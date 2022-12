¿No tienes tiempo para pensar en regalos de Navidad para mujeres, (para amigas, familiares o personas de sexo femenino que sean especiales para ti)?

Si cada año te pasa lo mismo, y acabas gastando más de la cuenta. Echa un vistazo a nuestra selección, sorpresas, «seguro, serán bien recibidas, de eso se trata, de regalar ilusiones».

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de árboles de Navidad modernos y minimalistas hoy regalos de Navidad para mujer.

¿Cómo acertar con los regalos de Navidad?

¿Qué prefieres regalar o que te regalen? Investigaciones científicas, publicadas en la revista Psychological Science, dejan claro que nos hace más felices dar que recibir. Se siente una alegría muy especial cuando haces felices a otras personas.

Acertar con los regalos de Navidad, no es fácil, si ya has obsequiado muchos objetos a lo largo del tiempo a la misma persona. No es tan importante el valor material del regalo sino lo que transmites al ofrecerlo. Por ejemplo hay gestos bonitos que logran que un regalo sea inolvidable.

Si cada año llegan las fechas de Navidad y aún tienes varios regalos que comprar, (y lo peor no sabes ni qué comprar). Te cuento tres trucos que funcionan:

Haz una lista de personas a las que vas comprar un regalo

Y dedica 2 minutos cada una de ellas

Define, en esos dos minutos lo que crees que le gusta a cada persona, por ejemplo:

Una vez hayas escogido una o varias categorías por persona, seguro que es más fácil que se te ocurra alguna idea. Por ejemplo si le gusta el cine o las series tienes regalos de Harry Potter, o de Juego de Tronos. Si es alguien que adora los animales, puedes regalarle objetos para su mascota o libros sobre el tema.

Acompaña el regalo con…

Acompañar el regalo con una dedicatoria en forma de tarjeta donde escribas un mensaje. Incluir sobre el regalo (o dentro) alguna pequeña sorpresa, por ejemplo un bombón (de los que van envueltos), una chuche, con una dedicatoria (si no le has puesto algo en la tarjeta).

Cuando la persona lo abra se sorprenderá, no solo por el regalo, también por los pequeños detalles. Se trata de transmitir sorpresa y emociones, es un “he pensado en ti y creo esto te gustará”, para eso no hace falta regalos de cientos de euros.

No tengo tiempo y no se me ocurre nada…

Si no tienes tiempo de pensar en la lista, o no se te ocurre nada, piensa tarjetas regalo (de Netflix, de Amazon, de Bershka). Las puedes comprar desde casa y enviar a la persona, o imprimir y dársela personalmente.

Si a última hora se te olvidó comprar un regalo, los cheques regalo son un buen recurso, ‘’para no llegar con las manos vacías’’, en Amazon tienes cheques de 20 hasta 75€ (o de la cantidad que tu quieras, ya que puedes escoger el importe).

Regalos de Navidad para mujeres entre 10-52 €

Heng Lamp Elipse, Light Wood. Lámpara Led, premiada con un Reddot al diseño, con un encendido magnético original y único

¿A que es original esta lámpara? Un regalo perfecto para amantes del diseño.

Donde la mayoría de las lámparas tienen un interruptor estándar, la lámpara de equilibrio de Heng se controla mediante dos bolas de madera . Cuando levantes la bola de madera inferior, será atraída por la que cuelga y permanecerá suspendida en el aire, encendiendo la luz.

Diseño de iluminación está incrustado en el marco para que la luz pueda encontrar su salida. La curva suave hace que sea relajante a la vista.

En su diseño ovalado lleva 48 LED que emiten hasta 6000 lúmenes de brillo.

Mochila anti robo para mujer

Este bolso mochila triunfa en Amazon con más de 2.500 valoraciones. Seguramente por su diseño y una característica más: la parte posterior está diseñada con una cremallera invisible antirrobo de alta calidad que golpea el cuerpo del usuario. Si alguien intenta abrir te darás cuenta enseguida.

Además tiene mucho espacio para guardar objetos de distintos tamaños: 1* Bolsillo interno con cremallera y 2* Bolsillos internos.

2 Bolsillos laterales (para botellas de agua, Paraguas);

2 Bolsillos Externos con cremallera (para llave / toalla de papel / cargador)

Levi’s Tijuana, Sneakers Mujer

Pasa al siguiente nivel. Diseñadas con un perfil clásico y exagerado y unas suelas robustas, estas zapatillas Tijuana 2.0 aportan un poco más de altura y estilo.

Suelas exageradas que te aportan un toque moderno y un estilo atrevido

Fabricadas cuidadosamente con cincha de poliéster reciclado

Con la Red Tab™ de Levi’s® y una etiqueta tejida

Suelas de goma duraderas pero suaves para una comodidad con la que te moverás con libertad

Pendientes Aro Pandora Rosé Solitario Azul Claro 289304C02 mujer

Pendientes aro Solitario Azul Claro. Acabados a mano con un recubrimiento electrolítico en oro rosa de segunda ley de 14k,.

Cada aro tiene una gema de color azul verdoso.

