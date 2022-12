24 regalos de Navidad para adolescentes 🎄

¿No se te ocurre qué comprar para un/a adolescente? Es una etapa marcada por cambios y rebeldía donde las emociones se exacerban, no hay términos medios.

No les gusta cualquier cosa, por eso acertar se complica bastante. Les suele atraer: la tecnología, el deporte, la moda y cuidado personal, los videojuegos, series de televisión, y la música. En Periodista Digital te contamos ideas de regalos de Navidad para adolescentes.

«La adolescencia no solo está regida por las hormonas, sino también por la agitación de las emociones», (Dr. Amol. Annadate). Esta frase define bien el comportamiento de los adolescentes.

Ellas suelen mostrar más y compartir sus sentimientos y emociones con amigas y amigos. Ellos son más reservados en ese aspecto.

Los cambios físicos en los adolescentes se ven a simple vista, pero otros cambios, (como los de su cerebro), no. El cerebro de un adolescente está en pleno desarrollo, no está todavía completamente maduro, y no todas las partes del cerebro maduran al mismo ritmo.

Por ejemplo la Corteza prefrontal, (PFC) que se localiza justo detrás de los ojos, no termina su madurez hasta los 24 años. Sin embargo, otras partes del cerebro como la amígdala maduran mucho antes.

Esta razón, el desajuste en la madurez del cerebro podría explicar gran cantidad de comportamientos en esta etapa, según muchos neurocientíficos.

La próxima vez que tu hijo o hija adolescente ‘te saque de quicio’ recuerda que tú también pasaste por ahí. Ser adulto es una nueva etapa, y tú eres un referente para él o ella. Paciencia y cariño sin olvidar la firmeza.

Regalos de Navidad para adolescentes

Levi’s Tijuana, Sneakers Mujer

Zapatillas Levis con una ligera plataforma, son cómodas y encima te harán parecer un poco más alta.

Un modelo clásico que combina detalles frescos y finos dándole una nueva perspectiva a tus zapatos esta temporada.

Suelas exageradas que te aportan un toque moderno y un estilo atrevido

Suelas de goma duraderas pero suaves para una comodidad con la que te moverás con libertad

Revestimiento exterior sintético

Revestimiento interior de tela

Suela de caucho antideslizante

Cierre de cordones

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Pantalla FHD+ 6.47″, 6GB + 128GB, Cámara 64MP, Snapdragon 730G, Dual 4G, 5260 mAh con carga rápida 30W, Android 10, Púrpura, Versión Española





El Xiaomi Mi Note 10 Lite se lanzó el 30 de mayo de 2020. El teléfono viene con una pantalla táctil de 6.47 pulgadas con una resolución de 1080×2340 píxeles.

Con pantalla curva TFT de 2,4 pulgadas con alta resolución.

Después de una carga completa, aproximadamente 2,5 horas (PC o cargador de pared de 5 V / 500 mA), aproximadamente 48 horas de reproducción de audio y 6,5 horas de r eproducción de Bluetooth a volumen medio.

Este reproductor MP3 proporciona soporte reproducción de música, radio FM, grabación de voz, podómetro, carpeta, Bluetooth, calendario, video, imagen, E-Libro, cronómetro, despertador, reproducción de punto de interrupción, repetición A-B, sincronización de letras.

Remington Plancha de Pelo Ceramic Slim, Placas Flotantes, Cerámica Anti-estática, Turmalina, Capa Protectora Teflón, Protección y Brillo, Temperatura 230°C, Calentamiento 15s, S3500, Negro Talla única Rebajas 9.093 Opiniones Remington Plancha de Pelo Ceramic Slim, Placas Flotantes, Cerámica Anti-estática, Turmalina, Capa Protectora Teflón, Protección y Brillo, Temperatura 230°C, Calentamiento 15s, S3500, Negro Talla única La plancha alisadora S3500 de Remington dispone de placas revestidas de cerámica que proporcionan más protección a tu cabello al mismo tiempo que a cada pasada, sin ningún esfuerzo, dejan tu pelo suave y lacio. Además, es muy rápida, ya que alcanza una temperatura máxima de 230 ºC en tan solo 15 segundos, ayudándote a conseguir un cabello sedoso y brillante en un instante. Antiestática, cerámica, turmalina, placas de deslizamiento suave

