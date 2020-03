Mermelada de higos sin azúcar

¿Qué propiedades tiene la mermelada de higos? Con solo 85 calorías por 100 gramos los higos son fuente de calcio, vitamina A y C. Es una de las frutas más antiguas de la humanidad.

Son fuente de fibra, ayudan a reducir el colesterol en sangre gracias a su pectina. En otro artículo de Periodista Digital hicimos mermelada de naranja casera, hoy de higos sin azúcar.

Propiedades de la mermelada de higos

Nuestra mermelada lleva 500 g de higos, aunque con la cocción se pierde un porcentaje de nutrientes, no son todos. Según la revista Consumer, la RR (retención real) de las frutas en compota o mermelada es de un 70% de las vitaminas, un 50% de los folatos y un 75% de los retinoides.

Al no agregar azúcar sino edulcorantes las calorías no varían mucho, 85 por cada ración de 100 g, (un poco más por el zumo de limón unas 20 calorías).

Aporta 2.5 g de fibra y 0% g de colesterol al ser un ingrediente de origen vegetal.

Fuente de potasio

La mermelada de higos es fuente de potasio, tiene 270 g por ración. El potasio es un electrolito, cuando se disuelve en agua produce iones con carga positiva. El potasio es el tercer mineral más abundante del cuerpo, envía señales nerviosas y regula las contracciones musculares.

El cuerpo humano usa la electricidad para muchos procesos, comunicación nerviosa, contracciones musculares o el equilibrio de los líquidos. Una dieta rica en potasio tiene beneficios saludables, puede ayudar a reducir la presión arterial y la retención de agua.

Aportan calcio

Los higos naturales tiene 38 g de calcio por ración, al ser sometidos a la cocción para preparar la mermelada, pierden cierto porcentaje. El cuerpo necesita el calcio para múltiples funciones. Nuestros huesos y dientes son fundamentalmente calcio de ahí su dureza. El cuerpo también necesita el calcio para el movimiento de la musculatura y para que los nervios trasmiten mensajes al cerebro.

Vitamina A

Los higos tiene 8 ug de vitamina A, al ser mermelada el porcentaje desciende, pero conservan un porcentaje de un 70% luego aproximadamente 5.6 ug de vitamina A. Esta vitamina es soluble en grasa y se almacena en hígado. Es beneficiosa para la piel, mucosas y para la vista.

¿Cómo sustituir el azúcar en las mermeladas?

Para lograr mermeladas ‘sin azúcar’ o mucho más bajas en calorías tendremos que sustituir el azúcar por otro edulcorante. Uno de los más usados ya que resiste la cocción es la sucralosa, que es hasta 600 veces más dulce que el azúcar. Suele venir mezclado con otros edulcorantes que no contienen calorías como la dextrosa o la maltodextrina,—para diluir su intensa dulzura—.

A diferencia del azúcar que si la aprovecha el cuerpo, la sucralosa no se descompone en calorías para obtener energía, es decir ‘no se aprovecha’, pero si tiene un sabor dulce. La stevia también se puede usar para el horno, pero no ‘al fuego’. No cristaliza, no quedan igual las mermeladas con stevia que con sucralosa. Por ejemplo para hacer caramelo light con stevia no nos saldría.

Tiene la misma textura que el azúcar, se puede usar en recetas la misma cantidad que recomienda de azúcar / por sucralosa. Si fuera ‘sucralosa pura’ necesitaríamos usar sobre 12 g que equivaldría a 250 gramos de azúcar.

Pero al venir en una proporción del 1% en los edulcorantes a base de sucralosa del supermercado, podemos usar una cantidad semejante. Por supuesto no es tóxica y la puedes encontrar en cualquier supermercado (solo tienes que fijarte que en los ingredientes venga ‘Sucralosa’.

Como todos los edulcorantes han estado bajos sospecha, el Comité Científico de la Alimentación SCF de la UE, ha llegado a la conclusión de que es improbable que el consumo repetido de sucralosa conduzca a su acumulación en el cuerpo. Así que su consumo es seguro, (está claro que lo que no debemos es tomar mucho, pero ni de sucralosa ni de azúcar, ni de sal, los excesos generalmente no son saludables).

Mermelada de higos sin azúcar

Ingredientes

Higos- 500 g

Zumo de limón – el de ½ limón

Edulcorante a base de sucralosa – 300 g (si fueran solo de sucralosa sola serían menos cantidad pero solo llevan una pequeña proporción)

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Agua – ½ vaso.

Preparación

Introduce los envases y tapas que vayas a usar en un recipiente con agua y hierve durante 15 minutos. Luego apaga el fuego y saca el frasco con unas pinzas de cocina. Deja reposar boca abajo sobre un papel de cocina. De esta forma sabemos el frasco/os está esterilizado. Lavar los higos, quitarles, la parte dura de la piel y el rabito. Partir por la mitad. Colocar en una olla, añadir el agua, el zumo de limón, la vainilla y el edulcorante en polvo Calentar a fuego flojo y dejar reducir sobre 25 minutos, removiendo de vez en cuando.

Introducir la batidora de mano en la misma olla y triturar hasta lograr una textura suave. Si te gusta con tropezones tritura solo unos segundos. Dejar que la mermelada se temple y llenar el envase, hasta arriba, esto tiene una razón. Es mejor llenar el frasco hasta arriba para evitar la capa de aire que podría formarse donde podrían formarse bacterias patógenas. Por eso llena el frasco hasta arriba y cierra con la tapa. Conservar en la nevera, ya que al no tener azúcar su poder conservante es menor.

También te puede interesar