Las Gafas de sol polarizadas ATTCL o las Cressi son dos de las más vendidas de Amazon 2020, los modelos que triunfan en Amazon, tienen un precio medio entre 13 y 30 €.

¿Merece la pena tener unas gafas polarizadas? En este artículo repasamos sus ventajas e inconvenientes.

Destacar que las gafas polarizadas son recomendables para algunas actividades pero no para otras. Pueden protegernos del deslumbramiento,  que además de molesto es peligroso.

Todas las gafas polarizadas al ser también de sol, llevan protección contra los rayos UVA y UVB..Si tienes que renovar las tuyas o hacer un regalo, en Periodista Digital, te contamos modelos bien valorados en Amazon.

¿Cuál es la diferencia entre las gafas de sol polarizadas y las no polarizadas?

La principal diferencia entre las gafas polarizadas de las que no lo están, es que las polarizadas llevan una lentes especiales que nos ayudan a protegernos del deslumbramiento.

La visión ocurre cuando nuestros ojos perciben los rayos del sol que se reflejan en un objeto.

Generalmente, esa luz se dispersa y rebota en múltiples ángulos antes de llegar al ojo. Cuando nos referimos al ‘deslumbramiento’ se trata del haz de luz que incide sobre una superficie plana que se polariza o refleja de forma horizontal.

Superficies muy reflectantes son el metal, la nieve, el agua y cualquier otro entorno liso y pulido. En estos entornos el haz de luz del sol rebota y puede llegar a deslumbrar, cegándonos de forma momentánea, con el peligro que eso supone.

Las gafas polarizada funcionan, evitando que el deslumbramiento de la luz llegue de forma directa al ojo.

Los reflejos pueden ser uniformes, por ejemplo si vienen del reflejo del parabrisas, o de la carretera, o no uniformes como el reflejo que se produce en una superficie irregular como el agua, hielo o la nieve.

Este deslumbramiento puede variar desde casi imperceptible hasta irritante o cegador que puede llevarnos a cerrar los ojos o apartar la mirada para protegernos.

Ventajas y desventajas de las gafas de sol polarizadas

Las gafas de sol no polarizadas, reducen el brillo de cualquier tipo de luz, nos facilitan ver cuando hay mucha luz, pero no son capaces de reducir ciertos reflejos que podamos experimentar.

Las gafas de sol con lentes polarizadas llevan un recubrimiento especial que proporciona una mejor protección contra el deslumbramiento, consigue una visión más clara en lugares soleados o en condiciones propensas a sufrir deslumbramiento, por ejemplo al conducir al aire libre, esquiar o practicar deportes.

Las gafas de sol polarizadas al igual que las gafas de sol convencionales, tienen también protección contra los rayos UVA y UVB, sin embargo además nos brinda esta ventaja: protegernos de los reflejos o deslumbramientos horizontales. En cuanto a diseños y colores no existen diferencias, puedes encontrar una amplia variedad.

Entre las desventajas:

No son la mejor opción para usar con dispositivos digitales, pantallas LCD o LED.

Por ejemplo, los pilotos de avión no suelen usar gafas de sol polarizadas cuando vuelan, ya que les dificulta leer los paneles de control.

Esto no supone problema si vas conduciendo al aire libre en moto, o bicicleta o si practicas cualquier otro deporte al aire libre , en estos casos las polarizadas te aportarán más ventajas que inconvenientes.

¿Merece la pena tener unas gafas polarizadas?

Una vez descritas las principales ventajas e inconvenientes, de las gafas polarizadas, la respuesta de si valen la pena, es ‘depende de para qué’.

A favor:

Si son para conducir en moto , montar en bicicleta, patinete eléctrico o hacer deporte, valen la pena. Están indicadas para actividades al aire libre ya que nos van a proteger del deslumbramiento del sol, que puede causar accidentes.

Están indicadas para actividades al aire libre ya que nos van a proteger del deslumbramiento del sol, que puede causar accidentes.  Las lentes polarizadas no solo reducen el deslumbramiento, además hacen que las imágenes parezcan más nítidas. Es decir aumentan la claridad visual. Dato importante si estás practicando deporte o vas manejando una moto o bicicleta

Los cristales polarizados son compatibles también con gafas graduadas, así que puedes tener un 3 en 1, gafas de sol, cristales polarizados y tu graduación habitual.

En contra;

Como describo en las desventajas, no son aptas para usar con móviles, ordenadores u otros dispositivos digitales . Las lentes polarizadas no son óptimas para mirar pantallas LCD.

Las lentes polarizadas no son óptimas para mirar pantallas LCD. No son recomendables para conducir en el interior de un vehículo , —si lo son si vas en moto o en bicicleta—, pero en el interior de un vehículo es mejor no usarlas.

