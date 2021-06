¿Qué sillas de bebé puedo llevar en un avión?✈

Babify Onboard Silla de Coche Giratoria 360º – Grupos 0/1/2/3 – Reclinable – Contramarcha hasta grupo 1

La silla a contramarcha Babify on Board 360 está diseñada para ofrecer los beneficios de ir sentado en sentido contrario a la marcha junto con el máximo confort, y puede instalarse en la mayoría de coches, sean grandes o pequeños; al ser una silla del coche compacta, ocupa muy poco espacio en su instalación.

Babify on Board 360 posee un robusto y envolvente diseño que protegerá por completo las zonas más sensibles del cuerpo de tu bebé, proporcionando la máxima seguridad frente a cualquier imprevisto.

El diseño de su estructura, resultado de años de investigación, se articula sobre un novedoso mecanismo de rotación de 360º que te permitirá orientar la silla en cualquier dirección que necesites, permitiéndote incluso elegir entre poner la A favor o en contra del sentido de la marcha.

Además, también podrás orientar la sillita hacia la puerta; esta característica está pensada especialmente para darte la máxima comodidad y facilidad de uso, ya que te permite acomodar al bebé desde el frente sin esfuerzo, para luego rotarla y colocar la silla en posición de viaje.

Maxi-Cosi Marble Silla de coche para bebé de grupo 0+, silla de auto reclinable con base isofix incluida, desde nacimiento hasta 13 meses, i-size, Essential Negro

La nueva Maxi-Cosi Marble es la mejor en comodidad para tu bebé. Como la mayoría de los bebés duermen todo el rato, querrás que descansen de la mejor manera posible. Al colocar Marble en una posición de sueño acostado cerca de 157 ° dentro o fuera del automóvil, tu bebé experimenta la máxima comodidad en todo momento.

Con una base ISOFIX exclusiva, Maxi-Cosi Marble eleva la comodidad a un nivel completamente nuevo ya que cada detalle está perfectamente armonizado para ofrecer el máximo confort.

Crece fácilmente con tu bebé con 8 posiciones diferentes de altura para el reposacabezas y el arnés para un rendimiento y u na comodidad de instalación óptimos.

Marble viene con una base exclusiva con ISOFIX

Instalación Easy Click & Go en la base de Marble ISOFIX

Cambia de una sillita para bebé a un elegante, cómodo y saludable capazo en casi todos los cochecitos.

Fácil liberación con una sola mano de los cochecitos Maxi-Cosi y Quinny gracias a los botones de liberación de memoria

Se reclina para una posición cómoda para dormir dentro y fuera del automóvil y contribuye a la salud del bebé

Reductor para recién nacido acolchado extra suave

La capota solar súper grande con ventana peek-a-boo proporciona un sueño tranquilo en días soleados

Cumple con el último estándar de seguridad R129/03 i-Size

Equipado con material de protección lateral que absorbe los impactos, su bebé está completamente protegido en todo momento La carcasa absorbente de impactos ofrece protección adicional

Marble incluye un arnés de seguridad de 3 puntos

En posición de espaldas a la marcha para una óptima seguridad de viaje