Temperatura alta de 150ºC a 230ºC

Placas estrechas extra largas de 110 mm

Placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello

Calentamiento rápido, lista en 15 segundos

Apagado automático de seguridad después de 60 minutos

Dispositivo de cierre para guardar y cable giratorio

Incluye una bolsa resistente al calor. Voltaje universal

Xiaomi Mi Band 7 – Pulsera de Actividad, Pantalla AMOLED, 180mAh, 12 Modos de Entrenamiento, Resistente al Agua 5 ATM, Monitorización de Frecuencia, App Mi Fit

La magnífica pantalla AMOLED de gran tamaño se estrena en tu muñeca, lo que facilita la lectura y el control tanto si estás corriendo en un camino pedregoso como navegando en una oscilante casa flotante. Todo se muestra en detalle a alta

Nuevos diseños de pantalla para tus nuevas necesidades

Más de 100 diseños de esferas dinámicas

Gracias a un procesamiento gráfico más avanzado y efectos de animación más fluidos, tanto los exclusivos diseños de pantalla dinámicos como los personalizados son superiores. Tu foto favorita del álbum siempre estará a la vista con el modo de siempre encendida (AOD).

como los personalizados son superiores. Tu foto favorita del álbum siempre estará a la vista con el modo de siempre encendida (AOD). Más de 110 modos de deporte

La gran variedad de modos de deporte te ayudan a realizar un seguimiento de las calorías quemadas, los cambios en la frecuencia cardiaca y la duración del entrenamiento.

Resistencia al agua de 5Â ATM*

Es compatible con la natación en piscina, el buceo y el reconocimiento inteligente de 4 estilos comunes de natación.

La saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) es un indicador clave de la salud general de una persona, que refleja los niveles de oxígeno en sangre . La pulsera Xiaomi Smart Band 7 vibrará para avisarte si el nivel de oxígeno en sangre es demasiado bajo (<90 %) para protegerte de posibles riesgos para la salud.

. La pulsera Xiaomi Smart Band 7 vibrará para avisarte si el nivel de oxígeno en sangre es demasiado bajo (<90 %) para protegerte de posibles riesgos para la salud. La Xiaomi Smart Band 7 realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca en tiempo real durante todo el día y ofrece información precisa en gráficos fáciles de entender. La pulsera vibrará para avisarte cuando la frecuencia cardíaca se salga de la zona segura.

La pulsera controla los patrones de sueño con cuidado y precisión. Puedes consultar las estadísticas detalladas sobre el sueño profundo, el sueño ligero y la fase REM* en tu smartphone para ayudarte a comprender la calidad del sueño.

y precisión. Puedes consultar las estadísticas detalladas sobre el sueño profundo, el sueño ligero y la fase REM* en tu smartphone para ayudarte a comprender la calidad del sueño. Gestión de la salud femenina

Índice de actividad personal

Monitorización del nivel de estrés

Ejercicio de respiración profunda

WEILY Espejo Maquillaje, Espejo Cosmético, Luz Ajustable con 36 LED,Tríptica Aumentos 1X, 2X, 3X, Rotación Ajustable de 180 °, Fuente de alimentación Doble, Espejo cosmético encimera



Gracias a los aumentos 1X / 2X / 3X podrás ver cada milímetro de tu piel, para maquillarte o depilarte con precisión.

En el espejo lleva 21 LED que se pueden operar con el botón táctil en la parte inferior.

Rotación 180º, para que lo ajustes al ángulo que más te convenga.

Medidas: 12,4 x 8,3 x 3,6 cm ;Â peso 980 g

Dos modos de uso: o con pilas AAA o con cable USB.

Nuevo Echo Dot (5.ª generación, modelo de 2022) con reloj | Altavoz inteligente con reloj y Alexa | Gris azulado

Es ideal para una mesa de noche, donde puede usarlo como un reloj despertador inteligente que puede programar por voz. Los LED muestran la hora de forma predeterminada, pero también pueden mostrar la temperatura exterior actual cuando la solicita.

Completa cualquier habitación con Alexa. El nuevo Echo Dot, tiene un diseño elegante y compacto que se ajusta a la perfección a espacios pequeños. Ofrece voces nítidas y bajos equilibrados, para un sonido completo que puedes disfrutar en cualquier parte de tu hogar.

Mejora el sonido con respecto al modelo anterior.

Buenos micrófonos para captar comandos de voz.

Puede hacer todas las cosas que hace Alexa con otros modelos de Echo.

El anillo de luz LED característico que se ilumina cuando Alexa está escuchando.

Pide una canción, un artista o un género en Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Con la música multiestancia, las canciones, las emisoras de radio y los pódcasts te pueden acompañar por toda la casa si tienes dispositivos Echo compatibles en otras habitaciones.

