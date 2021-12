Read Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V o Kingdom Hearts 3 , son algunos de los mejores juegos PS4 que puedes conseguir por menos de 30 €, si vas a regalar un PS4 puedes añadir alguno de estos títulos para hacer el regalo aún más completo.

En Amazon tienes una selección de juegos PS4 baratos, títulos como Life Strange Before Storm, Star Wars Battlefront y muchos más.

Si aún no tienes la PS4 echa un vistazo a las ofertas, puedes encontrar verdaderos chollos.

En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de los mejores joystick para PS4, hoy te contamos más sobre los juegos PS4 por menos de 30 €.

La Sony PlayStation o Nintendo Switch: ¿quién vende más?

Seguro que sabes la respuesta porque la consola PS4 domina prácticamente el mercado mundial. Según la web Techradar, al igual que en el 2018, Sony ocupa el primer lugar del ranking en consolas más vendidas. Logró una cifra que se acerca a los 100 millones para la PS4, superando a la antigua PS3 que obtuvo 80 millones.

Nintendo está en segundo lugar con su consola Nintendo Switch, de las que lleva vendidas 22 millones de unidades. Desde que se lanzará la PS4 en el 2013, sus ventas no han parado de crecer.

¿A qué se debe el éxito de la PS4?

Precio: en su momento en el 2013 la PlayStation 4 costaba 399 € unos 100 euros menos que la XBox One de Microsoft.

Tamaño, diseño compacto y facilidad de uso.

Los menús de la PlayStation 4 son muy fáciles de navegar.

Juegos exclusivos

Mientras que en la Xbox One, están juegos como Halo 5 o Gears of War 4. Sony tiene una amplia variedad de videojuegos exclusivos como Uncharted 4: A Thief’s End», o «Horizon Zero Dawn, Nioh, o Bloodborne, logró que la PS4 fueran una consola imprescindible, porque juegos como los anteriores solo los puedes jugar en una PS4.

Realidad virtual

Si deseas experimentar la realidad virtual en una consola los auriculares PlayStation VR de PS4 son tu única opción. Una forma de experimentar juegos como Resident Evil: 7 Biohazard, Star Trek: Bridge Crew o Batman Arkham VR.

La PS4 es un producto que tiene buena acogida, todo el mundo la conoce, entre los adolescentes es la consola más popular, y uno tiende a querer jugar a lo que juegan sus amigos.

Con la PS4 Pro puedes reproducir juegos en 4K, no todos los juegos del catálogo soportan 4K, pero los desarrolladores están trabajando para que algunos de los más antiguos sean compatibles. La Xbox One S pueden reproducir 4K Blu-rays pero no juegos en 4K.

Incluso si no actualizas a la nueva PlayStation Pro, con la estándar obtendrás un rendimiento superior que en una Xbox One. Un dato, la mayoría de los desarrolladores han logrado que sus juegos funcionen a 1080p en la PS4. Sin embargo los mismos juegos a menudo se juegan a 900p en una Xbox One.