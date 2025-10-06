Depilación profesional desde casa, sin dolor y con resultados duraderos

  • ESP
ANLAN Zap IPL 26J Power

Archivado en: Belleza

¿Cansada de las sesiones caras y largas de depilación en salones? Con la ANLAN Zap IPL 26J Power podrás disfrutar de resultados profesionales desde la comodidad de tu hogar. Esta depiladora láser de alta potencia utiliza tecnología IPL de última generación, combinada con un sistema de enfriamiento por zafiro, lo que permite un tratamiento indoloro, seguro y eficaz en todo el cuerpo.

Diseñada especialmente para mujeres que desean una piel suave durante todo el año, su diseño ergonómico, velocidad de disparo y niveles de intensidad ajustables la hacen perfecta para usar en piernas, brazos, axilas, rostro y zona íntima (VIO).

La ANLAN Zap IPL 26J Power es la solución definitiva para eliminar el vello no deseado de forma eficaz, indolora y segura. Gracias a su tecnología IPL de alta potencia (26 julios) y su exclusivo sistema de enfriamiento por zafiro, esta depiladora ofrece resultados visibles en pocas semanas, reduciendo progresivamente el crecimiento del vello corporal y facial.

Diseñada para adaptarse a todo tipo de pieles (excepto tonos muy oscuros), es apta para el uso en zonas sensibles como el rostro, las axilas, la línea del bikini (VIO) y, por supuesto, en piernas, brazos y abdomen. Sus 5 niveles de intensidad permiten personalizar el tratamiento según la sensibilidad de cada zona y el tipo de vello.

Además, su velocidad de disparo de 0,18 s por flash permite cubrir grandes superficies en pocos minutos, haciendo que la rutina de depilación sea rápida y cómoda.

Ya no necesitas invertir en costosos tratamientos en clínicas: con ANLAN, tendrás resultados profesionales en la comodidad de tu hogar.

Con solo unos minutos por sesión, notarás resultados visibles en pocas semanas.

Código: ALTMY0915 (Descuento: 60 €, Válido del 16 de septiembre al 15 de octubre)

Rebajas
    259,00 EUR −30,00 EUR 229,00 EUR Amazon Prime
    Comprar en Amazon

    Beneficios clave

    • Indolora y segura: Gracias al sistema de enfriamiento, la sensación de calor es mínima. Ideal para pieles sensibles.
    • Tecnología avanzada IPL: Luz pulsada intensa que actúa directamente sobre el folículo piloso, debilitando el vello desde la raíz.
    • Diseño ergonómico y compacto: Fácil de manejar y transportar.
    • Uso doméstico garantizado: Sin necesidad de recambios ni mantenimiento complejo.
    • Resultados visibles en 4 a 6 semanas: Usándola 2-3 veces por semana, notarás una gran reducción del vello.

    Puntos destacados del producto

    • 🔬 Tecnología IPL con 26 J de potencia: Mayor intensidad para eliminar el vello desde la raíz con menos sesiones.
    • ❄️ Cristal de zafiro con efecto frío inmediato: Reduce la sensación térmica y protege incluso las pieles sensibles.
    • ⚡ Flash ultrarrápido de 0,18 segundos: Ahorra tiempo tratando áreas grandes como piernas o brazos rápidamente.
    • 🎚️ 5 niveles de intensidad: Personaliza el tratamiento según tu tono de piel y tipo de vello.
    • 👙 Apta para zonas delicadas (VIO, facial): Ideal para rostro, línea del bikini, axilas y más.
    • 🔒 Seguridad inteligente: El sensor de contacto garantiza que el láser solo se active al estar en contacto con la piel.
    • 📆 Resultados visibles en 4 a 6 semanas: Con uso constante, el crecimiento del vello se reduce notablemente.
    • 👜 Compacta y fácil de transportar: Perfecta para usar en casa o llevar de viaje.

    Especificaciones técnicas

    CaracterísticaDetalle
    ModeloANLAN Zap IPL 26J Power
    Energía de salidaHasta 26 julios
    Tipo de tecnologíaLuz Pulsada Intensa (IPL)
    Velocidad de disparo0,18 segundos por flash
    Niveles de intensidad5 niveles ajustables
    Sistema de enfriamientoCristal de zafiro con enfriamiento inmediato
    Zonas de usoCuerpo completo, rostro, axilas, bikini (VIO)
    SeguridadSensor de contacto con la piel
    Vida útilMiles de disparos
    Fuente de alimentaciónAdaptador de corriente incluido
    Idioma del manualEspañol (y otros)
    Garantía(Especificar según el vendedor)

    Preguntas Frecuentes (FAQ)

    1. ¿Es apta para todo tipo de piel?

    La ANLAN IPL es apta para tonos de piel claros a medios, y vello de color negro, castaño oscuro o castaño claro. No se recomienda para pieles muy oscuras ni para vello rubio claro, pelirrojo o blanco.

    2. ¿Cuántas veces debo usarla para ver resultados?

    Se recomienda usarla 2-3 veces por semana durante las primeras 4-6 semanas. Después, puedes espaciar los tratamientos como mantenimiento cada 2-4 semanas, según el tipo de piel y vello.

    3. ¿Produce dolor o irritación?

    Gracias al sistema de enfriamiento por zafiro, el tratamiento es prácticamente indoloro. Algunas personas pueden sentir un leve cosquilleo o calor, especialmente en zonas sensibles, pero no es doloroso.

    4. ¿Puedo usarla en la cara o en la zona íntima?

    Sí, está diseñada para ser segura en rostro (mejillas, mentón, labio superior) y también en la zona del bikini (VIO). Ajusta el nivel de intensidad según la sensibilidad.

    5. ¿Necesito comprar cartuchos o recambios?

    No. Este modelo viene con una vida útil de miles de disparos, lo que lo hace ideal para uso doméstico a largo plazo sin necesidad de recambios.

    6. ¿Cuánto tarda en depilar una pierna completa?

    Gracias a su disparo rápido (0,18 s), puedes depilar una pierna completa en menos de 10 minutos, dependiendo del nivel de experiencia y velocidad de aplicación.

    7. ¿Incluye manual en español?

    Sí, el producto incluye un manual de usuario en español, con instrucciones claras y recomendaciones de uso para cada zona del cuerpo.