Piedra Cristal artificial

Color Azul

Metal Recubierto en oro rosa

Dimensiones Profundidad: 14,15 mm

Alto: 12,15 mm

Ancho: 3,25 mm

Unigear Calentador de Manos Recargable

Uno de los mejores regalos para el invierno,es un 2X1. Powerbank de 5200 mAh y calentador de manos . Rango de temperaturas entre 35-55 ºC.

Tiene 3 sensores de temperatura interior.

Fabricado con materiales ignífugos. ABS +PC. Aleación de aluminio aeronáutico.

Calentamiento de 360º

Con indicador LED

Puede funcionar durante 8 horas en la temperatura mínima y 4 en la máxima

Si lo necesitas, se puede usar como powerbank para cargar el´móvil, un regalo perfecto para viajes.

Pulsera de trébol Lotus Style

Pulsera de mujer de Lotus Style de la colección Milllennial. Joya de acero de 6,46 cm. No se estropea ni pierde brillo.

Sudadera de manga larga con capucha y dibujo en delantero.

Cuello redondo y puños con elásticos

Fabricado en algodón y poliéster.

Disponible en tres colores

FILY DUAIU brochas de maquillaje profesional de mármol profesionales de 15 piezas brochas maquillaje para en polvo de base y sombra de ojos de regalo

Estuche en acabado mármol, y 15 brochas y pinceles de maquillaje.

Fibra sintética prémium.

Tacto suave.

No deja residuos.

Fácil de limpiar.

Conexión de tubo de aluminio.

Tubo de aluminio de alta calidad.

Estrechamente conectado.

Evita que el mango del cepillo se caiga.

Mango de cepillo de mármol.

Patrón de mármol.

Elegante y con estilo.

Ligero pero potente.

SUNMAY Sonico Limpiador Facial y Masajeador

Este cepillo sónico es un regalo ideal para cuidar la piel. Funciona con impulsos sónicos, que aplicadoS sobre la piel son como micro dedos. ExtraeN la suciedad, reducen el tamaño de los poros y atenúan las arrugas.

Son seguros de usar, fabricados con silicona alimentaria, de grado FDA.

Good.Designs ® Collar Inicial para Mujeres

Una bonita cadena con la inicial que escojas, queda muy fina y no se pone fea. Puedes llevarla siempre que no se estropeará.

Lámpara Libro Plegable de Madera con Mando, 12 Colores y Temporizador

Un regalo original y decorativO puedes adoptar distintas posiciones, tiene hasta 12 colores. La cubierta está fabricada de auténtica materia de arce.

Esta lámpara de libro led cuenta con una autonomía mínima de más de 8 horas a pleno rendimiento. El tiempo de carga es de 3-4 horas, aunque también puede ser utilizada mientras carga.

Con su potente imán en la cubierta, la lámpara puede ser totalmente desplegada para adquirir la posición de 360º.

Incluye un mando con función de temporizador de 30´, 1h y 2hpara que la lámpara se apague automáticamente. Además, tiene 12 colores diferentes y dos programas dinámicos de iluminación.

Pablo Alborán – Prometo (Reedición) (CD)

Pablo Alborán tiene una forma única de cantar, gusta a los hombres pero a las mujeres en general nos encanta. Su disco ‘Prometo’ fue el más vendido en el 2017, con más de 100.000 ejemplares vendidos y ya ha logrado el 5 disco de platino.

Reedición en formato jewel del mítico álbum ‘Prometo’. Está llamado a ser un paso definitivo en la carrera del músico malagueño.

Saturno

Prometo

No vaya a ser

Cuerda al Corazón

Lo nuestro

Vivir

Tu Refugio

La llave

Idiota

Boca De Hule

Curo tus Labios

Al paraíso Prometo (versión piano y cuerda)

La llave (feat. Piso 21)

Boca De Hule (feat. Alejandro Sanz)

Al paraíso (feat. Carminho)

Tu Refugio (nueva versión)

HAWKERS · CLASSIC · Gafas de sol para hombre y mujer

Gafas de sol de Hawkers en una combinación de colores que favorece mucho. No son polarizadas, pero tienen protección UV400 100%

Ancho de las lentes: 6 centímetros

Alto de las lentes: 50 milímetros

Puente: 20 milímetros

Lentes Anti-reflejantes

Montura en TR90 de calidad y acero inoxidable

Cofre fragancia 5th Avenue de Elizabeth Arden 125ml y Loción corporal 5th Avenue 100ml

Lujoso cofre 5th Avenue que incluye Eau de Parfum de 5th Avenue en tamaño original, 125ml y la loción hidratante corporal de la familia 5th Avenue de Elizabeth Arden.

Es un aroma floral creado en 1996 gracias a la perfumista Ann Gottlieb. En la pirámide olfativa encontramos :

: Notas aromáticas de salida: lima, flor de tilo, lirio de los valles, lila, magnolia, bergamota y mandarinas.

Las notas medias o corazón son de rosa de Bulgaria, melocotón, nardos, ylang- ylang, clavel,nuez moscada.

Las notas de fondo: iris, sándalo, ámbar, vainilla, almizcle y clavo.

Gorra y bufanda para mujer de punto

Conjunto de gorro y bufanda cálido y suave no pica, ideal para protegerte del frío cada mañana y evitar resfriados. Lo tienes en varios colores.