COSORI Freidora sin Aceite 3,5 L, o la freidora eléctrica Aigostar Agni 30HEY de 3 litros y 2200W son dos de las freidoras más vendidas en Amazon 2022.

¿Conoces las freidoras saludables? Fríen usando aire caliente así que lo que cocines siempre será menos calórico que en una freidora tradicional.

En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de los hornos de convección y sus ventajas. Hoy te contamos ‘’en qué fijarse, a la hora de escoger una freidora’’ y las más vendidas en Amazon.

Tipos de freidoras ventajas e inconvenientes

Freidoras que fríen con aceite las tradicionales (no eléctricas)

En esta categoría tenemos las tradicionales y las eléctricas: las freidoras tradicionales son sartenes profundas con un cestillo, las más baratas. Sin embargo necesitan bastante aceite para freír los alimentos, se cocina por inmersión en el aceite caliente.

Ventajas

El precio, son muy económicas, puedes encontrarlas desde unos 12 euros.

Variedad de modelos donde escoger.

No consumen energía, puedes usarlas en cualquier lugar de la cocina sin necesidad de enchufes, también para camping, o cocinar al exterior.

Inconvenientes

No puedes seleccionar la temperatura.

Son más sucias e inseguras, ya que el aceite tiende a salpicar, (lo ideal es que vengan con su tapadera).

, ya que el aceite tiende a salpicar, (lo ideal es que vengan con su tapadera). Al cocinar con aceite los alimentos suman muchas calorías, una cucharada de aceite de oliva son 130 calorías, al usar bastante aceite los alimentos se empapan y engordan más.

Freidoras eléctricas que fríen con aceite

Las freidoras eléctricas también han evolucionado, ahora son más rápidas con control de temperatura, y requieren menos aceite que las antiguas para cocinar.

Ventajas

Variedad de modelos y tamaños

Son las más comunes. Las encontrarás en distintos tamaños, y potencias. Por ejemplo con capacidad desde 1,5 litros de aceite que fríen sobre 270 gramos de alimentos.

Con capacidades de 3.5 litros de aceite capaces de freír alrededor de 530 g de alimentos.

Se puede escoger la temperatura de fritura según alimento

Las potencias están entre 1.000 y 2.000 W.

Fáciles de transportar, limpias ya que se pueden tapar para evitar salpicaduras. Los alimentos se fríen de forma más rápida y uniforme que en una freidora tipo sartén. Alcanza un rango de temperaturas desde los 150º a los 225.

Más seguras y limpias, el cestillo donde se colocan los alimentos está en el interior de la freidora, salpican muy poco, o nada, viene con un filtro que evita salpicaduras y burbujas de aceite, y también incorporan tapa. Otras ventajas, el mango con toque frío, y el apagado automático.

, el cestillo donde se colocan los alimentos está en el interior de la freidora, salpican muy poco, o nada, viene con un filtro que evita salpicaduras y burbujas de aceite, y también incorporan tapa. , y el apagado automático. Son muy fáciles de usar.

Inconvenientes

Ocupa espacio, algunos modelos son aparatosos, (otros tienen un diseño más compacto). Sin embargo, no dejan de ser ‘un trasto’ ya que para albergar entre 1,5 o 3,5 litros de aceite se necesita espacio. Si tienes un piso muy pequeño y no sueles freír a menudo, una sartén es más barata y fácil de guardar.

Consumo eléctrico: cualquier electrodoméstico gasta energía y los que producen calor más. Las hay hasta de 2.000 W, sin embargo comparativamente no gastan tanto (comparado con una vitrocerámica que es uno de los electrodomésticos que más consume).

Rebajas Princess 182727 Freidora eléctrica, Zona Fría, 2000 W, Volumen de 3 L, Temperatura hasta 190ºC, Negro Los tiempos de uso son cortos, entre 5 y 15 minutos por lo tanto aún haciendo un uso frecuente de la freidora tampoco lo notarás mucho en tu factura de la luz. Son perfectas para familias ya que podrás cocinar hasta 500 gramos de una sola vez.

Lo que antes comentaba en las freidoras no eléctricas, al usar aceite tanto en las sartenes convencionales como en las freidoras eléctricas los alimentos engordan más, que en las freidoras de aire . Sin embargo hay modelos que logran frituras solo con una cucharada de aceite.

El rango de precios de estas freidoras oscilan entre 24 y 40 euros.

Freidoras de aire caliente

Son tendencia desde hace unos años ya que no necesitan aceite, pero en realidad no hablamos de freidoras. Son mini hornos de convección, un ventilador hace circular aire caliente alrededor de los alimentos, por lo que realmente no se fríen, más bien se asan o doran.

Ventajas

Apenas necesitan aceite, luego los alimentos siempre tendrán menos calorías.

e, luego los alimentos siempre tendrán menos calorías. Cómo son un mini horno, te permiten más versatilidad a la hora de cocinar.

