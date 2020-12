Navidad arcoíris

Una tendencia¬†tan alegre como original,¬†por la idea de combinar los colores del arco√≠ris en¬†el mismo √°rbol. Si tienes ni√Īos en casa puede encargarse de la decoraci√≥n de su color favorito.ūüĆą

Esta tendencia tiene otra ventaja, te permite reciclar bolas y adornos navide√Īos de otros a√Īos (que quiz√°s ya no usas).

Navidad ecológica

Decorar reciclando, haz tiras de papel de periódico como guirnaldas para el árbol, también puedes usar papel de horno.

Decorar con pi√Īas, puedes comprar pi√Īas o recoger pi√Īas del suelo en zonas donde abundan los pinos. Son muy decorativas, puedes atarles un cord√≥n fino y colgarlas en el √°rbol, tambi√©n puedes pintarlas en tonos blancos, rojos o dorados.

Ramas de pinos o cipreses, si tienes la suerte de conseguir ramas de pino naturales o de cipreses, (de alguna poda de jardines). Puedes usarlas par decorar, colocándolas en un jarrón junto a bolas o adornos de color rojo, dorado o plateado. 

Otra idea ecol√≥gica, aprovecha adornos que tengas de otros a√Īos para decorar, alguna planta natural que tengas en casa como si fuera un √°rbol. ¬†

Navidad minimalista

Si la palabra Navidad te suena a ‚Äėexcesos‚Äô esta tendencia podr√≠a gustarte. Se trata de buscar la sencillez, en lugar de poner muchos adornos, decorar con poco, por ejemplo √°rboles de Navidad desnudos solo con las ramas pero que se pueden iluminar.

Navidad en colores

Los colores son divertidos y transmiten energ√≠a, si te gusta innovar tienes √°rboles en color rojo,¬†rosa, o azul. Puedes a√Īadirles adornos en cristal o tonos met√°licos y tendr√°s una decoraci√≥n navide√Īa sorprendente.

Navidad con luz

Las luces LED, permiten muchas opciones a la hora de decorar, tienes cadenas de luces LED con pilas con las que puedes a√Īadir un toque¬† m√°gico a cualquier rinc√≥n. Si prefieres ‚Äėtodo en uno‚Äô, hay √°rboles de Navidad que ya vienen con sus luces LED, y no tendr√°s ni que adornar.

15 √°rboles de Navidad modernos y originales (nuestra selecci√≥n desde 15 ‚ā¨)

Si lo de poner el árbol te  cansa, aquí tienes una solución fácil. Este modelo mide 120 cm, y es plegable

Es ignífugo, tiene un soporte con 4 patas para una mayor estabilidad.

Un √°rbol de Navidad nevado, que ya viene con adornos en azul, ahorra tiempo. Lleva 360 luces LEDS incluidas revestidas de una pintura especial que se integra con el √°rbol, apagadas son casi invisibles.

Son muy seguras, pueden estar encendidas durante horas, gastan muy poco al ser LED. Las agujas del √°rbol son de PVC, y mide 210 cm, imitan las de un abeto perenne.

Incluye

1 x 210 cm √Ārbol Artificial Blanco

2 x 180 Luces de Cadena de Alambre de Cobre

1 x Top de √Ārbol de Estrellas de Plata

1 x Malla de plata de 30 pies

5 x Flor

2 x Ciervo blanco

49 x Copo de nieve

16 x Gotas de remolacha

18 x Cono de pino

30 x 40 mm Adornos navide√Īos, 27 x 60 mm Navidad Adornos navide√Īos, adornos navide√Īos de 14 x 80 mm, adornos navide√Īos de mercurio 3 x 100 mm

¡Más fácil imposible! Coloca este árbol donde más te guste, y a disfrutar de la magia de sus colores, blanco, rosa, verde y así hasta 16 colores.

Práctico ya que desde el mando puedes escoger un color o que vayan cambiando y también la intensidad.  Sin luces es decorativo con ellas es espectacular.

Medidas :45x14x82 cm, no es aparatoso puedes colocarlo sobre un mueble del salón, en el recibidor o el pasillo.

¬ŅPrefieres ponerlo en el jard√≠n o la terraza? Puedes ya que aguanta la lluvia y estar a la intemperie. Un √°rbol de Navidad c√≥modo, se pone y se quita en minutos,

Batería de carga directa: Ion-Litio 3.7v-2400mA

IP 65 que permite la utilización de la pieza en el exterior y bajo la lluvia

Este √°rbol de Navidad, puede parecer ‚Äėcl√°sico‚Äô pero en realidad es bastante original y adem√°s c√≥modo. De d√≠a tiene ese aspecto de abeto nevado, y de noche lo enciendes y lleva sus propios adornos LED.

27 luces LED y dos modos de iluminación, y una estrella para la copa del árbol.

Montaje y desmontaje r√°pido, mide 82 x 180 cm.

Este √°rbol de Navidad, no pasa desapercibido, lo mejor es que no hace falta le pongas adornos, si no quieres, solo con unas luces LED, estar√° precioso.

Fabricado en PVC flexible y resistente.

Mide 120 cm de largo por 60 cm de ancho.

√Ārbol de Navidad minimalista en madera, puedes usarlo sin adornos o ponerles los que t√ļ quieras. Fabricado en Eslovenia con madera de haya. Se monta muy f√°cilmente y queda bien con cualquier decoraci√≥n.