FITUR 2026 refuerza la agenda global para un turismo sostenible

En un contexto en el que la sostenibilidad se ha consolidado como un eje prioritario para el desarrollo turístico global, FITUR reafirma su papel como espacio de referencia para promover una transformación responsable del sector. Con México como País Socio, la Feria Internacional de Turismo vuelve a convocar al mercado mundial del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA MADRID, impulsando el negocio, la cooperación institucional y el intercambio de conocimiento en un momento de inflexión para la industria.

Según datos de ONU Turismo, las llegadas internacionales aumentaron un 5% en el primer semestre de 2025 y el gasto turístico global podría alcanzar los 2,1 billones de dólares. Estas cifras reflejan la fortaleza de un sector en expansión, pero también subrayan la responsabilidad de avanzar hacia prácticas más eficientes, resilientes y capaces de generar beneficios sociales y ambientales en el tiempo.

Ante este escenario, FITUR 2026 refuerza su compromiso a través del Pabellón del Conocimiento, que abrirá los días profesionales, del miércoles 21 al viernes 23 de enero. Este espacio promoverá enfoques que integran competitividad económica, gestión responsable de los recursos naturales y contribución al bienestar de las comunidades locales, impulsando visiones que transforman el turismo desde la práctica y la estrategia.

Innovación turística sostenible en un FITUR diseñado para una visita responsable

Bajo el lema ‘Donde empiezan los viajes’, FITUR invita a participantes y visitantes a comprender la sostenibilidad como un valor que impulsa la competitividad de los destinos y fortalece la estructura global del turismo. Así, en su 46.ª edición, la Feria incorporará por primera vez generadores atmosféricos de agua de GENAQ, que abastecerán parte del consumo de agua durante el evento y reducirán significativamente el uso de botellas de plástico de un solo uso. Se instalarán ocho fuentes en diferentes puntos de FITUR, disminuyendo la huella de carbono asociada al transporte y distribución de agua embotellada y aprovechando una fuente renovable y local: la humedad del aire.

FITUR también impulsa la adopción de criterios ambientales entre sus expositores mediante el Premio al Stand Sostenible, que reconoce a las organizaciones que integran prácticas responsables en el diseño, construcción y operativa de sus espacios. El galardón evalúa aspectos como el uso de materiales reciclables, la eficiencia energética, la gestión de residuos y la accesibilidad en los stands.

Más allá de promover una participación y visita consciente, FITUR se posiciona como una plataforma internacional para la identificación y difusión de soluciones sostenibles de alto impacto. El Observatorio de Sostenibilidad FITURNEXT lidera esta labor mediante la identificación de iniciativas replicables en destinos de todo el mundo. Para 2026, el observatorio ha centrado su Reto FITURNEXT en la gestión eficiente y responsable del agua, uno de los recursos más vulnerables en numerosos entornos turísticos. Tras evaluar más de 250 iniciativas, las propuestas ganadoras han sido Fundación Visit València (España), Barceló Regen (España) y Plastic Cup (Hungría).

La especialización creciente de FITUR a través de sus secciones —FITUR 4all, FITUR Cruises, FITUR Lingua, FITUR LGTB+, FITUR Screen, FITUR Talent, FITUR Sports y FITUR Woman— contribuye a diversificar la oferta turística y a fomentar un sector más inclusivo, accesible y descentralizado tanto en términos temporales como geográficos. Esta estructura sectorial amplía el alcance de la Feria y refuerza su contribución a un turismo más equilibrado y sostenible.

Finalmente, FITUR 2026 profundizará en su compromiso ambiental mediante la medición integral de la huella de carbono tanto las emisiones directas (Alcances 1 y 2) como las indirectas (Alcance 3). Este enfoque permitirá avanzar hacia un modelo de evento más responsable y generará información clave para definir acciones de mejora continua en futuras convocatorias.

Con esta edición, FITUR reafirma su liderazgo como catalizador de las transformaciones que definirán el futuro del turismo global y se consolida como un espacio donde instituciones, empresas, destinos y profesionales encuentran inspiración, conocimiento y alianzas estratégicas capaces de impulsar un sector más resiliente, inclusivo y alineado con los grandes desafíos internacionales.