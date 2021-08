Cortafiambres profesionales mejor valorados en Amazon👌

¿Qué cortafiambres profesionales son los mejor valorados en Amazon? Marcas como Ritten, Garhe o Severin, logran buenas opiniones por parte de los clientes de Amazon. Incluso algún modelo tiene la categoría ‘Amazon’ s choice’ o elección de Amazon.

Un criterio que solo obtienen productos seleccionados, que cumplen unas premisas, como ser populares, tener una buena relación calidad/precio y bajas tasas de devolución.

Un cortafiambres profesional te permite cortar una gran variedad de alimentos: pan, carne, piña, quesos. Al poder graduar el grosor del corte, conseguirás lonchas finísimas, más adecuadas para sándwiches y bocadillos.

Cortas lo que necesites, por eso no se secarán las lonchas como puede pasar con las que vienen embolsadas, una vez las abres. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de picadoras de carne eléctricas más vendidas, hoy de cortafiambres profesionales que triunfan en Amazon.

¿En qué fijarse para escoger un cortafiambres profesional?

Antes de comprar un cortafiambres profesional, ten en cuenta estos aspectos, pueden ayudarte en tu elección.

Materiales

Un cortafiambres es una inversión, algo que queremos nos dure al mayor tiempo posible. Por eso hay detalles que vale la pena considerar, por ejemplo los materiales de fabricación.

El plástico

Tiende a desgastarse, agrietarse, y cambiar de color con el uso frecuente. Si un cortafiambres tiene muchas piezas de plástico, es probable que con el tiempo se rompan y tengas que cambiarlas, (y si no encuentras repuestos ese cortafiambres ya no te servirá).

El acero inoxidable

Es el material más común en los modelos profesionales, por su resistencia. Es duradero y resiste a la corrosión.

El aluminio

Son menos resistentes que el acero, pero lo suficientemente fuertes como para durar varios años.

Diámetro de las cuchillas

Tanto si la cortadora es para uso profesional, como doméstico, es importante tener en cuenta este aspecto. El tamaño de la cuchilla determinará el tamaño del fiambre que puedes cortar.

Si usas una cuchilla de 7 pulgadas de diámetro (17,78 cm), podrás cortar fiambre que tenga esa altura o más pequeño, pero si deseas cortar un trozo de jamón York o queso que tenga una altura superior a 17 cm, la pieza no se cortará bien.

La parte superior del alimento (que excede a 17.78 cm) se pegará a la máquina, mientras que la parte inferior si pasará por la cuchilla.

Según el tipo de alimentos que vayas a cortar, más grandes o de tamaño medio, hay que fijarse en el diámetro de la cuchilla. Es mejor escoger una cuchilla que no sea excesivamente pequeña, para que nos permita cortar todo tipo de alimentos.

Sin embargo si tienes una cuchilla pequeña y el alimento a cortar es más alto. Puedes, cortar por la mitad el alimento que quieres lonchear para que no exceda el tamaño de la cuchilla.

Opciones de grosor de las lonchas

Estas opciones varían según los modelos, por eso es una característica en la que fiarse. Si estás pensando que el cortafiambres sea lo más versátil posible, para poder usarlo en fiambres, carnes o quesos.

Es deseable tanga varias dimensiones de grosor, alguna muy fina para poder cortar lonchas de jamón o queso delgadas para sándwich. También grosores algo más anchos si vas a cortar lomo adobado para hacer a la plancha.

Seguridad

El uso de un cortafiambres requiere una total seguridad. Tienen cuchillas potentes que trabajan a gran velocidad. A la hora de escoger un modelo, hay que fijarse que tenga, escudo de protección de la mano, que mantiene la mano alejada de las cuchillas.

Las mamparas de regulación de loncha deben ser de aluminio con oxidación para que al cortar alimentos se haga con las máximas garantías. Pies antideslizantes o tipo ventosas que fijen el aparato a la superficie, permitirán trabajar con mayor seguridad.

Tamaño y peso

Los tamañoS de los cortafiambres profesionales no son estándar, desde los 30 cm de ancho x 43 de profundidad y 29 de altura, a tamaños algo más grandes. Ten en cuenta, que estas máquinas aunque no suelen ser muy altas ni anchas, si son profundas. Si la cocina es estrecha tendrás que ubicar un lugar donde colocarla.

Si prefieres tenerla guardada, hay que fijarse no solo en el tamaño (ocupará bastante espacio en un armario), también en el peso. Hay cortadoras que pesan unos 4.5 kilos pero otras superan los 14 kilos, — y no son para estar moviéndolas de lugar—. Si la cocina no es amplia, tal vez te convenga más una cortadora doméstica de tamaño y peso más contenidos.

Cortafiambres profesionales mejor valorados en Amazon

Cecotec Cortafiambres Rock'n Cut. 150 W, Disco de 190 mm de diámetro, Sistema de ajuste gradual, Máxima precisión de grosor de 0 a 15 mm
Cortafiambres con 150 W de potencia, ideal para conseguir un resultado perfecto en todo tipo de alimentos.

Contiene un disco de 190 mm de diámetro para lograr láminas perfectas.

Disco para cortar muchos alimentos como carne, queso, embutidos, pan o verdura.

Sistema de ajuste gradual con máxima precisión de grosor de 0 a 15 mm. Tecnología HardGear System, un sistema de engranajes que aprovecha toda la fuerza del motor.