HAWKERS Hawk Gafas Unisex Adulto Rebajas 1 Opiniones HAWKERS Hawk Gafas Unisex Adulto Gafas de diseño tipo aviador con doble puente. Fabricadas en acero inoxidable negro brillo.

Lentes en gris oscuro y terminales negros pulidos.

La montura está libre de níquel y es resistente a la corrosión.

Medidas:Frontal 146 mm; Patillas 145 mm ; Puente 15 mm ; Alto 54 mm. Modelo Unisex

Letras decorativas con luz LED – 22 cm

Su nombre en letras, o una iniciales o una fecha, tienes todo el alfabeto para escoger y números. Este regalo a las adolescentes les encanta, muchas youtubers tienen estas letras en sus vídeos.

Funcionan con pilas, pero al ser luces LED gastan muy poco. Encendidas son muy decorativas, y eso de ver nombre con luces tiene mucho encanto.

OneConcept V-13 РEquipo est̩reo , Minicadena , Reproductor de CD con MP3 , FM , USB con MP3 , AUX , Mando a Distancia

184 Opiniones OneConcept V-13 - Equipo estéreo , Minicadena , Reproductor de CD con MP3 , FM , USB con MP3 , AUX , Mando a Distancia Lo que más llama la atención de esta mini cadena, es su diseño compacto y minimalista. Tiene dos altavoces, reproductor de CD con MP3, USB y mando a distancia. Formatos compatibles (USB & CD): MP3, WMA

Diferentes modos de reproducción como repetición continuada de tema y listas de reproducción o reproducción aleatoria Lista de reproducción programable con hasta 32 temas Radio FM con ajuste digital de emisora

Facilidad de conexión de aparatos externos de reproducción a través de la entrada AUX

Fuente de alimentación: 220-240V / 50Hz tensión de red JBL TUNE 130NC TWS Auriculares inalámbricos In Ear True Wireless Bluetooth IPX4 con micrófono incorporado para música, deportes y llamadas, hasta 40h de batería, estuche de carga, negro Rebajas 3.218 Opiniones JBL TUNE 130NC TWS Auriculares inalámbricos In Ear True Wireless Bluetooth IPX4 con micrófono incorporado para música, deportes y llamadas, hasta 40h de batería, estuche de carga, negro Sonido JBL Pure Bass Los controladores de 10 mm de diseño inteligente, mejorados por el factor de forma Dot, ofrecen el sonido de graves puros de JBL para que sienta cada beat. Cancelación activa de ruido con Smart Ambient Escucha más de lo que quieres y menos de lo que no. La tecnología Active Noise Cancelling con 2 micrófonos te permite minimizar las distracciones de audio. Con Ambient Aware, puedes sintonizar con tu entorno en cualquier momento para que te sientas más seguro cuando estás en la calle, mientras que TalkThru te permite detenerte para una charla rápida sin tener que quitarte los auriculares. 4 micrófonos para llamadas perfectas Disfruta de llamadas en estéreo sin problemas y con manos libres. Los Tune 130NC TWS están equipados con 4 micrófonos, para que siempre te escuchen con perfecta claridad. No vuelvas a dudar a la hora de contestar o hacer una llamada. Con VoiceAware puedes controlar la cantidad de entrada de micrófono que se envía a los auriculares y elegir cuánto escuchar de tu propia voz. Hasta 40 horas de batería Resistente al agua y al sudor Acer Chromebook Spin 513-1H – Ordenador Portátil de 13.3″ Full HD IPS Táctil (Qualcomm Snapdragon SC7180, 8GB RAM, 64GB SSD, Sistema operativo Chrome) Color Azul – Teclado QWERTY Español

Con un peso de menos de 1,2 kg, este Chromebook convertible no solo es extremadamente liviano, sino que también es apenas más grande que una hoja de papel, por lo que cabe fácilmente en cualquier bolso o mochila compactos. En combinación con Qualcomm Snapdragon™ 7c Compute Platform , este Chromebook le brinda potencia de procesamiento más que suficiente para pasar el día sin importar a dónde lo lleve.

El diseño de bisel angosto permite una relación pantalla-cuerpo del 78 %, lo que le permite sumergirse en la impresionante pantalla FHD IPS de 13″.

Hasta 13,5 horas de duración de la batería es muy útil. Con una sola carga, comience un día completo de trabajo con tiempo de sobra y deje atrás el adaptador de corriente.

