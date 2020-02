Las estrellas Michelin que ponen en valor la Trufa Negra de Soria

Los embajadores de la Trufa de Soria conquistarán Barcelona, Burgos, Cantabria y Madrid de la mano de grandes chefs como Paolo Casagrande del restaurante Lasarte de Barcelona (3 estrellas Michelin) o Diego Guerrero de Stage Concept en Madrid (2 estrellas Michelin). Los grandes chefs demuestran un maridaje de la trufa negra de Soria espectacular en platos como Magdalena de aceituna trufada, Brioche trufado con crema de foie y piña o un divertido polvorón de trufa negra con mermelada de aceite. Estas son algunas de las propuestas que podrán degustarse hasta el 31 de marzo en dieciséis restaurantes de España.

La trufa negra de Soria está de moda, de esto no hay duda. El diamante negro está revolucionando los inviernos de las comarcas de la España vaciada no sólo desde un punto de vista gastronómico sino también económica y agrícolamente. Todos los años, el pistoletazo de salida para la temporada de la trufa negra de Soria es la Subasta Solidaria que se organiza en la Feria Gastronómica Madrid Fusión con dos de los mejores ejemplares recolectados en las fincas truferas de Soria. Este año se recaudaron 6.700 euros y, a partir de ahí, se inició la temporada de invierno del diamante de la gastronomía. Tanto es así que todo buen restaurante que se precie tiene uno o varios platos en los que no falta trufa negra de Soria, con su particular aroma y sabor, como la protagonista.

Dieciséis restaurantes de toda España se convierten esta temporada en los templos de la trufa negra de Soria y han preparado espectaculares menús que homenajean y nos descubren la versatilidad de este hongo que se esconde en las tierras sorianas. Un protagonismo que va desde el aperitivo, a los primeros, el plato principal y hasta el postre; pues el aroma selecto de la trufa negra de Soria marida en cualquier momento de nuestro banquete de invierno. Los restaurantes que han sido conquistados este año por la trufa negra de Soria no pueden ser más selectos. Desde Lasarte dirigido por Paolo Casagrande y con tres estrellas Michelin o Dstage Concept de Diego Guerrero en Madrid con dos estrellas Michelin, Restaurante Ronquillo en Ramales de la Victoria (Cantabria) donde triunfa David Pérez o En Tiempos de Maricastaña de Isabel Álvarez en Burgos, a los que se suma Domo del soriano Luis Bartolomé en el Hotel Eurobuilding de Madrid. Todos ellos capitaneados por grandes chefs que este año prepararán menús con trufa negra de Soria únicos y exclusivos y que se podrán degustar en sus restaurantes hasta el 31 de marzo. A ellos se une Óscar García -una estrella Michelin en su restaurante Baluarte (Soria)- que es posiblemente uno de los cocineros que mejor sabe trabajar y conoce esta perla de la tierra junto con otros diez restaurantes más de la provincia de Soria. La trufa negra de Soria es, gracias a su particular aroma y sabor que proporciona a cada plato, la protagonista de la cocina de invierno. Y estos son los dieciséis templos donde poder degustarla este año. Todos los restaurantes reciben semanalmente los mejores ejemplares de trufa negra de los bosques de Soria, perfectamente limpios y cuidados para ser usados en la cocina.

Barcelona.- Lasarte. Es el embajador de la cocina de Martín Berasategui en Barcelona. Tres estrellas Michelin que aúpan a este restaurante hasta lo más alto de la cocina en la ciudad condal. Bajo la batuta de Paolo Casagrande quieren ahora poner la trufa negra de Soria en la gran mesa catalana. Sus platos están repletos de armonía e ilusión y el plato estrella de este invierno no es otro que un Royal de trufa negra de Soria con láminas de paloma y espardeñas a la brasa, caldo corto de setas y matices del bosque. Toda una sinfonía del bosque de Soria en la mesa con el toque aromático del diamante negro donde la trufa de Soria es la gran protagonista. www.restaurantlasarte.com

Madrid.- Dstage Concept de Diego Guerrero. El concepto restaurante de Diego Guerrero con 2 estrellas Michelin en el centro de Madrid es una de las experiencias gastronómicas más curiosas de la capital donde el verdadero lujo reside en la cercanía y la naturalidad. El estilo del gran chef y su excelente cocina tendrán a la trufa negra de Soria como invitada excepcional en platos tan suculentos como unas Tartaletas de trufa negra de Soria donde el sabor de este hongo será espectacular. www.dstageconcept.com

Restaurante DOMO (NH Collection Madrid Eurobuilding) está dirigido por el soriano Luis Bartolomé que lleva años elaborando platos donde no faltan los productos de las tierras castellanas de Soria según temporada y que este año ha incluido en su menú de invierno una Menestra de invierno con trufa de Soria. www.domoeurobuilding.com

Cantabria.- Restaurante Ronquillo. Referente de la alta cocina en Cantabria. Este restaurante de Ramales de la Victoria regentado por David Pérez ha sabido aunar de forma espectacular tanto tradición como modernidad en cada uno de los platos. Y la trufa negra de Soria estará como reina en platos como Arroz con paloma y Trufa Negra de Soria; Ravioli relleno con Trufa Negra o, un postre muy trufado, Arroz con leche y Trufa Negra. www.restauranteronquillo.es

Castilla y León.- Burgos. En Tiempos de Maricastaña. Este gastrobar, en el centro de la ciudad de Burgos, está dirigido por Isabel Álvarez y es una de las apuestas seguras en la gastronomía burgalesa. Un lugar de diseño donde disfrutar de una propuesta gastronómica innovadora, en la que el diálogo entre técnicas, productos de calidad y experiencia, proporcionan al comensal un momento culinario especial. Y así lo hace con su propuesta de trufa de Soria tan sugerentes como un Polvorón de Trufa Negra y mermelada de aceite. www.restauranteduquemedinaceli.es

A los embajadores de la trufa de Soria hay que sumar los templos de la trufa Negra de Soria en la provincia donde esta deliciosa perla es toda una experiencia sensorial de aromas y sabores.

