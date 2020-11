Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, o MAC, siguen en la lista de marcas de belleza más populares 2020, según la plataforma británica de venta online Cosmetify, que ha publicado una nueva edición actualizada de su  informe sobre marcas y productos.

Comparado con la lista del 2019 hay muchos cambios, salen de los 10 primeros marcas como Kylie de Kylie Jenner, y suben The Body Shop, o L’Oréal Paris.

¿Qué marca de belleza y cosmética triunfa en España? En España, Portugal, Francia e Italia triunfa Yves Rocher, en Reino Unido de Body Shop, y en Alemania Rituals.

En otros países como en China, Grecia arrasa Estee Lauder. En Bangladesh, Omán o Pakistán, reina Huda Beauty y en Brasil y Colombia Foreo. En Periodista Digital repasamos el Top 10 de marcas de belleza más populares durante el 2020.

El top 10 de marcas de belleza más populares del mundo 2020

El estudio de Cosmetify no tiene desperdicio, destaca la gran influencia de Instagram como escaparate de tendencias. Se ha tenido en cuenta, el número de seguidores en Instagram, el engagement en esta plataforma, las menciones, el volumen de búsqueda en Google y sus cambios.  .

1. Huda Beauty

¿A que tiene un aire a Kim Kardashiam? Huda Kattan es una luchadora nata, nacida en Oklahoma en 1983. Es maquilladora, bloguera de moda y también Youtuber.

Creadora desde el 2010 de un blog de belleza y una marca con el mismo nombre, Huda Beauty. Su blog y productos son número uno en Oriente Medio.

Huda se mudó a Dubay en 2006 por trabajo, desde entonces aunque pasa temporadas en Estados Unidos, Dubái sigue siendo su casa, la empresa Huda Beauty creada en el 2013 tiene sede social en Dubái.

Tiene 48 millones de seguidores en Instagram, en un solo año ha crecido en varios millones. En Instagram se embolsa no menos de 18000 $ por hacer publicaciones patrocinadas.

Entre sus productos destacados:

2. Anastasia Beverly Hills

Anastasia Soare, es un ejemplo del sueño americano. Nació en Rumanía pero emigró a Estados Unidos donde trabajó como esteticista. Tuvo gran visión comercial, se dio cuenta que el cuidado de las cejas era un área por explorar, y se especializó, fue pionera en la depilación y esculpido de cejas.

Anastasia se inspiraba en la geometría y la proporción áurea para crear cejas esculpidas pero naturales.

En 1997 fundó su salón de belleza en Beverly Hills, entre sus clientas para tratar sus cejas, Naomi Campbell, o Jennifer López. La primera línea de su empresa Anastasia Beverly Hills se lanzó en el año 2000. Desde entonces se ha afianzado como una marca de prestigio en el mundo de la cosmética.

Con 20 millones de seguidores en Instagram, la marca ‘de las cejas perfectas’ no para de crecer.

Entre sus productos destacados:

3. MAC

Tras estas tres letras está, Make-Up Art Cosmetics una marca de maquillaje creada en 1984  a dúo por dos profesionales que de belleza sabían mucho. Por un lado el dueño de un salón de belleza Frank Angelo, por otro un maquillar y fotógrafo Frank Toskan.

Como ambos eran perfeccionistas, buscaban marcas de maquillaje que pudieran usar en sus fotografías. Al no encontrar productos que les gustaran, se decidieron a crear los suyos.

Al principio su cocina era donde fabricaba y luego los vendían en el salón de belleza a otros maquilladores, modelos y fotógrafos. La fama se fue extendiendo, y en 1984 Fran Angelo y Fran Toskan fundaron MAC Cosmetics. .

Algunos de sus productos estrella:

4. The Body Shop

La conocida marca británica de cosmética natural sube del puesto 26 que tenía el año pasado al 4. Fue una de las marcas más buscadas entre julio y septiembre con 8.2 millones de búsquedas.

Subiendo desde el puesto 26 al 4 está Body Shop, que este trimestre también fue la marca de belleza más buscada en el mundo, con más de 8.2 millones de búsquedas entre julio y septiembre.

Empresa creada por Anita Roddick en 1976 fue pionera en usar ingredientes naturales.

L’Oreal compró la marca en el 2003, desde entonces la marca se ha mantenido en ventas, que este año han crecido debido al creciente interés en la cosmética vegana.

Alguno de sus productos estrella:

5. Florencia by Mills

Otra marca de belleza joven, que no para de crecer. ¿Te suena la serie Stranger Things? Entre sus protagonistas está Once y tras ese personaje Millie Boby Brown, la creadora de Florence by Mills.

Nacida en Marbella en el 2004, (es decir tiene solo 16 años), esta británica creó su marca en 2019 buscando líneas de productos veganos, sin colorantes ni parabenos.

6. L’Oréal París

Esta marca icónica de belleza siempre ha estado en la lista de las más vendidas y populares, pero este año pasa del puesto 14 al 6. Su seguimiento en Instagram creció aproximadamente 750.000.

Lo que hoy es el grupo L’Oréal se gestó hace 111 años En 1909 el químico Eugène Schueller fundó la empresa que años después conoceríamos todos como el Grupo L’Oréal.

En sus inicios vendían productos para el cabello como tintes que triunfaron entre los peluqueros de París. Entre 1957 y 1983, se forma el Grupo L’Oreal gracias a compras estratégicas de marcas. Entre ellas destacan: Maybelline, Garnier, NYX Professional Make Up, Lancôme, Yves Saint Laurent Buté, Giorgio Armani, Cacharel, Urban Decay o Kerastase.

Alguno de sus productos estrella:

7. Yves Rocher

La marca francesa Yves Rocher triunfa dentro y fuera de Francia, es líder en España, Portugal, Italia, Hungría, Rumania, Polonia o Turquía. Fundada por Yves Rocher en la década de los años 1950,  en su pueblo de la Bretaña Francesa.

La marca se basa en la naturaleza como fuente de ingredientes cosméticos, Yves Rocher es un estudioso de la botánica.

En los años 50 un curandero local le dio su receta secreta de una crema a base de celidonia. Yves la preparó a mano y la vendió en su localidad. Triunfó y decidió venderla también por correo, este fue el inicio del gran imperio de Yves Rocher en la actualidad.

Más de 300 millones de clientes en todo el mundo con miles de tiendas en todo el mundo y una amplia selección de productos, es una marca líder en cosmética natural.

Alguno de sus productos estrella:

8 Colour Pop

El año 2020 ha sido difícil para la mayoría de las marcas cosméticas, durante meses, una de las pocas que aumentó el volumen de búsquedas, ( y con ello sus ventas), ha sido Colour Pop. Ha aumentado un 5.8% este trimestre, el lanzamiento de su maquillaje para Halloween ‘Hocus Pocus’ ha sido clave

9.PÜR

Esta marca ha logrado popularidad gracias a su eficacia, formulada con ingredientes buenos para la piel, prescinde de alcohol, BHA, talco, parabenos, ni gluten.

Es una de las marcas de cosmética vegana que más crece. Toda la gama de productos está diseñada para mejorar la apariencia de la piel . En su web destaca que en 8 semanas de uso el 89% de mujeres vieron mejoras en su piel.

PÜR, logró una puntuación muy alta este último trimestre con un aumento del 338% en búsquedas, en comparación con el trimestre anterior.

10. Morphe

La empresa la fundan en el 2008 las hermanas Chris y Linda Tawil, primero fabricando brochas asequibles y luego maquillaje. La marca está enfocada para los millennials y triunfa en Instagram.

