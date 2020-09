Zapatos bebé primeros pasos, ¿cuándo son necesarios?

¿Cuando son necesarios los zapatos primeros pasos para el bebé? Si pensamos, «cuando dé sus primeros pasos», no es exacto. Según la Academia Americana de Pediatría, (APP), es mejor que mientras los bebés están desarrollando el pie no lleven zapatos, en todo caso calcetines que les mantengan el pie caliente si hace frío.

¡Mientras tu bebé está aprendiendo a caminar en casa, déjalo ir descalzo! Podrá equilibrar y coordinar mejor sus movimientos, y además sentirá el suelo bajo sus pies.

Los zapatos de bebé son necesarios cuando este ya es capaz de desplazarse caminando de forma habitual. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de bodies de bebé originales, hoy te contamos más sobre los primeros zapatos del bebé.

¿Cuándo comienza a andar un bebé?

La mayoría de los bebés dan sus primeros pasos entre los 9 y los 12 meses y caminan bien entre los 14 y 15 meses. Esto no es un axioma, cada niño tiene su propio ritmo.

Hay niños perfectamente normales que tardan más en andar y no lo hacen de forma habitual hasta los 16 o 17 meses. Si quieres ponerles zapatos al bebé, cuando aún no camina, (por alguna ocasión especial). Ten en cuenta, que la suela ha de ser blanda, y no debe oprimir sus pies, ya que el bebé se sentirá incómodo.

Cómo escoger zapatos primeros pasos

Es uno de los logros más importantes, tu bebé comienza a caminar, su visión del mundo cambiará, de ir gateando a poder dar sus primeros pasos. El bebé necesita ahora unos zapatos cómodos adecuados a esta nueva etapa, pero ¿qué es lo importante a la hora de escoger un zapato primeros pasos de bebé?

Un zapato no ayuda a que el niño aprenda a caminar por sí solos, pero si pueden dar más seguridad al bebé cuando ya camine de forma habitual. Cómo antes decía la edad en que un bebé anda de forma habitual es variable es posible con 12 meses ya lo haga o que tarde un poco más.

Cuando el bebé ya se desplace caminando de forma habitual es cuando puedes ponerle zapatos, mientras tanto no hace falta. Es importante la elección de un calzado adecuado para el bebé tanto en su forma como en los materiales.

Un zapato poco adecuado puede tener efectos adversos en los pies o piernas de bebé.Vale la pena comprar los zapatos en en tiendas o grandes almacenes donde puedas preguntar tus dudas a personal especializado.

Presta atención al ancho

El 85% de los niños pequeños entre 6 meses y 3 años tienen el pie ancho, buscar zapatos que sean adecuados en anchura no zapatos estrechos.

La mayoría de los niños tienen un pie ligeramente más grande que el otro, comprar los zapatos teniendo en cuenta la medida del pie más grande.

Espacio entre los dedos y la puntera

Los zapatos primeros paso deben tener al menos 1. 2 centímetros de espacio desde el dedo gordo al zapato. Si los zapatos son demasiado grandes influirá en la comodidad y movimiento del bebé que se puede resbalar, y si los zapatos son pequeños molestarán al bebé.

La Asociación Podológica Americana recomienda los zapatos flexibles de tela suave como los más indicados para el desarrollo de los pies jóvenes.

Los zapatos rígidos con suela dura que algunos usamos cuando éramos bebés comenzábamos a caminar, no están recomendados ya que pueden ser perjudiciales para el crecimiento de los pies del bebé.

Materiales transpirables

Los pies del bebé al andar generan mayor energía y se calientan rápidamente, pueden llegar a sudar el doble que un adulto. Los zapatos han de estar confeccionados con revestimiento interior de materiales transpirables. Cuero o algodón, lana, lino.

No compres zapatos de bebé que lleven plástico (en contacto con piel del bebé), pueden hacer que los pies suden excesivamente y provocar infecciones por hongos como el pie de atleta.

Revisar los pies del bebé

Los pies de los niños crecen muy rápido hay que revisarlos cada 6 u 8 semanas después de comprar el primer par de zapatos. El primer par lo podrá llevar aproximadamente 2 o 3 meses.

Presta atención por si aparecen ampollas o rozaduras, a menudo causadas por zapatos nuevos o mal ajustados. Si sale ampolla, revisa el tamaño del zapato, por si acaso el ancho del pie ha cambiado.