Baluarte. Uno de los templos de la trufa negra de Soria por excelencia. Óscar García, chef con una estrella Michelin, hace de su restaurante en la capital soriana una de las paradas obligadas para los amantes de este producto. Su carta de invierno está impregnada de los aromas de la prestigiosa trufa negra en cada plato, desde los entrantes hasta el postre. Este año dentro de su menú trufado de 10 platos, uno de los más carismáticos de la gastronomía española, destaca su Puerro ecológico al pil pil, salsa verde y melanosporum o Lomo de ciervo, yema de huevo, tinta de calamar ácida y Trufa Negra. www.losvillaresdesoria.com

Restaurante Duque. Medinaceli es parada obligada en una de las visitas a la provincia de Soria y en invierno el aroma de trufa negra del menú del restaurante Duque hace que sea lugar de descanso y buena mesa. El restaurante de Medinaceli elabora unos platos que mantienen la esencia de la cocina castellana, pero con el toque de nueva cocina. Este año en su carta trufera destaca un Brioche trufado con crema de foie y piña o un Bacalao trufado con aceitunas. www.restauranteduquemedinaceli.es

Los Villares. A no más de diez minutos de Soria capital está el pequeño pueblo de Los Villares, a las puertas de Tierras Altas. Allí se encuentra Melania con su hotel rural y su casa de comidas que cada día llena su pequeño comedor. En el menú de este año podrás degustar un Ajoblanco de almendras tostadas con sardinas ahumadas y Trufa Negra o una Magdalena salada de aceituna trufada. www.losvillaresdesoria.com

El Fogón Del Salvador. Un clásico de la gastronomía de la capital soriana. Un lugar donde la tradición se da la mano con platos de alta cocina entre los que destaca una Burrata con sopa de pimientos, calabaza trufada o un rico plato de cuchara donde la trufa negra es todo un descubrimiento Verdinas con paloma y trufa negra. www.fogonsalvador.com

Casa Vallecas. En la villa medieval de Berlanga de Duero, Alfonso de Pablo y María Ortega levantaron una casa de comidas que hoy es un emblema para la provincia de Soria. Casa Vallecas regentado hoy por Carlos de Pablo redescubre la cocina castellana de forma diferente. La trufa negra de Soria no puede faltar en sus platos y para muestra en su carta nos encontramos con delicias como su afamada Sopa de almendras trufada. www.casavallecas.com

A estos grandes restaurantes donde la trufa negra de Soria estos meses de invierno es la protagonista, la estrella de sus platos, hay que sumar seis restaurantes más en la provincia de Soria donde poder disfrutar del aroma de este hongo tan especial. En nuestra visita a Soria capital no puede faltar Restaurante Santo Domingo II donde probar una trufa negra en caldo de cocido, El Ventorro donde destacan sus Alcachofas con foie y trufa negra, el Parador de Turismo Antonio Machado y su Croqueta de trufa negra de Soria o el Restaurante La Chistera donde poder saborear un divertido Higo de Torrezno de Soria con salsa de frutos rojos y trufa negra. Y si nos acercamos al Burgo de Osma no debe faltar el menú trufado del Virrey Palafox y el del Hotel Castilla Termal Burgo de Osma.

El invierno en Soria es todo un homenaje culinario a la trufa negra. Un proyecto organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) y que tiene como objetivo explorar y dar a conocer todas las dimensiones gastronómicas de la trufa negra hasta el 31 de marzo y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Soria y del Ayuntamiento de Soria. Toda la información en: www.soriaytrufa.com. Los menús se pueden maridar con vinos sorianos de Ribera de Duero como los de la Bodega Dominio de Atauta.

Además, para los que quieran sumergirse y conocer a fondo todo lo que rodea al diamante negro de la gastronomía, Soria celebra su Feria de la Trufa Negra de Soria en el pueblo de Abejar. Un encuentro de truficultores y amantes de la trufa negra considerado uno de los más importante y antiguos de España. Una cita que este año se ha celebrado el fin de semana del 15 y 16 de febrero y que, como siempre, reúne en sus filas a truficultores, productores, cocineros y amantes de este hongo llegados de todos los puntos de España y con presencia internacional con truferos de Italia, Francia y Reino Unido. Entre la multitud de actividades destacaron las jornadas técnicas y gastronómicas con grandes chefs de España, concurso de “caza” de trufa negra y el concurso de la trufa negra más grande. Pero, además, también se pudieron degustar platos y tapas elaboradas con este hongo tan selecto y comprar trufa negra fresca y productos trufados.

Información y foto cortesía de Luis Ulargui/Laura de Andrés, www. borronycuentanueva.es