Disco extraíble gracias a su QuickOut para una fácil limpieza.

para una fácil limpieza. Carro de deslizamiento con cubierta de acero inoxidable.

Dispone de 4 ventosas en la base que le aportan una gran estabilidad durante su uso.

Botón ON/OFF para una mayor seguridad.

Protección para las manos.

Cortafiambres eléctrico Ritter E16 – motor ecológico – fabricado en Alemania

Cortafiambres con características profesionales pero un tamaño y peso más reducidos, — pesa 3 kilos—. Con cuchilla dentada de 17 cm de diámetro. Ajuste del grosor de corte, hasta unos 20 mm . Con carro extraíble, el recorrido del carro es de unos 18 cm.

. Con carro extraíble, el recorrido del carro es de unos 18 cm. Dispone de bandeja de recogida del producto cortado. Tiene una hoja dentada con inclinación profesional. Incorpora interruptor de seguridad para el funcionamiento intermitente continuo . Voltaje de 230 V y potencia de 65 W motor ECO, ahorra hasta un 20% de consumo eléctrico.

. Voltaje de 230 V y potencia de 65 W motor ECO, Diseñado en color plateado metálico, viene con el sello de calidad alemana, ‘Made in Germany’ y rango VDE/GS, aprobación de categoría de seguridad 2. Medidas: ancho 22,5 cm alto 23,0 cm fondo 33,5 cm.Â

Taurus Mod. MS100X cutmaster compact
Corta carnes, embutidos, verduras, pan, quesos, frutas y mucho más con Cutmaster Compact.

Con su cuchilla de acero inoxidable de 17 mm y su empujador de seguridad, podrás cortar todo tipo de alimento al grosor deseado, de entre 1 y 15 mm, y con total seguridad.

de entre 1 y 15 mm, y con total seguridad. Disfruta de un corte rápido, preciso y seguro con Cutmaster Compact y deja de lado la tradicional tabla y cuchillo.

Cortadora de fiambre profesional RGV Lusso 195 GL – diámetro 19.5 cm

Cortadora ergonómica que logra una buena puntuación en Amazon, 4.3 sobre 5. Puedes cortar embutidos, pan, quesos. Fabricada en aluminio laqueado con pinturas alimentarias.

Con mamparo de ajuste de corte y anillo de protección de cuchilla fija en aluminio. Tratado con oxidación anódica pulida para obtener un producto higiénicamente limpio y anticorrosivo.

Motor profesional ventilado para evitar el calentamiento y que además sea más silencioso. Eje de soporte de la cuchilla montado en un cojinete doble para que la rebanadora haga menos ruido.

Lleva cuchilla profesional endurecida y rectificada, para mantener la eficiencia de corte durante más tiempo. Sacapuntas removible, opcional con doble esmeril para afilar o desbarbar.

Medidas: 43 x 30 x 29,2 cm

Peso: 11 Kg

Potencia-110 vatios

Voltaje-230 voltios

Diam. hoja: 195 cm

Sótano: lacado

Potencia del motor: 110 W

Máx. espesor de corte 15

Peso: 11 kg

Cortafiambres Severin AS 3915 – 180 W – 2 cuchillas acero inoxidable

Con este cortafiambres, puedes hacer lonchas de distinto tamaño de jamón, pan, queso, carne y otros alimentos. Resultados profesionales gracias a la inclinación de las cuchillas. Viene con dos cuchillas de acero inoxidable intercambiables. Regulación del corte de 0 a 15 mm.

Práctico contenedor de residuos. Es muy segura gracias a su carro de deslizamiento los dedos siempre estarán protegidos. La máquina es estable gracias a la base de metal y los pies con ventosas.

Potencia 180 W, fácil de limpiar gracias a sus cuchillas extraíbles. Medidas: largo: 38.2 cm, ancho 25 cm y alto 27.6 cm. Peso: 4.4 kg.

Cortafiambres eléctrico Garhe 8608 –180 W acero inoxidable

Cortafiambres con carro deslizante de acero inoxidable y empujador de seguridad. Viene con una cuchilla circular desmontable de 220 mm realizada en acero.

Sencilla de usar, con regulador de corte entre 1-13 m. Con motor de 230 V-50 – Hz. Medidas: 43x29x29 cm. Peso: 5.5 kg.

H.Koenig MSX250 Cortafiambres Eléctrico, Cortafiambres Cuchilla Italiana Profesional, Potencia 240W, Motor Asíncrono 282 rpm, Grosor del Corte 0-12 mm, Tecnología Silenciosa, Temporizador
Dotada de una cuchilla italiana de alta calidad, podrás cortar todos los alimentos a la perfección gracias a su diámetro de 25cm.

Podrás regular el corte (de 0 a 12 mm) para adaptarlo a tus necesidades: todo tipo de charcutería, carne, fruta, queso, pan … .

Potente, rápido y silencioso gracias a su motor asincrónico de 240 Vatios y 282 RPM.

Práctico con su afilador de cuchillas integrado para un resultado óptimo de corte y su gran plato para facilitar el corte de grandes alimentos. Sus cuatro pies antideslizantes eliminan el riesgo de inestabilidad.

Motor asincrónico – 282 RPM

Regulador de rebanado de 0 a 12 mm

Afilador de cuchillas integrado

Brazo articulado de acero inoxidable

Bandeja grande para ingredientes grandes

Base antideslizante

Potencia: 240W