Limpias, se cocina en el interior de la freidora, no se mancha nada ni salpica.

Seguras, ya que tiene toque frío (la mayoría de modelos), si accidentalmente te apoyas mientras funcionan no te quemas.

La cesta es desmontable y se puede lavar en lavavajillas.

Inconvenientes

Los alimentos no tienen la misma textura fritos en aceite que cocinados con aire, —no nos engañemos—. Otra cosa es que muchos alimentos quedan bastante apetecibles y además engordan menos, pero 'no están fritos' están horneados. Si cuidas tu alimentación y te apetece comer alimentos 'que parecen fritos' (aunque no lo están) sin duda estas freidoras son todo un invento y también son muy sencillas de usar.

Su rendimiento no es mucho comparado con las freidoras eléctricas ‘de aceite’. Tarda más y no cocinan de forma uniforme los alimentos. Por ejemplo si son patatas fritas puedes encontrarte con algunas doradas y otras que aún están algo crudas. Este inconveniente puede subsanarse si durante la cocción mueves los alimentos para que se cocine mejor.

Son aparatosas, incluso más que las freidoras eléctricas de aceite, si tienes poco espacio en la cocina, antes de comprarlas piensa dónde las podrás ubicar.

El precio: este tipo de electrodomésticos suele ser más caro que las freidoras con aceite, con un rango de precios muy amplio desde 50 euros hasta más de 150.

Freidoras más vendidas en Amazon

Lo que más se vende en Amazon es una buena referencia de productos con una excelente relación calidad precio, algunos modelos son ‘Amazon’s choice’ o ‘elección de Amazon’, una categoría que solo alcanza los productos con: muy buenas valoraciones de usuarios, precio ajustado y alta disponibilidad para que te lleguen a casa cuanto antes.

Este modelo de freidora sin aceite arrasa en Amazon, con más de 9.000 reseñas, y una puntuación de los clientes de esta plataforma de 4.6 sobre 5. Ganadora del premio Red Dot Award 2019.

Con la COSORI Premium 3,5 litros puedes freír de manera más saludable, sin apenas aceite, gracias a la circulación de aire caliente envolvente que se produce dentro. Ideal para una o dos personas que la utilicen a diario.

La combinación entre temperatura del aire y tiempo de cocción se ajustan manualmente o puedes elegir uno de los once programas incorporados.

Destaca por su diseño y facilidad de uso

Ebook de 100 recetas españolas exclusivo, de regalo

Platos saludables, con menos consumo de energía

Lectura de la pantalla fácil

Sirve para freír, asar, dorar, gratinar, hornear

Tamaño 27,1 x 33,7 x 31,2 cm, Peso: 4,6 kilogramos

Capacidad 3,5 litros

1700W Clasificación energética A+++

Manual de uso en castellano

Incluye accesorio rejilla y pinchos de regalo

Por este precio, tener una freidora eléctrica es un chollo, (las hay no eléctricas por unos 19 €, así que la diferencia es muy poca).

Viene con su tapa para cocinar sin salpicaduras.

Su tamaño es bastante compacto 30,4 x 24 x 23,5 cm y pesa 2.5 kg, ideal para cocinas pequeñas.

Tiene un filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio.

Temperatura regulable desde 190º, para patatas fritas, tempura, alitas de pollo.

Cubeta con revestimiento esmaltado, se puede lavar en el lavavajillas.

Cesta extraíble.

Apagado automático.

Freidora eléctrica de gran capacidad, para cocinar patatas, nuggets o postres como los buñuelos.

Potencia de 2200 Watios

Temperatura ajustable entre 130 y 190 º C.

Fabricada con exterior de acero inoxidable resistente a las salpicaduras. Recipiente antiadherente extraíble para facilitar el vaciado de aceite y su limpieza.

Cesta de acero inoxidable con mango de toque frío.

Patas antideslizantes para una mejor estabilidad.

Recogecables.

Piloto luminoso, indicador de encendido y de que el aceite ha llegado a la temperatura óptima.

Certificado de calidad GS, RoHS y LFGB. 2 años de garantía

Freidora eléctrica 3 litros de acero inoxidable con filtro OilClean que mantiene el aceite limpio. 2000 W de potencia. 3 litros de capacidad. Tapa con ventana y filtro antiolores. CleanFry 3 L de Cecotec.

Freidora de 3 litros de capacidad.

2000 W de potencia.

Incluye filtro OilCleaner para mantener el aceite limpio tras cada uso.

Fabricada en acero inoxidable.

Cubeta con revestimiento esmaltado, apta para el lavavajillas.

Tapa de acero con filtro antiolores y ventana para controlar el proceso de fritura.

Acabados en acero inoxidable.

Temperatura regulable hasta 190 ºC para adaptarse a los diferentes alimentos.

Indicador luminoso de funcionamiento y alcance de temperatura.

Protección contra sobrecalentamiento y hueco recogecables.

