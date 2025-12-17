La comunidad gallega se prepara para brillar en FITUR 2026 con experiencias únicas que celebran su esencia

El murmullo del Atlántico, el aroma de los vinos de Rías Baixas y el eco de los pasos en el Camino de Santiago volverán a resonar en el corazón de FITUR 2026. Galicia acudirá a la gran cita del turismo con una oferta renovada que pretende conquistar al visitante a través de su identidad más profunda: gastronomía, paisaje, patrimonio, cultura y tradición, pilares de un modelo que busca combinar autenticidad y sostenibilidad.

Más allá de los eslóganes, los números hablan por sí solos. Con más de 130.000 empleos directos y un peso superior al 10% del PIB autonómico, el turismo se ha consolidado como una de las grandes fuerzas económicas de Galicia. Solo entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 5,1 millones de viajeros, que generaron casi 10 millones de pernoctaciones y unos ingresos cercanos a los 313 millones de euros, un 5,6% más que el año anterior.

Son datos aportados por Xosé Merelles, director de Turismo de esta comunidad autónoma, al portal de IFEMA, quien su vez adelantó que Galicia estará presente en FITUR 2026 con “propuestas novedosas y destinos con experiencias únicas, que pondrán en valor nuestra gastronomía, paisaje, patrimonio, cultura y tradición”.

Pero en la Xunta insisten: no se trata de crecer a cualquier precio. La Estrategia de Turismo 2030 busca un camino más responsable, uno que preserve los paisajes, respete a la población local y diversifique la oferta. De ahí nacen proyectos de turismo activo, cicloturismo o astroturismo, junto con la apuesta por el enoturismo y el termalismo, aprovechando los recursos naturales y la riqueza patrimonial del territorio.

El Camino de Santiago, con un ritmo de crecimiento del 6% anual y cerca de medio millón de peregrinos previstos, ejemplifica ese equilibrio entre espiritualidad, naturaleza y desarrollo sostenible. Cada paso en las rutas jacobeas se está monitorizando con sensores que ayudarán a entender mejor los flujos turísticos y planificar el próximo Xacobeo 2027 con mayor precisión.

De cara a 2030, los desafíos se concentran en tres ejes: gestión eficiente de los destinos, retención del talento en el sector y transformación digital para mejorar tanto la experiencia del visitante como la calidad de los servicios. Iniciativas como el Centro Superior de Hostelería de Galicia o los programas Outono Gastronómico y Primavera de Portas Abertas refuerzan esta visión de futuro.

La sostenibilidad, por su parte, no es un eslogan vacío: representa el 34% del presupuesto de la estrategia, con medidas concretas para cuidar los espacios naturales, promover el turismo social y avanzar hacia la economía circular.

En FITUR 2026, Galicia desplegará todo ese trabajo con una puesta en escena moderna, abierta y profundamente gallega. Los stands 9C07-9C09 serán punto de encuentro para quienes quieran descubrir una tierra que no se vende como destino, sino que se ofrece como experiencia vital: diversa, hospitalaria y capaz de enamorar en cualquier época del año.