Centros Emergentes de la Moda: Nuevos Protagonistas en el Escenario

Según Statista, la moda española está dominada por gigantes como Inditex (Zara, Pull & Bear) y Mango, especialmente fuertes en el segmento de fast fashion. Aunque estas marcas mantienen su liderazgo, el mercado también experimenta un crecimiento en la moda de lujo (Loewe, Balenciaga) y un aumento en la demanda de los consumidores por prácticas sostenibles, compras online y marcas emergentes. El mercado español de indumentaria, en particular la moda femenina, sigue expandiéndose, impulsado por tendencias clave como la digitalización, el consumo consciente y la creciente influencia global de las marcas españolas y del propio mercado local.

Una nueva generación exige más de las marcas: transparencia, sostenibilidad y diversidad. El interés por nuevos centros de la industria y mercados emergentes crece de forma natural. Como resultado, España busca nuevas fuentes de inspiración: colaboraciones con artesanos locales, materiales sostenibles, soluciones digitales e intercambios culturales.

Entre las plataformas donde líderes de la moda de economías en rápido crecimiento se han reunido en los últimos años destacan el BRICS+ Fashion Summit y Moscow Fashion Week —dos eventos complementarios que reúnen a diseñadores, empresas tecnológicas y líderes de asociaciones de moda de Asia, África, América Latina, Europa y Estados Unidos. Más de 60 países y 360 marcas han participado. Para el público europeo, estos foros tienen un atractivo especial.

El BRICS+ Fashion Summit aborda activamente temas que resuenan en Europa: la implementación de la inteligencia artificial, la moda digital y el cambio del fast fashion hacia una producción más consciente. El foro se ha consolidado como una plataforma internacional de intercambio profesional: en 2025 reunió a representantes de 65 países, incluidos expertos de España, Grecia, China, Italia, India, varias naciones africanas y América Latina.

“Eventos como el BRICS+ Fashion Summit son esenciales porque convierten la moda en un verdadero puente cultural”, señaló Sergio Puig, Director de Mediterranea Fashion Week Valencia. “Permiten compartir identidades, tradiciones y visiones del futuro, al tiempo que generan espacios de diálogo entre marcas y países. A través de ellos se crean alianzas estratégicas, se impulsa la cooperación internacional y se promueve la innovación sostenible. En definitiva, más allá de las pasarelas, la moda se transforma en una herramienta de diplomacia cultural y en un motor de desarrollo económico compartido. Desde Valencia y el Mediterráneo, es un honor aportar nuestra voz y sumarnos a este diálogo global.”

“Para nosotros, el Fashion Summit es una plataforma de comunicación sumamente valiosa. Estos intercambios internacionales de información y perspectivas no solo amplían nuestros horizontes y nos ayudan a comprender mejor el panorama global de la industria de la moda, sino que también ofrecen referencias e inspiraciones para el desarrollo futuro de nuestra propia plataforma”, añade Gu Yeli, Fundador de Ontimeshow (China). “Al refinar y absorber esta información internacional, podemos profundizar en el posicionamiento, la planificación estratégica y las direcciones de expansión de nuestro negocio, promoviendo así un desarrollo más sostenible y contribuyendo al intercambio y la cooperación de la industria global de la moda.”

Moscow Fashion Week ofrece una ventana a cómo los nuevos actores de la industria están moldeando sus lenguajes visuales. La marca rusa 404 Not Found construyó su colección alrededor de los contrastes: telas suaves frente a texturas rígidas, detalles delicados junto a acentos atrevidos; mientras que la línea de Tatiana Kotova presentó siluetas inspiradas en las formas de los árboles y las flores. La firma moscovita Ermilov (Ermi) destacó por un estilo casual minimalista impecable —visible en la holgura intencional, la asimetría, los dobladillos sin rematar y los tejidos arrugados.

Todos estos avances indican que la moda global está perdiendo su estructura jerárquica tradicional. Nuevos centros —Moscú, Seúl, Shanghái, Johannesburgo— están construyendo su propio impulso. En este proceso, la influencia mutua pesa más que la competencia. Es precisamente en espacios como Moscow Fashion Week y el BRICS+ Fashion Summit donde está surgiendo un nuevo tipo de moda global: inteligente, cultural y tecnológica. Para España, participar en este diálogo significa sostenerlo manteniéndose abierta al mundo, donde innovación y patrimonio avanzan de la mano.