Para familias que requieren una mayor capacidad de fritura. La freidora Tristar FR-6996 Crispy Fryer XXL tiene un volumen de 5,2 litros. Por tanto, tiene suficiente capacidad para hacer patatas fritas para toda la familia de una sola vez. No tiene que añadir aceite, lo que hace que sea más saludable. Además, la freidora Crispy Fryer XXL

Gracias a la convección de aire de alta velocidad, se logran resultados más crujientes usando solo algo de aceite e incluso sin usar nada en absoluto.

Sin embargo, hay más: también usar la freidora para hornear, cocinar a la plancha o asar. Esto le permite preparar con facilidad verduras, carne y pescado en la freidora de aire, además de pasteles o tarta

El control de la freidora Tristar Crispy Fryer es muy sencillo gracias al panel de control analógico. Mediante los dos diales giratorios para tiempo y temperatura, siempre encontrarás el ajuste perfecto para su plato. La temperatura se puede ajustar entre 80⁰C y 200⁰C y el temporizador con alarma se puede configurar hasta en 30 minutos. La freidora alcanzará la temperatura correcta rápidamente, gracias a una potencia de 1800 W.

Fácil de limpiar, la freidora Tristar Crispy Fryer XXL cuenta con un revestimiento antiadherente para una mayor facilidad de uso y requiere poco mantenimiento. Además, la sartén interior revestida antiadherente y la cesta extraíble hacen que la freidora de aire resulte muy sencilla de limpia

Una freidora compacta que tiene una buena valoración de los usuarios de Amazon. Obtiene 4,2 sobre 5 puntos. Funcionamiento sencillo gracias a su panel digital.

Su gran volumen (3,2 l) le permite preparar 5 raciones de patatas fritas a la vez.

la tecnología de convección por Aire de alta velocidad permite preparar recetas utilizando solo Aire caliente.

Ase y hornee sus platos favoritos con menos calorías

Fácil de usar, control de temperatura ajustable, temporizador integrado y panel de control digital.

Sus piezas son extraíbles y aptas para el lavavajillas para una fácil limpieza.

Una freidora de gran capacidad ideal para familias, gracias a su potencia 2200 Watios logra fritos extra crujientes en pocos minuto. Capacidad de 3 litros de aceite.

El termostato interno controla la temperatura de forma precisa permitiendo un ajuste de 130 a 190 grados. Perfecto para freír pescados, patatas, pollo o lo que prefiera con un simple ajuste.

Exterior de acero inoxidable de alta calidad, tapa con ventana exterior para vigilar la comida durante el cocinado y evitar salpicaduras. Recipiente antiadherente totalmente extraíble para facilitar el vaciado de aceite y su limpieza. cesta de acero inoxidable con mango de toque frío y desmontable para una mejor sujeción.

para una mejor sujeción. Patas antideslizantes para mejorar la estabilidad y evitar accidentes, compartimento recogecables, piloto luminoso indicador de encendido y de que el aceite ha alcanzado la temperatura óptima.

Certificados de calidad GS, RoHS y LFGB. 2 años de garantía.

Un freidora de gran capacidad y una potencia de 2000 W. El proceso de fritura es seguro gracias al filtro de aceite de seguridad que evita salpicaduras y burbujas.

La zona fría evita que se quemen las migas y mantiene el aceite mucho más limpio.

El proceso de fritura es seguro gracias al filtro de aceite de seguridad que evita salpicaduras y burbujas.

. Fácil de limpiar gracias a las piezas aptas para el lavavajillas

Potencia efectiva de 2000 W para que la freidora se caliente muy rápidamente.

Freidora de aceite con capacidad de 3L. Con control ajustable de Tiempo y Temperatura. Temporizador y control de temperatura desde 130°C hasta 190°C.

Ventana Transparente – Freidora profunda diseñada especialmente de acero inoxidable, preocupados por su seguridad, incluye una tapa para colocarse mientras se fríen los alimentos pero podrá observar todo el proceso claramente teniendo control de lo que cocina. Partes completamente desmontables para una limpieza fácil – Sin desorden al final de cocinar, con la freidora de aceite, será fácil de limpiar, remueva el contenedor de aceite fácilmente y podrá sumergirlo en agua con detergente, y secar con un trapo seco al terminar.



Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos. Cubeta de 5,5 L de capacidad para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos. Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros. Regulación de temperatura desde 80ºC hasta 200 ºC Diseño moderno y compacto con un panel de control táctil multifunción para controlar el funcionamiento. 8 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos. Cestillo y rejilla aptos para lavavajillas. Tiempo ajustable de 0 a 60 minutos. Con protección contra sobrecaliento. Temporizador de funcionamiento. Base antideslizante para favorecer su apoyo durante el funcionamiento. La longitud del cable de alimentación expuesto es de 82,3 cm. Medidas: 28,6 x 34 x 29,4 (Largo x Ancho x Alto)



