FITUR Woman: liderazgo femenino, empleo y emprendimiento en turismo

FITUR Woman, el espacio de visibilidad y liderazgo femenino en la industria turística, celebrará una nueva edición durante la Feria Internacional del Turismo, del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA MADRID. Organizada por FITUR en colaboración con Women Leading Tourism (WLT) y con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, esta sección se centrará en la inversión y el empoderamiento económico como factores clave para un crecimiento inclusivo y sostenible, y en el turismo como motor de transformación social y económica.

La jornada, que tendrá lugar el miércoles 21 de enero en el Pabellón 10, reunirá a representantes institucionales, empresariales y académicos para debatir sobre las condiciones que permiten avanzar hacia un turismo más equitativo. El eje “El empoderamiento como prioridad en el desarrollo global: el papel de la inversión y el empoderamiento económico en el turismo” explorará cómo la educación, la formación y el acceso a recursos son apuestas necesarias para fortalecer el liderazgo femenino y el desarrollo del sector.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, y su marca país Descubre Puerto Rico, participa en esta edición de FITUR Woman como ejemplo de destino que impulsa el liderazgo femenino en la evolución del turismo. “Con nuestra presencia queremos reflejar la apuesta a nivel de política pública para lograr un turismo que crea oportunidades reales para mujeres y contribuye a un desarrollo más inclusivo. Miramos la sostenibilidad social, económica y profesional como cimientos para una industria capaz de impulsar el talento femenino y generar un impacto positivo en nuestro entorno”, destacó la delegación.

Avance del programa y premios FITUR Woman 2026

El programa ofrecerá una jornada de debate y reflexión repartida en bloques temáticos, junto con la entrega de los premios de la sección, que reconocerán las iniciativas más inspiradoras del sector. La conferencia inaugural, Inversión, acción climática y empoderamiento femenino: hoja de ruta global 2030, abrirá la programación.

El primer bloque, El turismo como motor de empoderamiento, abordará la inclusión financiera, el acceso a la educación y la formación técnica, digital y empresarial como herramientas para mejorar las oportunidades laborales y el emprendimiento femenino. También analizará políticas de conciliación y programas que fomentan la presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

Desafíos y barreras. Cómo el sector puede acelerar la agenda será el segundo bloque, que examinará retos como la precariedad laboral, la brecha salarial y la falta de representación femenina en la toma de decisiones, además del impacto de crisis globales en empleo y participación.

Finalmente, Cómo optimizar el impacto. Soluciones y beneficios del empoderamiento económico mostrará políticas y buenas prácticas que demuestran los beneficios del liderazgo femenino para la competitividad y sostenibilidad del turismo. Expertos y representantes destacarán la importancia de invertir en capacitación, innovación y acceso a la tecnología para cerrar la brecha de habilidades.

FITUR Woman se consolida como un espacio clave dentro de la Feria Internacional del Turismo, organizada por IFEMA MADRID, y reafirma su compromiso con la igualdad, el liderazgo y el progreso del sector turístico.