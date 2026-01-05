Viviana Vukelić: Croacia organizará en FITUR múltiples reuniones y actividades comerciales y promocionales

Croacia presentará en FITUR 2026 la variada oferta de este país gracias a la colaboración de las oficinas de turismo, los parques nacionales y las principales empresas turísticas, como nos adelanta Viviana Vukelić, directora de la Oficina de Representación de la Oficina Nacional de Turismo de Croacia en Italia, que también cubre el mercado español. “Organizaremos una serie de actividades comerciales y promocionales, y hemos programado reuniones de negocios con operadores turísticos, aerolíneas e inversores, así como presentaciones destinadas a dar a conocer nuevos productos turísticos”.

¿Qué características y particularidades tiene el sector turístico de Croacia?

El turismo es uno de los sectores clave de la economía croata y desempeña un papel extremadamente importante en el desarrollo general del país. Croacia es reconocida internacionalmente como un destino turístico atractivo y seguro, y el turismo representa aproximadamente una quinta parte de nuestro PIB, lo que nos sitúa entre los países europeos líderes en cuanto a la cuota del turismo en la economía. Esto se confirma con los resultados obtenidos el año pasado, en el que más de 21 millones de turistas visitaron Croacia, se registraron más de 108 millones de pernoctaciones y se obtuvieron casi 15.000 millones de euros en ingresos procedentes de turistas extranjeros. Además de las cifras, es especialmente importante para nosotros destacar el aspecto cualitativo: el turismo genera nuevos puestos de trabajo, estimula el desarrollo de las comunidades locales y contribuye a la promoción internacional de la cultura, la gastronomía y la belleza natural de Croacia.

¿Cómo se presentará Croacia en FITUR 2026?

La participación en FITUR 2026 será de gran importancia para Croacia, ya que se trata de uno de los eventos turísticos más importantes del mundo, que reúne a los principales actores del sector. FITUR nos brinda la oportunidad de presentar Croacia como un destino atractivo y diverso en los importantes mercados español y latinoamericano, pero también ante socios globales. Es especialmente relevante para nosotros destacar las nuevas tendencias de nuestra oferta, desde el turismo sostenible y las soluciones digitales, pasando por el turismo de salud y cultural, hasta el turismo durante todo el año en toda Croacia. FITUR nos permitirá seguir posicionando a Croacia en el mapa turístico mundial y fortalecer los lazos comerciales con operadores turísticos, aerolíneas e inversores.

¿Qué podrán conocer los visitantes de su stand en la feria?

En el stand de Croacia en FITUR (4B03) presentaremos la variada oferta de nuestro país, gracias a la colaboración de las oficinas de turismo, los parques nacionales y las principales empresas turísticas. Participarán la Oficina de Turismo de Zagreb, la Oficina de Turismo de Rovinj, la Oficina de Turismo del Condado de Split-Dalmacia, junto con la Oficina de Turismo de Split y la Oficina de Turismo del Condado de Dubrovnik-Neretva. Nos gustaría destacar el Parque Nacional de Krka, como una de nuestras joyas naturales más famosas.

Además de los patronatos de turismo de los destinos, también presentarán sus ofertas empresas de renombre del sector, como Katarina Line, Uniline, Valamar, Hotel Park Split, Nave Travel, Adriana Travel y Travemo Club. A través de esta sinergia, queremos mostrar la riqueza del turismo croata, desde las bellezas culturales y naturales, pasando por las vacaciones activas y las actividades náuticas, hasta los servicios hoteleros y de agencias de primera categoría.

¿Qué otras actividades tienen previsto desarrollar durante el Certamen?

En nuestro espacio, tenemos previsto organizar una serie de actividades comerciales y promocionales que acercarán aún más Croacia como destino a una amplia gama de visitantes. Se han programado reuniones de negocios con operadores turísticos, aerolíneas e inversores, así como presentaciones destinadas a dar a conocer nuevos productos turísticos.

Además, prestaremos especial atención al turismo sostenible, al turismo de salud y cultural, y a la promoción de Croacia como destino que ofrece actividades de calidad durante todo el año. Junto a ello, se han previsto atractivos materiales visuales y multimedia que muestran la belleza y las peculiaridades de nuestro país de una manera moderna. Os animamos a visitar en el stand 4B03 y conocer de manera única y dinámica los encantos de Croacia.

