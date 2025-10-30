Perú entra en la lista de los 25 destinos imperdibles del mundo para 2026, según Lonely Planet

Perú vuelve a brillar en el mapa mundial del turismo. La reconocida guía Lonely Planet ha incluido al país en su lista “Best in Travel 2026”, donde se reúnen los 25 destinos más inspiradores del planeta para el próximo año. El reconocimiento subraya el equilibrio que el país andino ha alcanzado entre su pasado ancestral y su desarrollo contemporáneo, posicionándolo como un referente de turismo cultural, gastronómico y sostenible en América Latina.

El informe resalta los esfuerzos del Perú por modernizar su infraestructura y ampliar su conectividad con el mundo. Entre los avances más importantes se mencionan el nuevo aeropuerto internacional de Lima, que promete convertirse en uno de los más modernos de la región, y la futura terminal aérea de Chimbote, en el departamento de Áncash, que impulsará el turismo hacia la sierra y la costa norte. Estas mejoras, según Lonely Planet, serán clave para abrir nuevas rutas y diversificar la experiencia de los viajeros.

Asimismo, la guía celebra las iniciativas para preservar el legado inca mediante proyectos sostenibles y rutas alternativas menos congestionadas que Machu Picchu, como Choquequirao y los tramos restaurados del Qhapaq Ñan, la ancestral red de caminos que unía el vasto imperio. Estas apuestas por un turismo más responsable permiten explorar la autenticidad del país y conectar con comunidades que mantienen vivas las tradiciones más antiguas de los Andes.

La gastronomía peruana, una de las grandes embajadoras culturales del país, también ocupa un lugar central en el reconocimiento.

Lima consolida su estatus como una de las capitales culinarias más importantes del mundo, sede de restaurantes entre los mejores del planeta y cuna de chefs visionarios que fusionan técnicas ancestrales con innovación contemporánea. Al mismo tiempo, Arequipa refuerza esta reputación tras haber sido designada por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, un título que celebra su fusión de sabores, productos locales y cultura culinaria regional.

Con esta distinción, Lonely Planet reafirma a Perú como un destino vibrante y esencial para quienes buscan una experiencia de viaje completa: historia viva, naturaleza imponente, diversidad cultural y una gastronomía incomparable. En 2026, el país se proyecta al mundo como una nación que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.