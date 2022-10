¿Te acabas de mudar o quieres redecorar tu baño, pero no tienes ideas? No te preocupes porque queremos darte algunas claves para que ese espacio de tu casa tenga tanto estilo como el resto de la casa. Para tener un baño bonito no es necesario gastarse mucho dinero, ya que hay ideas para todo tipo de presupuestos. En tiendas especializadas como https://www.decorabano.com/ puedes encontrar artículos de diferentes estilos que no solo son prácticos, también le darán ese toque personal que marque la diferencia. Una tienda con un amplio catálogo y envío gratuito en la que podrás financiar tus compras.

Ahora que ya sabes dónde encontrar lo que necesites, vamos a indicarte 10 ideas para decorar tu baño de una forma muy sencilla.

¿Cómo decorar tu baño?

Si buscas inspiración, te damos 10 ideas válidas tanto para baños pequeños como para baños más amplios.

Cuadros

Los cuadros no son solo elementos decorativos para el salón o los dormitorios, también pueden colocarse en el cuarto de baño, de esta manera transformarás un espacio frío y sin personalidad en una estancia con encanto.

Iluminación

La iluminación es un elemento importante en todas las habitaciones, también en el baño. Hay apliques que pueden ayudarte a conseguir que esta estancia pareza más grande, pero ante todo hay que priorizar la entrada de luz natural. Si tienes esa posibilidad, coloca grandes ventanales en el baño que te permitirán disfrutar de los rayos solares.

Mamparas

Las mamparas no tienen porque ser aburridas, aunque estamos acostumbrados a verlas realizadas en vidrio transparente hay otras opciones más originales.

Colores

Aunque tomes el blanco como color de base, puedes jugar con los accesorios para darle una nota llamativa. Una de las tendencias es poner la grifería de color negro y combinarla con los tiradores, colgantes, etc., esto contrasta con los tonos neutros.

Espejos

Si el tamaño del baño es muy reducido, juega con los espejos para conseguir una sensación de mayor amplitud. Prueba a colocar dos espejos enfrentados.

Bañeras

Si tienes suficiente espacio coloca una bañera. Además de proporcionarte momentos de relajación, las bañeras de estilo antiguo le dan un toque vintage a tu baño.

Muebles a medida

Si te cuesta encontrar un mobiliario que encaje en las dimensiones de tu baño, te aconsejamos que optes por los muebles a medida, es la mejor solución para aprovechar todo el espacio del que dispones.

Plantas

Las plantas son un elemento decorativo que queda bien en cualquier parte de la casa. Si tienes suficiente espacio puedes poner algunas plantas en el baño, pero ten en cuenta que sean de interior y que reciban la luz que necesitan. Puedes colocarlas en el suelo, en estanterías o encima de algún mueble, incluso puedes colgarlas del techo.

Materiales

Si quieres un resultado original no dudes en mezclar diferentes tipos de materiales como el mármol, los azulejos, la madera y el acero.

Suelos

El suelo también funciona como elemento decorativo, prueba a colocar un suelo de vinilo. Es una solución moderna y económica. Aunque también tienes las opciones de unas baldosas hidráulicas.