Estas lentes pueden reaccionar de forma negativa a los tintes de algunos parabrisas , lo que implica que pueden distorsionar la visión. Además si en el coche llevas navegador, una radio digital o pantallas LCD, usar estas gafas no es lo más recomendable.

, lo que implica que pueden distorsionar la visión. Además si en el coche llevas navegador, una radio digital o pantallas LCD, usar estas gafas no es lo más recomendable. No son la mejor opción para conducir vehículos cerrados. Si piensas comprarte unas gafas polarizadas para conducir en coche mejor busca otro tipo de gafas de sol, pero si son para ir en tu bici o moto entonces es una buena opción.

Gafas de sol polarizadas más vendidas en Amazon

Para hombres

Gafas con lentes polarizadas, ligeras y con un ajuste cómodo. Tecnología TrueColor que reduce el deslumbramiento provocado por el reflejo horizontal al mismo tiempo no altera los colores con ningún filtro de color en las lentes. Estas gafas están indicadas para conducir, para ir a la playa o hacer deporte.

Reduce hasta el 99% de las radiaciones UVA y UVB, ver en Amazon.

Gafas de sol polarizadas tienen un filtro que trabaja para prevenir el resplandor de la reflexión sobre superficies planas (agua, nieve, el recubrimiento de carreteras) que interfieren con la visión.

El marco está fabricado de aleación de aluminio y magnesio, duro y resistente pero ligero. La lente TAC es 100% protección UV de gran resistencia a los impactos y rallado.

Dimensiones y peso: 15 x 4 x 5 cm ; 27,2 g

Muy ligeras solo pesan 22 gramos, perfectas para conducir, correr o para los fans del ciclismo.

El alto de las lentes es de 45 mm, el ancho de 5.8 cm. La lente polarizada ayuda a proteger los ojos del deslumbramiento. Además protege de la radiación UVA y UVB. Disponibles en siete colores,

Gafas de sol de diseño con lentes polarizadas, bloquean los reflejos horizontales y además protegen el 100% de los rayos UV.

Permiten una visión más nítida en condiciones de mucha luz. Además gracias al especial tratamiento “wrh – water repellent hydrophobics lens”, las gotas de agua se deslizan con rapidez por la superficie de las gafas.

por la superficie de las gafas. El marco es ligero y flexible, ideal para conducir o para practicar deporte. Disponibles en 16 colores

Gafas con lentes polarizadas de 2.16 pulgadas. Puente de 16 milímetros. La lente bloquea el 100% de los UV y las radiaciones UAB, además del deslumbramiento.

Con aleación de aluminio-magnesio que logra un marco ligero a la vez que duradero. El puente está diseñado para resultar cómodo al uso. Las tienes disponibles en 5 colores

Para mujeres

Gafas estilo retro con lentes de 6.7 cm, lentes polarizadas, ideales para conducir en moto o con la bicicleta, protección anti reflejos y radiación UV400.

Las lentes están fabricadas para ser resistente al rayado, son 50 veces más resistentes que un vidrio óptico convencional.  Ofrecen un alto nivel de claridad óptica, disponibles en cinco colores

Las gafas polarizadas Carfia tiene un diseño vintage y sus lentes aseguran protección contra los deslumbramientos y también protección UV400.

La tecnología de lentes polarizadas mejorada de Carfia elimina el 100% de los rayos UVA, UVB, UVC y las luces azules dañinas.

La montura es de acetato con un pasador de metal más cómodo.

Lleva bisagras lisas de alta calidad.

El diseño de las almohadillas que tocan el puente nasal es cómodo, están pensado para evitar las gafas se deslicen.

Gafas con lentes polarizadas,  proporcionan protección 100% UV400, bloquea rayos UVA y UVB 100% dañinos.

Restaura el color verdadero, elimina la luz reflejada y la luz dispersada y protege los ojos perfectamente.

 Con un  filtro polarizado especial para bloquear más del 99,96% del deslumbramiento, reducir los reflejos y el deslumbramiento; no se cansarán los ojos después de un día entero bajo el sol.

El marco ligero, pesa tan solo 23 g,

Son resistentes a los impactos y ralladuras

Disponibles en 11 tonos diferentes

Dimensión – Ancho de la lente: 52mm(2.05inches) | Altura de la lente: 31mm(1.22inches) | Longitud de la varilla: 147mm(5.79inches) | Puente de la nariz: 20mm(0.79inches)

Lentes polarizadas con almohadilla americana apta para todo tipo de nariz. Son 100% UV400 protección puede filtrar el resplandor desde las superficies reflejadas .

Gafas polarizadas tipo aviador, disponibles en 7 colores. Bloquean el brillo de los reflejos del sol, reduciendo la fatiga visual. Indicadas para una mejor visión en actividades al aire libre.

Altura de la lente: 49MM

Ancho de la lente: 61MM

Ancho del marco: 131MM

Puente de la nariz: 13MM

Longitud del templo: 145MM

