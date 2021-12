¬ŅTe gusta innovar en la decoraci√≥n de Navidad?, ¬Ņno te convencen los abetos navide√Īos tradicionales?

En Periodista Digital te proponemos 15 ideas de √°rboles de Navidad modernos y originales desde 17 ‚ā¨.

Los tienes para todos los gustos. Blancos, rosas, azules, negros o los que van con luces LED y adornos incorporados, para que solo sea ¬ęcolocar el √°rbol y listo¬Ľ.

En otro art√≠culo, hablamos de ideas de decoraci√≥n de Navidad. Hoy de √°rboles navide√Īos modernos y originales, (si ya lleg√≥ la hora de cambiar de √°rbol de Navidad, aqu√≠ tienes algunas alternativas).

Los abetos tradicionales, con decoraci√≥n en tonos rojos y verdes son un cl√°sico. Se llevan siempre, pero cada a√Īo se ponen de moda ciertas tendencias.

Los acabados en dorado y en color cobre son c√°lidos y glamurosos, transmiten brillo y lujo. El dorado adem√°s combina bien con cualquier decoraci√≥n. Bolas doradas y unas luces led peque√Īas como peque√Īos destellos y no te hace falta m√°s.

Los abetos navide√Īos en tonos blancos o grises, como¬† los de las monta√Īas, tienen hojas tupidas que imitan a las ‚Äėagujas‚Äô de los abetos cargados de nieve, inspirados en Laponia o Canad√°.

Los puedes decorar con adornos en tonos rojos para seguir con los tonos navide√Īos. Tambi√©n quedan elegantes con adornos en cristal o color plata. Si adem√°s a√Īade luces LED, te quedar√° un √°rbol navide√Īo ‚Äėm√°gico‚Äô.

Una tendencia¬†tan alegre como original,¬†por la idea de combinar los colores del arco√≠ris en¬†el mismo √°rbol. Si tienes ni√Īos en casa puede encargarse de la decoraci√≥n de su color favorito.ūüĆą

Esta tendencia tiene otra ventaja, te permite reciclar bolas y adornos navide√Īos de otros a√Īos (que quiz√°s ya no usas).

Decorar reciclando, haz tiras de papel de periódico como guirnaldas para el árbol, también puedes usar papel de horno.

Decorar con pi√Īas, puedes comprar pi√Īas o recoger pi√Īas del suelo en zonas donde abundan los pinos. Son muy decorativas, puedes atarles un cord√≥n fino y colgarlas en el √°rbol, tambi√©n puedes pintarlas en tonos blancos, rojos o dorados.

Ramas de pinos o cipreses, si tienes la suerte de conseguir ramas de pino naturales o de cipreses, (de alguna poda de jardines). Puedes usarlas par decorar, colocándolas en un jarrón junto a bolas o adornos de color rojo, dorado o plateado. 

Otra idea ecol√≥gica, aprovecha adornos que tengas de otros a√Īos para decorar, alguna planta natural que tengas en casa como si fuera un √°rbol. ¬†

Si la palabra Navidad te suena a ‚Äėexcesos‚Äô esta tendencia podr√≠a gustarte. Se trata de buscar la sencillez, en lugar de poner muchos adornos, decorar con poco, por ejemplo √°rboles de Navidad desnudos solo con las ramas pero que se pueden iluminar.

Los colores son divertidos y transmiten energ√≠a, si te gusta innovar tienes √°rboles en color rojo,¬†rosa, o azul. Puedes a√Īadirles adornos en cristal o tonos met√°licos y tendr√°s una decoraci√≥n navide√Īa sorprendente.

Las luces LED, permiten muchas opciones a la hora de decorar, tienes cadenas de luces LED con pilas con las que puedes a√Īadir un toque¬† m√°gico a cualquier rinc√≥n. Si prefieres ‚Äėtodo en uno‚Äô, hay √°rboles de Navidad que ya vienen con sus luces LED, y no tendr√°s ni que adornar.

15 √°rboles de Navidad modernos y originales (nuestra selecci√≥n desde 15 ‚ā¨)

Si lo de poner el árbol te  cansa, aquí tienes una solución fácil. Este modelo mide 150 x 30cm, y es fácil de guardar al ser plegable.

Tiene un soporte con 4 patas para una mayor estabilidad.

Un árbol de Navidad nevado, lo puedes adornar con color azul, rojo o como más te guste. Las agujas del árbol son de PVC, y mide 180 cm, imitan las de un abeto perenne.

-600 puntas de rama, parece m√°s frondoso y hermoso. Las ramas ya est√°n enganchadas en caja, solo tendr√° que desplegarlas.

-Base met√°lica, muy estable y robusta.

-PVC material de alta calidad, sin tóxico sin olor.

-Troncos duros y resistentes, puedes colgar cadena de luces, adornos y otra decoración.

-Configuración rápida y fácil

-Altura de √°rbol : 180 cm

-N√ļmero de puntos de rama : 600 tips

-Tama√Īo de las hojas : 9cm + 5cm

-Material de la estructura : Hierro

-Material de las ramas : PVC ignífugo

-Peso: 6 kg aproximadamente.

Un √°rbol no es el tradicional abeto navide√Īo, es un cerezo en flor, mide 120 cm, y se puede colocar tanto en un interior como al exterior.

