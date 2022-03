¿Polvos sueltos o compactos?❓

¿Qué ventajas tienen los polvos sueltos?, ¿y los compactos? La respuesta es ‘depende. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.

Los maquilladores recomiendan el uso de polvos, (sean sueltos o compactos), para matificar el maquillaje, y crear una apariencia de ‘piel perfecta’.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los maquillajes que no manchan, hoy de los polvo sueltos o compactos.

Diferencias entre los polvos sueltos y compacto s

La diferencia más obvia es la textura, los sueltos vienen como si fueran un talco fino color carne, mientras que los compactos vienen en bloque.

La composición de ambos es similar, ingredientes minerales como el talco con otras sustancias que ayudan a iluminar y matificar.

Polvos sueltos

Son perfectos si buscas un acabado uniforme luminoso. Se consigue una textura más sedosa, y fijan muy bien el maquillaje.

En los polvos sueltos dada su textura se pueden incluir componentes que aportan matices. Por ejemplo hay polvos sueltos que tienen partículas de distintos colores para iluminar y matificar el rostro. En los compactos esto es más difícil.

Cómo se usan:

Se puede usar sobre la base de maquillaje, o sobre una crema CC cream.

Agite un poco de producto sobre la tapa de su polvo suelto.

Usa un brocha específica para los polvos, que sea gruesa y suav e.

e. Sumerja el o el soplo en el producto y golpea suavemente para que el producto se asiente.

Comienza a aplicar el polvo en el centro de la cara y luego pasa el resto por la cara.

Sacude la brocha para que ya no quede producto, y pule el resultado, pasando por la cara de nuevo.

Polvos sueltos recomendados en Amazon

Un polvo mineral para un acabado deslumbrante. Sentirás tu piel fresca y radiante durante todo el día.

Con un sólo toque conseguirás la cobertura suficiente tanto si lo aplicas sobre el maquillaje o sobre la piel desnuda humedecida.

Disponible en dos colores.

Un polvo suelto ultra refinado diseñado para darle a la piel un acabado naturalmente impecable.

diseñado para darle a la piel un acabado naturalmente impecable. Está formulado con partículas que reflejan la luz de enfoque suave para difuminar instantáneamente las imperfecciones y minimizar la apariencia de los poros , las líneas finas y las arrugas para una piel suave sin esfuerzo.

, las líneas finas y las arrugas para una piel suave sin esfuerzo. Es una fórmula translúcida se puede utilizar en todos los tonos de piel para un acabado de piel invisible y natural.

Fija el maquillaje para un uso más prolongado

• La fórmula translúcida deja un acabado invisible, perfecto para todos los tonos de piel

• Con una infusión de polvo de diamante para la refracción de la luz más refinada sin retroceso

• Se puede usar para hornear el corrector debajo de los ojos para evitar las arrugas

• Formulado sin talco.

Base mineral en polvo, contiene minerales, sin químicos dañinos ni conservantes.

Ideal para piel sensible y propensa al acné.

Polvos TRANSLÚCIDOS ultra finos que se mimetizan con el tono de tu piel para una apariencia impecable durante todo el día.

La malla inteligente dispensa la cantidad perfecta de polvo.

Compatible con todos los tonos de piel y se adapta a cualquier base.

Aportan luminosidad al rostro

Fijan el maquillaje durante horas .

. Powder puff facilita una fusión perfecta con tu piel.

Su fórmula ultra fina hace que tu piel no se sienta reseca.

Probado dermatológicamente.

Un polvo suelto que se dobla como un filtro fotográfico, difumina las imperfecciones para lograr un efecto de enfoque suave en la piel.

Destaca:

Cobertura pura y natural.

Reduce la apariencia de imperfecciones y brillos.

Ropa ligera que no se apelmaza ni se arruga.

El tamiz dispersa la cantidad perfecta de producto cada vez

Este polvo fijador asegura que siempre esté listo instantáneamente al difuminar sutilmente las líneas finas, los poros y las imperfecciones para una tez radiante.

La fórmula suelta, ligera como el aire, ofrece una cobertura translúcida que se funde sin esfuerzo con la piel, brindándole un acabado suave y suave que no se apelmaza ni se arruga.

Polvos compactos

Estos polvos, están prensados, y vienen en un estuche, que ocupa y pesa poco. Prácticos para retoques en cualquier momento, si los llevas en el bolso.

Dejan una piel con acabado uniforme, son fáciles de dosificar.

Cómo se usa

Al igual que los polvos sueltos, los compactos son el toque final del maquillaje. También se pueden usar con BB cream o CC cream.

Use una brocha específica grande y suave.

Introduce la brocha en el producto.

Agita la brocha y golpea suavemente para que el producto se asiente.

Aplicar sobre la cara con grandes golpes.

Sacude la brocha y vuelve a pasar por la cara.

Polvos compactos recomendados en Amazon

Polvos compactos matificantes con minerales naturales.

Hasta 5 horas.

Ayuda a minimizar la apariencia de los poros.

Con minerales naturales.

Base de maquillaje y polvo todo en uno que proporciona a la piel un acabado ultra-mate con una cobertura modulable de media a alta que dura hasta 12 horas, a la vez que controla los brillo

. De larga duración, con un color real, no se cuartea, no se acumula en las líneas y no reseca. Disponible en nuestra gama de tonos más inclusiva.

Los polvos son ultra finos, ligeros. El acabado es perfectamente natural. Son compactos, fundentes y ofrecen una cobertura variable que se ajusta perfectamente a la piel y permite unificar y enmascarar las imperfecciones sin efecto máscara ni sobrecarga.

Trucos: el envase permite ver el tono al instante gracias a que es transparente. Es muy práctico ya que incorpora una esponja y un espejo.

Polvos antifatiga que proporcionan una tez mate con tono uniforme que revelan la luminosidad de la piel.

Unifica y matifica

Para una tez mate y radiante todo el día

Polvos antifatiga que proporcionan una tez mate con tono uniforme que revelan la luminosidad de la piel.

Fórmula enriquecida por las vitaminas A, C y B5 que proporcionan luminosidad y frescura a la piel.

Con una fragancia fresca y afrutada

Incluye un espejo y una esponja retocarte en cualquier lugar

efecto matificante

Fija el corrector y la base

ideal para viajar y en casa

sin talco

vegano