Este Chromebook viene con dos micrófonos integrados que permiten una mejor recepción del micrófono, lo que brinda una mayor claridad de sonido cuando se realizan videoconferencias o se habla con amigos en Google Meet.

que permiten una mejor recepción del micrófono, lo que brinda una mayor claridad de sonido cuando se realizan videoconferencias o se habla con amigos en Google Meet. Manténgase siempre conectado con Qualcomm® Snapdragon ™ 7c Compute Platform. Cuando Wi-Fi está fuera de alcance, este Chromebook tiene 4G LTE opcional, lo que le proporciona un ancho de banda personal adicional

7c Compute Platform. Cuando Wi-Fi está fuera de alcance, este Chromebook tiene 4G LTE opcional, lo que le proporciona un ancho de banda personal adicional Diseñado específicamente para las necesidades de los usuarios en movimiento, este Chromebook viene con una serie de características funcionales que incluyen Wi-Fi 5, pantalla táctil Corning ® Gorilla ® Glass y panel táctil, un teclado retroiluminado opcional, así como un USB Type-C y un puerto USB 3.2 Tipo-A para mayor versatilidad para hacer frente a los desafíos cotidianos.

SAMSUNG Galaxy M52 5G – Teléfono móvil, Android, Smartphone, 128 GB, Negro, Versión ES

Este modelo salió a la venta en septiembre del 2021. Viene con una pantalla táctil grande, 6.7 pulgadas. Tiene una resolución de 1080×2400 píxeles. La relación de aspecto es de 20:9.

El Samsung Galaxy M52 5G funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G octa-core de 1.8GHz.

Monitor 6,70 pulgadas (1080 x 2400)

Procesador Qualcomm Snapdragon 778G

Cámara frontal 32MP

Cámara trasera 64MP + 12MP + 5MP

RAM 6 GB

Almacenamiento 128 GB

Capacidad de la batería 5000 mAh

SO Android 11

Jack & Jones Jjerush Bomber Noos Chaqueta para Hombre

Chaqueta Bomber para hombre con elástico en cintura, puños y cuello.

Cierre central con cremallera.Tres bolsillos dos a la altura de la cintura y otro en una manga.

Fabricado con poliéster 100% forro y exterior.

Logitech MK235 Combo Teclado y Ratón para Windows, 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Ratón Inalámbrico, 15 Teclas con Función, Batería de 3 Años, PC/Portátil, Disposición QWERTY Español – Negro Rebajas 1.728 Opiniones Logitech MK235 Combo Teclado y Ratón para Windows, 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Ratón Inalámbrico, 15 Teclas con Función, Batería de 3 Años, PC/Portátil, Disposición QWERTY Español - Negro Este dúo ofrece todas las funciones necesarias integradas en un diseño cómodo, resistente y fácil de usar, y mantiene tu espacio despejado. Con la calidad habitual de Logitech, la combinación inalámbrica MK235 está hecha para durar. Teclado Diseño resistente a salpicaduras 1 Pruebas realizadas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No se debe sumergir el teclado en ningún líquido.

Pruebas realizadas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No se debe sumergir el teclado en ningún líquido. Patas inclinables

Teclado numérico con 10 teclas

Botones/Teclas especiales: Quince teclas de función

Hasta 5 millones de pulsaciones

Dos pilas AAA

Duración de pilas/baterías: 36 meses 2Duración de pilas de teclado calculada según una estimación de dos millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia. La duración de la pila del ratón depende del uso y del ordenador. Ratón Tecnología de sensor: Seguimiento óptico fluido

Número de botones: 3 (clic izquierdo/derecho, clic de botón central)

Desplazamiento: línea a línea

Botón rueda: Sí, 2D, óptico

Conexión/alimentación: Botón de encendido/apagado

Una pila AA

Duración de pilas: 12 meses 3Duración de pilas de teclado calculada según una estimación de dos millones de pulsaciones al año en un entorno empresarial. No se garantiza la misma experiencia. La duración de la pila del ratón depende del uso y del ordenador. Sostenibilidad Plástico del teclado: 51% de material reciclado posconsumo 4 Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y embalaje.

Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y embalaje. Plástico del ratón: 75% de material reciclado posconsumo 5Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y embalaje.

Vero Moda Vmcoco L/S Bomber Ga Noos Chaqueta para Mujer

Chaqueta bomber con cuello, cintura y puños con elástico.

Cierre con cremallera central

Fabricado.57% poliéster reciclado, 39% poliéster, 4% elastano