Color del tronco: Negro

Color de la luz: Blanco c√°lido

Material: Pl√°stico, metal

Altura: 120 cm

Di√°metro del soporte: 20 cm

Di√°metro de la flor: 3 cm

Longitud del cable: 5 m

N√ļmero de luces: 128

Clasificación IP: IP44

Tensión de entrada: 220-240 V ~

Tensi√≥n de salida: 24 V‚éď

Potencia m√°xima: 3,6 W

Poste medio curvo

Con cuatro agujeros en la base

Impermeable y estable

Adecuado para usar tanto en interior como en exterior

Adaptador de 8 funciones:

Combinación

En oleadas

Secuencial

Slo-glo

Un √°rbol de Navidad hinchable que puedes usar en interiores o en el exterior.

Con luces LED e inflador incorporado, se infla autom√°ticamente de forma sencilla

Con 9 luces LED blancas y una marquesina de 3 colores en la decoración interna que ofrecen un efecto vibrante y mejoran la visibilidad por la noche

Incluye 2 estacas para el suelo, 2 cordones de tensión y 1 bolsa de arena para fijar con la máxima estabilidad

Una vez deshinchado puede guardarse f√°cilmente hasta las siguientes navidades

Tejido de poliéster resistente a la intemperie, ideal para su uso en interiores y exteriores

Protección IP44 contra el agua

Este √°rbol de Navidad, puede parecer ‚Äėcl√°sico‚Äô pero en realidad es bastante original y adem√°s c√≥modo. De d√≠a tiene ese aspecto de abeto nevado, y de noche lo enciendes y lleva sus propios adornos LED.

27 luces LED y dos modos de iluminación, y una estrella para la copa del árbol.

Montaje y desmontaje r√°pido, mide 82 x 180 cm.

Este √°rbol de Navidad, no pasa desapercibido, lo mejor es que no hace falta le pongas adornos, si no quieres, solo con unas luces LED, estar√° precioso.

Fabricado en PVC flexible y resistente.

Con 1213 puntas.

Mide 210 cm de alto x 98 cm.

Si te gusta la decoración original tienes este árbol de Navidad en negro. Llamará la atención donde lo pongas. Valdría para atrezzo en las películas de Tim Burton.

Ramas con bisagras y soporte para una colocación más sencilla.

√Ārbol de Navidad minimalista en madera, puedes usarlo sin adornos o ponerles los que t√ļ quieras. Fabricado en Eslovenia con madera de haya. Se monta muy f√°cilmente y queda bien con cualquier decoraci√≥n.

Original √°rbol en color azul que imita a los de un paisaje nevado.

El soporte de pie árbol de metal está hecho de tubo de acero de espesor de calibre, y  la capa exterior se rocía con pintura plástica.

¬°Original y divertido! Un √°rbol de Navidad de fieltro que se decora muy r√°pido, los adornos se quedan pegados al fieltro.

Los ni√Īos pueden decorarlo ellos solos sin problemas. Mide 110 cm, y tambi√©n lleva una guirnalda de luz de 5 metros para rodear el √°rbol.

Con 7 juegos de luces, modo continuo, intermitente, combinado, en olas, secuencial, encendido lento entre otros.

Base met√°lica plegable

Medidas 180×84 cm

Se trata de un √°rbol de Navidad peque√Īo para colocar de adorno en¬†el sal√≥n, recibidor o en cualquier habitaci√≥n. Realizado en madera lleva corazones y copos de nieve.

Lleva 20 luces LED en tono blanco c√°lido, funciona con dos pilas AA.

¬°Otro modelo de pel√≠cula tipo Tim Burton! Un √°rbol de Navidad en azul, es muy decorativo, incluso sin adornos, pero¬†si le a√Īades luces LED, queda espectacular.

Disponible en varios tama√Īos, incluso hasta de 3 metros. Si quieres decorar un escaparate, oficina o zona de paso y quieres se paren ‚Äėa¬† mirar‚Äô, este √°rbol es una apuesta segura.

Es f√°cil de montar, y est√° fabricado en PVC.

Dimensiones: 22 x 13 x 13 cm y 19 x 11 x 11 cm.

Cada vela requiere 3 pilas AAA

El rosa simboliza romanticismo, delicadeza y feminidad. Si es en tono claro además se asocia a la ternura, si es en un tono intenso cercano a rojo transmite energía y pasión.

Lleva 700 puntas y tres secciones para f√°cil montaje y soporte de metal.

M√°s ideas de √°rboles de Navidad modernos para inspirarte

Decoración de Navidad al mejor precio en Amazon

√Ārboles, adornos, guirnaldas o luces de Navidad, en Amazon tienes miles de ideas para decorar tu casa o tu negocio. ¬°Con productos por menos de 1 ‚ā¨! Con estos precios s√≠ que puedes ahorrar incluso en Navidad.

Los regalos del amigo invisible, o los de Pap√° Noel, tambi√©n los encuentras desde menos de 10 ‚ā¨.

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 80 millones.

Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible).

Tambi√©n acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho m√°s. ¬ŅCu√°nto cuesta todo esto? El primer mes es de prueba, pasado este per√≠odo, el precio son 36 euros al a√Īo. ¬°Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de env√≠o!