FITUR Screen 2026 conectará las industrias turística y audiovisual a través del turismo de pantalla

FITUR Screen, la sección organizada por FITUR junto a Spain Film Commission dedicada al turismo de pantalla, celebrará su octava edición en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA MADRID. La sección regresa una edición más con el objetivo de acercar la relación entre la industria audiovisual y el sector turístico, evidenciando que los contenidos en pantalla se han convertido en un recurso estratégico para la proyección internacional de los destinos.

Durante las jornadas profesionales de la Feria, del 21 al 23 de enero, FITUR Screen desarrollará su programa profesional en el Pabellón 10 del Recinto Ferial, donde se reunirán profesionales del turismo, responsables de film commissions y film offices, así como representantes del ámbito audiovisual.

En los últimos años, la pantalla se ha convertido en un punto de encuentro entre la industria audiovisual y el sector turístico. Según el Observatorio del Turismo de Pantalla, cuatro de cada diez viajeros extranjeros han descubierto algún lugar de España gracias a una producción audiovisual. De esta forma, los datos actuales subrayan cómo las historias y escenarios que llegan al espectador pueden convertirse en un primer contacto para interesarse por un destino.

FITUR Screen: avance de programa

En esta edición, FITUR Screen contará con una amplia y variada propuesta de presentaciones y actividades profesionales que girará en torno al Programa Experiencias de Spain Film Commission. Esta iniciativa estratégica, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo – Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), tiene como objetivo impulsar productos turísticos innovadores y sostenibles basados en localizaciones audiovisuales.

De esta forma, la zona expositiva de la sección estará especialmente dedicada a mostrar la diversidad y potencial de las iniciativas que se plantean en el Programa Experiencias, destacando su capacidad para generar valor en los territorios y enriquecer la oferta turística española.

Premio a la Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla

FITUR Screen pondrá en valor el papel estratégico de la industria de los rodajes como motor de desarrollo cultural, económico y turístico a través de sus reconocidos galardones. Como novedad, la sección incorporará en esta edición el Premio a la Mejor Experiencia de Turismo de Pantalla con el que se reconocerá a iniciativas ejemplares que integran creatividad, sostenibilidad e innovación en la creación de experiencias turísticas de pantalla.

Junto a este nuevo premio, también se entregarán los reconocimientos habituales de la sección: Mejor Producción, que destaca rodajes con especial impacto en la promoción de España como destino audiovisual y Embajadores del Año, al que optan diferentes personalidades cuyo trabajo contribuye de forma significativa a la proyección internacional de la industria española.

Con una nueva edición, FITUR Screen ampliará las oportunidades que surgen de la conexión entre turismo y audiovisual, con el fin de encontrar dinámicas que generen actividad económica, fortalezcan la proyección de los destinos y aporten valor social a los territorios.