Zapatos de bebé más vendidos en Amazon

Las Nike Tanjun se inspiran en la palabra «sencillez» en japonés.

La parte superior de tela es transpirable y la suela de espuma ligera y flexible ofrece una mayor comodidad durante todo el día.

La amortiguación ligera proporciona comodidad durante todo el día, al tiempo que las ranuras flexibles de la suela exterior permiten que el pie se flexione de manera natural.

Material exterior: Sintético

Material de la suela: © Syntha Tick

Cierre: Gancho y bucle

Altura del tacón: 0.5

Anchura del zapato: Normal

Estas sandalias cerradas de la marca GEOX, son muy cómodas, están fabricadas pensando en los primeros pasos del bebé. Por ejemplo, la suela parte importante para un buen agarre.

Es de TR antideslizante, para que tu pequeño explorador descubra el mundo más seguro. La suela tiene perforaciones que aseguran una adecuada transpiración.

La suela tiene un espesor reducido para que a su vez resulte más flexible.

Llevan en el interior una plantilla de piel atóxica sin cromo. La banda exterior lleva Softly Cushioned System, que asegura una mejor adaptabilidad al terreno y absorción de impactos.

Cierre de velcro doble para una sujeción rápida y regulable. Disponibles desde la talla 18 a la 25.

Zapatos para bebés con material exterior de Malla y EVA, flexibles y antideslizantes.

Cierre fácil de poner y quitar de velcro.

Altura del tacón: 0.1 cm

Disponible en varios modelos.



Unas zapatillas versátiles con suela de TR antiadherente. Estas zapatillas tienen suela transpirable gracias a la membrana de microporos, además es transpirable que permite una termorregulación natural.

La suela de las zapatillas GEOX es muy duradera, usan una goma especial fruto de una patente exclusiva. El material exterior es sintético, el revestimiento interior de tela. El cierre es con cremallera, disponibles desde la talla 18 a la 25.

Botín de piel para niño con doble cierre ajustable que asegura la mejor sujeción en sus primeros pasos. Un diseño perfecto para cualquier momento de la temporada. Tiene suela blanca en contraste que aporta un toque sport al calzado.

BIOGATEO

Exterior: piel

Plantilla extraíble de piel antibacterias

Forro: piel microperforada

Tirador trasero

Estabilizador lateral patentado Natural Motion: mejora su equilibrio

Extra ligereza

Movimiento natural

Híper-ventilación

Gran resistencia

Multi-flexibilidad

Confeccionado en materiales naturales: sin níquel ni cromo

Tecnología avalada por el Instituto de Biomecánica de Valencia

Las Adidas Gazelle nacieron en los años 60, como zapatos de fútbol diseñados para fomentar mejores pases del balón. Más tarde salieron del campo de fútbol y se convirtieron en un icono de moda urbana.

Esta versión para bebés, ofrece el diseño clásico con cierres de velcro, para que sea más sencillo quitar y poner.

El revestimiento interior es de tela, la suela de goma el material exterior de cuero. Disponibles desde la tala 22 a la 27.

Otro modelo de Geox unisex, destaca su suela con perforaciones para garantiza la transpiración.

Suela reforzada en puntera y talón, para asegurar la máxima protección. Plantilla desmontable, práctica e higiénico. El material exterior es de nobuck con revestimiento de cuero.

La suela es sintética y viene con cierre de velcro para facilitar su uso.

Mermaid Parade. Parte superior de tejido brillante y tela con estampado de escamas de purpurina metalizada en una zapatilla de estilo casual con luces y dos cierres frontales, con costuras y superposiciones de adorno.

Diseño de zapatilla casual con luces y dos cierres frontales

Costuras de adorno

Diseño estampado de escamas por todo el calzado para sacar la sirena que llevas dentro

Capa superpuesta lisa y moldeada en la puntera

Diseño colorido de sirena en la puntera con detalles de luces de color

¡Las luces de adorno de la puntera parpadean al caminar!

Tejido metalizado con purpurina iridiscente para un look marino brillante

Capa superpuesta en el talón con trabilla para tirar en la parte superior

Dos cierres frontales de velcro ajustables

Cierre unido en el centro con detalle de bonito lazo de tela

Cuello y lengüeta acolchados

Forro de tela suave

Plantilla con amortiguación

Media suela ligera para la absorción de impactos

Colorido ribete superior en la media suela

Media suela de goma vulcanizada

Parte frontal con puntera reforzada texturizada

Suela con tracción flexible

Talón de 1,3 cm

