En el stand de Panamá se llevarán a cabo vibrantes presentaciones folclóricas que incluirán diversas danzas típicas panameñas y vistosos atuendos tradicionales.

¿Qué recomendarían a un turista que desee visitar Panamá?

Panamá te invita a reconectar con la naturaleza y sus comunidades ancestrales. Explora los ecosistemas marinos del Archipiélago de Bocas del Toro, sumérgete en deportes acuáticos y vive la experiencia del cacao ancestral de la mano de comunidades indígenas. En el Pacífico, únete a patrullajes que protegen tortugas marinas, y en Tierras Altas, disfruta de experiencias de la «granja a la mesa» que impulsan la agricultura sostenible.

Panamá recibe miles de ballenas jorobadas dos veces al año, convirtiéndose en uno de los destinos más privilegiados para su avistamiento. Los meses de mayor avistamiento son julio y agosto, cuando las ballenas llegan a las cálidas aguas del Pacífico panameño para reproducirse y cuidar a sus crías.

El país impulsa un turismo responsable, respaldado por leyes que protegen a las especies marinas y garantizan la conservación de sus hábitats naturales. Aquí, cada viaje es una oportunidad para aprender, conectar y regenerar.

¿Qué datos avalan la importancia del sector turístico en el país?

El turismo es un sector clave para Panamá. Representa el cuarto sector de mayor aporte al PIB y tercer generador de empleos directos en el país, brindando oportunidades para toda la cadena de valor. En los últimos dos años, Panamá ha logrado romper récords en la llegada de turistas internacionales, reflejando un interés creciente por el destino.

Panamá es, además, uno de los 4 países “carbono negativo” en el mundo, cuenta con la protección de más del 30% de su territorio terrestre y más del 50% de sus superficies marinas, lo que nos permite reforzar nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad y nos orienta a desarrollar el turismo de manera armoniosa con nuestros ecosistemas y comunidades. La Ciudad de Panamá es la única capital en el mundo que cuenta con un bosque tropical dentro de sus límites urbanos. La Ciudad de Panamá también ha sido reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, lo que resalta el valor cultural y contemporáneo de nuestra cocina.

Nuestra ubicación estratégica, en el punto de encuentro entre dos océanos, junto con el Hub de las Américas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que conecta el país con más de 80 destinos internacionales, y el Canal de Panamá, símbolo de apertura global, refuerzan nuestro posicionamiento como un destino accesible, diverso y auténtico.

¿Cómo contribuirá la participación de Panamá en FITUR 2026 a impulsar el posicionamiento internacional del país?

La participación de Panamá en FITUR 2026 es clave para fortalecer nuestro posicionamiento internacional como un destino auténtico, diverso y accesible, con una rica herencia cultural e histórica. Este espacio cobra especial relevancia porque España, Francia y Alemania se encuentran entre los mercados prioritarios para Panamá, y la feria nos permite elevar la visibilidad del país en Europa como un destino emergente de naturaleza, cultura vibrante y experiencias genuinas.

FITUR es una plataforma que representa una oportunidad estratégica para presentar ante compradores globales como OTA’s, mayoristas, aerolíneas y medios especializados, la amplia y diversificada oferta turística del país, impulsando nuevas alianzas estratégicas, la generación de nuevos contactos comerciales y un mayor flujo de visitantes hacia Panamá, especialmente desde el mercado europeo.

¿Qué atractivos territoriales se presentarán en la feria?

Ciudad de Panamá, la única capital en el mundo con un bosque tropical, una cultura ancestral viva y el contraste perfecto entre ciudad y naturaleza. Dentro de ella, conviven tres ciudades e identidades: Panamá Viejo, Casco Antiguo y la Ciudad Moderna, reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa en Gastronomía.

Bocas del Toro y Portobelo, dos caras del Caribe panameño donde vive nuestra herencia afro, las raíces indígenas y la naturaleza en su estado más puro: manglares, islas y mucha buena vibra.

Tierras Altas y Boquete, el valle más fresco del país y su gran despensa. Aquí nace el Café Geisha, el más valorado del mundo. Quetzales, cascadas escondidas y cervecerías locales le dan vida a un pueblo que se mueve a su propio ritmo.

Riviera Pacífica: naturaleza, hospitalidad y conexión estratégica, con playas paradisíacas y montañas llenas de encanto se combinan en un solo destino. Al sur, arenas doradas y experiencias frente al mar; al norte, senderos, cascadas y aire fresco entre las montañas. Su variada oferta, desde hoteles boutique hasta hostales y zonas de camping, permite crear productos adaptados a cada viajero. A solo una hora y media de Ciudad de Panamá, la Riviera Pacífica es el lugar ideal para combinar descanso, aventura y cultura local.

Pedasí y Santa Catalina: dos joyas contrastantes del Pacífico panameño. Pedasí te invita a respirar tradición y cultura, con el Sombrero Pinta’o, Patrimonio Cultural de la Humanidad; mientras que Santa Catalina te abre las puertas hacia el Parque Nacional Coiba, hogar del Corredor Marino del Pacífico Tropical.

¿Qué actividades tienen previsto desarrollar en su stand?

El stand de Panamá en FITUR invitará a los visitantes a vivir una experiencia cultural única, llena de color, tradición y sabor. Durante los tres días destinados a profesionales, se contará con la presencia de artesanos y/o representantes de comunidades indígenas, quienes exhibirán su arte ancestral y compartirán sus tradiciones, permitiendo a los visitantes conectarse de cerca con la esencia de Panamá.

Además, se realizará una exclusiva degustación de café Geisha, reconocido como uno de los más valiosos del mundo, acompañada de una explicación en vivo sobre su origen, proceso y características, brindando una experiencia. Como complemento, se ofrecerá una degustación gastronómica que resaltará los sabores auténticos de la cocina panameña, presentando una muestra de su diversidad cultural y culinaria que enriquece la identidad del país.

En los dos días abiertos al público general, el stand cobrará vida con vibrantes presentaciones folclóricas que incluirán diversas danzas típicas panameñas y vistosos atuendos tradicionales, reflejando la alegría, diversidad y riqueza cultural que hacen de Panamá un destino auténtico y fascinante.