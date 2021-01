¿Qué es la centella asiática y para qué sirve? ✅

La centella asiática o ‘gotu kola’, es una planta tradicional en la cocina asiática. Le atribuyen propiedades antimicrobianas, y antiinflamatorias. Es un ingrediente habitual en cosméticos antienvejecimiento, por su aporte de betacaroteno, ácidos grasos y aminoácidos.

Esta planta es rica en saponinas, unos compuestos que ayudan a mantener la firmeza de la piel.

Contiene antioxidantes como los flavonoides que promueven la formación de colágeno. En Periodista Digital te contamos más sobre los beneficios de la centella asiática ventajas y contraindicaciones.

Propiedades de la centella asiática

El abanico de propiedades del «gotu kola» o centella asiática, son ampliamente conocidas en la medicina tradicional china, en Indonesia y la filosofía ayurvédica.

Se la considera la ‘hierba de la longevidad’. Utilizada para mejorar la memoria, curar problemas de la piel, y promover una buena salud del hígado y los riñones.

La centella asiática en la India tiene distintos nombres en la India, como ‘mandukparni’ o ‘jalbrahmi’. Es una pieza central en la medicina Ayurveda, se usa para curar heridas infectadas, para el tratamiento del escena, para el lupus o la sífilis.

En el pasado la centella asiática conocida en Reino Unido como ‘pennyworth’ al tener sus hojas forma de moneda, usaron la planta como tratamiento para la Lepra.En nuestro país vecino, Francia, la centella asiática fue identificada y aceptada por primera vez como agente farmacéutico en el siglo XIX.

Ayuda a mejorar la circulación y reduce la hinchazón

Una investigación realizada en el 2001, descubrió que la centella asiática puede reducir los problemas con retención de líquidos en los tobillos y la circulación en general, en vuelos que duran más de tres horas.

En otros estudios la centella asiática ha demostrado ser útil para el tratamiento de las varices. Eso puede deberse al efecto metabólico sobre el tejido conectivo de las paredes vasculares.

Disminuye la formación de estrías

La gotu kola o centella asiática puede reducir la aparición de estrías. Tal como refleja una investigación realizada en el 2013. Se cree que se debe a los terpenoides unos compuestos que contiene esta planta. Aumentan la producción de colágeno y esto puede ayudar a prevenir las estrías, y mejorar las ya existentes.

Puede promover la cicatrización de heridas

Estudios realizados en ratas, descubrieron que un apósito para heridas que contenía centella asiática tenía efectos curativos en múltiples heridas. Cortes limpios por objetos afilados, desgarros irregulares debidos a traumatismos de fuerza, y tejido infectado.

Aunque estos resultados son prometedores, se necesita una mayor investigación para confirmar tales hallazgos, sin embargo en la medicina Ayurveda esta planta se usa desde hace siglos entre otras cosas para la curación de heridas.

Mejora el estado de ánimo y la memoria

La centella asiática se ha utilizado durante siglos como un tónico herbal para trastornos del estado de ánimo. y para mejorar la memoria. Una revisión realizada en el 2016.

Se pidió a un grupo de participantes tomar complementos de centella asiática durante 60 días, —en lugar de antidepresivo—. Los pacientes afirmaron que sentían un alivio y disminución de la ansiedad y la depresión.

Contraindicaciones y efectos secundarios de la centella asiática

Vía oral

La centella asiática es segura por vía oral pero no debe tomarse de forma continua más de 12 meses. En ocasiones puede provocar náuseas y dolor de estómago.

Si has comenzado a tomar centella asiática y tienes alguno de estos síntomas, suspende su administración. En casos raros puede causar problemas hepáticos. Si sufres alguna dolencia relacionada con el hígado, consulta a tu médico antes de tomar este suplemento.

Aplicada sobre la piel

La centella asiática está presente en muchas cremas y ungüento. Se puede aplicar de forma continua hasta 10 semanas, pero en algunos casos puede provocar picazón y enrojecimiento, que suele cesar al cesar su aplicación.

Embarazo

Aplicada sobre la piel es probablemente segura, ya que sus principios activos no entran en el torrente sanguíneo. Sin embargo no se debe tomar la centella asiática por vía oral durante estos meses. No hay suficiente información para saber si es segura.

Lactancia

Al igual que en el caso anterior, se puede aplicar sobre la piel, sin embargo no hay suficiente información para saber si se puede tomar por vía oral, por eso es mejor no tomarla.

Problemas hepáticos

La centella asiática puede causar daño hepático en algunos casos, por eso personas con trastornos hepáticos no deben tomar este completo.

Cirugía

Esta planta puede provocar somnolencia combinada con otros medicamentos que se usan durante y después de la cirugía. Se recomienda dejar la centella asiática antes de una cirugía.

Productos con centella asiática recomendados en Amazon

Desarrollada por los laboratorios L’ Oreal con extracto de centella asiática para lograr una piel más hidratada y tersa. En 4 semanas puedes apreciar resultados

A la centella asiática también la llamaban la ‘hierba tigres’, ya que según una leyenda, los tigres se revolcaban sobre esta planta para calmar sus heridas.

Este suplemento alimenticio lo toman para distintos usos., mejorar el estado de la piel con cicatrices, añadir antioxidantes a la dieta, mejorar el estado de ánimo, y el insomnio.

No tomes suplementos de centella asiática si:

estás embarazadas

Dando el pecho

tiene hepatitis u otra enfermedad hepática

Tienes una cirugía programada dentro de las próximas dos semanas

Eres menor de 18 años

Tienes antecedentes de cáncer de piel

Crema de los laboratorios MABO con centella asiática, colágeno hidrolizado y aloe vera. Formulada para luchar contra el envejecimiento, combatir las arrugas y aportar luminosidades a la piel.

Indicada para proteger la piel del frío y también tras la exposición solar. Revistas de prestigio como Vogue han recomendado este producto por su excelente relación calidad precio.

El uso de la crema Cicapost e Isdin, ayuda a reparar la cicatriz y reducir la pigmentación. Refuerza la acción barrera gracias a dexpantenol.

Composición:

Aceite de Rosa Mosqueta y Acetato de Vitamina E

Triterpenos de Centella Asiática y Glicerina

Dexpantenol

Niacinamida

Dextransulfato Sódico

Está indicado para rejuvenecer la piel y aportar tersura y suavidad. Enriquecida con centella asiática cosechada en Madagascar.

El suero ofrece hidratación, equilibra los niveles de grasa.

Ayuda a reducir la hiperpigmentación, líneas de expresión y puntos negros.

Se trata de un producto de k-beauty o de belleza coreano.

Las estrías pueden aparecer en el embarazo, la adolescencia o tras cambios de peso bruscos. La crema trofolastín aprovecha las excelentes cualidades de la centella asiática para hidratar y regenerar la piel.

Aumenta la producción de colágeno y mejora la textura de la piel.

Posee propiedades calmantes y regeneradoras. Entre sus ingredientes: centella asiática, aceite de germen de trigo, vitamina E, vitamina F, hidrolizado de colágeno e hidrolizado de elastina.

