona de confort.
Familia: Los lazos familiares se fortalecen si te muestras vulnerable.
Viajes y nuevas experiencias: El deseo de transformación te lleva a buscar nuevas perspectivas, quizá a través de un viaje interior.
Desafíos y oportunidades: El reto está en confiar y soltar el control.
Energía y estado de ánimo: Intenso, con tendencia a la introspección profunda.
Toma de decisiones: Hoy es día de apostar por lo nuevo y decir adiós a lo que ya no suma.
Efemérides del día: Ideal para rituales de cierre o despedida.

Sagitario ♐

Amor y relaciones: Tu mundo afectivo se amplía. Nuevas personas pueden aparecer y tu círculo social se renueva.
Salud: La vitalidad se mantiene alta, pero evita los excesos.
Oportunidades económicas: Buen día para lanzarte a nuevos proyectos o iniciar una formación.
Familia: Las relaciones familiares fluyen mejor si aportas tu toque de humor y optimismo.
Viajes y nuevas experiencias: El deseo de explorar está en alza. Planea aunque sea una escapada breve.
Desafíos y oportunidades: El reto es mantener la constancia y no dispersarte.
Energía y estado de ánimo: Aventurero y expansivo, con ganas de aprender y compartir.
Toma de decisiones: Aprovecha la claridad mental para elegir el rumbo que deseas.
Efemérides del día: El espíritu viajero se contagia hoy más que nunca.

Capricornio ♑

Amor y relaciones: Tiempo de poner límites claros y priorizar lo que realmente te importa.
Salud: Cuida tu sistema nervioso y permite que el cuerpo descanse.
Oportunidades económicas: Saturno te exige disciplina, pero también premia el esfuerzo.
Familia: Es buen momento para resolver temas pendientes y reforzar el apoyo mutuo.
Viajes y nuevas experiencias: Las nuevas experiencias llegan a través del trabajo o de proyectos a largo plazo.
Desafíos y oportunidades: El desafío será equilibrar exigencias externas con tus propias necesidades.
Energía y estado de ánimo: Reservado, pero con fuerza para superar cualquier reto.
Toma de decisiones: Actúa con conciencia, cada paso cuenta.
Efemérides del día: Hoy es día de aprender del pasado y mirar hacia el futuro con realismo.

Acuario ♒

Amor y relaciones: Los vínculos se transforman. Es momento de abrirte a nuevas formas de relacionarte y dejar atrás lo que ya no encaja.
Salud: Evita el estrés acumulado y busca espacios para recargar energías.
Oportunidades económicas: Se abren oportunidades en lo digital o en proyectos alternativos.
Familia: La comunicación sincera será clave para evitar malentendidos.
Viajes y nuevas experiencias: El cambio está en el aire: viaja, aprende, explora.
Desafíos y oportunidades: El reto es adaptarte al cambio sin perder tu esencia.
Energía y estado de ánimo: Innovador y rebelde, con ganas de romper rutinas.
Toma de decisiones: Escucha a tu intuición y atrévete a apostar por lo diferente.
Efemérides del día: Día perfecto para celebrar el ingenio y la originalidad.

Piscis ♓

Amor y relaciones: El eclipse lunar del domingo empieza a remover tu mundo emocional. Prepárate para cierres y nuevos comienzos en el ámbito afectivo.
Salud: Cuida el descanso y no te sobrecargues con problemas ajenos.
Oportunidades económicas: La creatividad es tu mejor recurso para sortear retos económicos.
Familia: Se fortalece el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo.
Viajes y nuevas experiencias: Las nuevas experiencias llegan a través de la introspección y el autoconocimiento.
Desafíos y oportunidades: El reto será dejar atrás el pasado y abrirte a nuevas posibilidades.
Energía y estado de ánimo: Emotivo, con necesidad de recogimiento y reflexión.
Toma de decisiones: Aprovecha la energía astral para cerrar ciclos y plantar nuevas intenciones.
Efemérides del día: Hoy la intuición será tu mejor guía para afrontar cualquier reto.

Este jueves se presenta como una jornada para soltar, celebrar y reconectar con lo auténtico. Con la Luna preparando un eclipse y Saturno pidiendo revisión, la mejor brújula será la honestidad y la apertura a lo nuevo. ¡Que los astros te acompañen!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MAQUILLAJE

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Yéssica Salazar

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Con Máster en Gerencia y Tecnologías de la Información. Con infinito amor por el periodismo y los medios audiovisuales que me han permitido conocer nuevos senderos, diferentes y desconocidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]