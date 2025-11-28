El Corte Inglés da la bienvenida al Black Friday más esperado: hasta un 40% de descuento, calidad garantizada y compras imprescindibles

F iesta anual con descuentos en todas las categorías

El esperado Black Friday llega a El Corte Inglés con más fuerza que nunca. Este año, la campaña cubre moda, tecnología, hogar, belleza, deporte y alimentación, con descuentos de hasta un 40% en productos seleccionados. Ya sea para renovar el armario de invierno, adelantar regalos navideños o conseguir ese dispositivo tecnológico deseado, este Black Friday es el momento más esperado y totalmente imprescindible del año.

Calidad garantizada y compras con confianza

Como uno de los grupos comerciales más confiables de España, El Corte Inglés ofrece estrictos controles de calidad, productos auténticos y un servicio profesional y cercano. Las compras en tienda y online mantienen la misma calidad de experiencia, con entregas rápidas, opciones de pago flexibles, periodos ampliados de devolución y asesoramiento experto. Cada producto ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar que los clientes disfruten de una experiencia de compra segura y de alta calidad.

Destacados por categoría, satisfacción para todos

Moda: abrigos, prendas de punto, calzado y accesorios que combinan estilo y durabilidad.

Tecnología: televisores de última generación, portátiles, wearables y electrodomésticos de cocina a precios especiales, con unidades limitadas.

Hogar y decoración: ropa de cama, menaje, iluminación y artículos decorativos que transforman cualquier espacio.

Belleza y regalos: perfumes, cosmética y packs de alimentación, todos con garantía de autenticidad, ideales para compras anticipadas de Navidad.

Sea cual sea tu necesidad, El Corte Inglés ofrece la solución perfecta.

Ventajas exclusivas para clientes con tarjeta

Los titulares de la tarjeta de El Corte Inglés disfrutan de beneficios adicionales durante el Black Friday: descuentos extra, vales bonificables y acceso anticipado a ciertas promociones. Este sistema de fidelización permite maximizar el valor de cada compra y asegura una experiencia de cliente verdaderamente enriquecedora.

Un evento anual imprescindible

El Black Friday es más que rebajas: es un ritual anual de compras. Con su reputación de calidad, servicio de primera y amplia variedad de productos, El Corte Inglés vuelve a consolidarse como el destino de confianza para los consumidores españoles. Ya sea en su web, app o en cualquiera de sus tiendas, este Black Friday, El Corte Inglés es, sin duda, el lugar donde no te puedes perder comprar.