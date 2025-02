Horóscopo: salud, dinero y amor este 6 de febrero de 2025

Hoy, Marte hace piruetas en Acuario y Venus coquetea con Piscis.

Traducción astral: prepárense para un día de emociones encontradas, decisiones rápidas y algún que otro drama digno de telenovela turca.

Vamos al lío.

Aries (21 marzo – 19 abril)

¿Independencia? Sí, pero con mochila de emergencia. Hoy empieza una etapa donde tu determinación será clave para resolver temas familiares enquistados2. Eso sí: si te cruzas con un ex o un primo lejano en el supermercado, no huyas. Podría ser el inicio de algo… ¿útil? En el amor, evita lanzar indirectas desde el balcón. Mejor WhatsApp.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

La rutina es tu peor enemiga. Si planeas un viaje, apuesta por destinos con sol, playa y cero wifi4. En el trabajo, cuidado con los compañeros que hablan más que un loro con cafína. Dinero: revisa ese cajón lleno de facturas viejas. Ahí fuera hay un billete de 20€ esperándote (o al menos una moneda de 2).

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Hoy la suerte te sonríe… si te levantas del sofá. En el amor, ese crush no caerá del cielo como un rayo (aunque podrías probar a soltarle un paraguas). Laboralmente, evita opinar sobre la nueva cafetera de oficina. No es tu batalla16.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Etapa tranquila tras días de caos. Si pediste un aumento, hoy podría ser el día18. En salud: esa dieta de galletas oreo no cuenta como «detox». Amor: alguien te enviará un meme a las 2 AM. No lo ignores.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Cooperar está bien, pero sin perder tu melena de león. Ayudar a otros te llenará… hasta que alguien pida prestado tu cargador y desaparezca10. Dinero: inversiones seguras > criptomonedas de dudoso nombre (Dogecoin del espacio, miradnos).

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Deja de imaginar catástrofes. Si tienes dudas sobre un acuerdo, consulta a alguien que no sea tu gato8. En el trabajo: tu paciencia con el jefe será digna de un Nobel. Salud: ese dolor de espalda es por dormir en posición fetal junto al portátil.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

¿Exiges demasiado a tu pareja? Sí. ¿Deberías relajarte? También. Hoy es día para pactar: tú bajas el ritmo, ellos dejan de poner Despacito en bucle12. Dinero: evita comprar ese jarrón «artístico» que parece un accidente de cerámica.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Originalidad ante todo. Si quieres conquistar a alguien, prueba con algo que no sea «hola» por IG14. En economía: tu cartera suena a monedas, pero hey, al menos suenas.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

¿Viajes? Sí. ¿Clases de filosofía budista? Mejor una guía de supervivencia para aeropuertos. Amor: alguien te lanzará miradas en el metro. O tiene un tic, o es tu próxima historia de Tinder17.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Saturno sigue en tu casa de compromisos. Si tu pareja menciona «boda», no corras: podría ser para ofrecerte ser padrino/madrina1. Dinero: ese café de 5€ diarios suma más que tu plan de pensiones.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Urano trae sorpresas… como descubrir que tu planta favorita es en realidad plástica. En amor, evita citas en parques de atracciones (demasiadas metáforas de tu vida)6. Salud: duerme. En serio.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Dinero inesperado: ¿herencia? ¿lotería? ¿o solo has encontrado un billete bajo el sofá? Da igual, gástatelo en algo que no sea un curso online de yoga para peces1. Reflexión final:

Si los astros predicen amor y solo encuentras ghosteo, recuerda: el mejor filtro de Tinder sigue siendo apagar el teléfono y comer pizza. Y si hoy no te toca la suerte, siempre queda culpar a Mercurio retrógrado (aunque no lo esté). ¡Hasta mañana, navegantes del caos zodiacal!