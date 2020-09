Vincci Hoteles obtiene el Travelers’ Choice de Tripadvisor en casi la totalidad de sus establecimientos

Vincci Hoteles ha obtenido el Travelers’ Choice de Tripadvisor en prácticamente todos sus establecimientos. Un total de 32 alojamientos, cinco más que en 2019, han recibido las mejores críticas de los usuarios por la máxima excelencia en su servicio, algo que les ha permitido conseguir este reconocimiento al que sólo pertenece un selecto grupo de un 10% de todas las empresas que están inscritas en la plataforma.

Entre los establecimientos más emblemáticos del grupo que han recibido el certificado se encuentran Vincci Selección La Plantación del Sur 5* (Tenerife), Vincci Selección Posada del Patio 5* (Málaga), Vincci La Rábida 4* (Sevilla) oVincci Capitol 4* (Madrid). Los ganadores se deciden en función de los millones de reseñas y opiniones de viajeros de todo el mundo recopiladas a lo largo del período de un año. Los premios tienen en cuenta tanto la calidad como la cantidad de opiniones de los viajeros y las calificaciones específicas.

Además, uno de sus alojamientos, Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa 5* en Benalmádena (Málaga), ha logrado el Best of the Best, el más alto reconocimiento entregado por la plataforma y en el que solo tienen cabida el 1% de los hoteles presentes en la misma. Este exclusivo establecimiento boutique de cinco estrellas con una ubicación privilegiada en primera línea de playa a orillas del Mediterráneo y con una oferta de alojamiento basada en 37 habitaciones selectas, se ha situado como uno de los 10 mejores hoteles de lujo de España, en el puesto número nueve. También, ha obtenido el reconocimiento de estar entre los 20 mejores hoteles de España en la categoría general, en concreto, en el puesto 14.

El director general de Vincci Hoteles, Carlos Calero, asegura que “es todo un orgullo que un año más los viajeros nos hayan elegido para obtener este certificado de excelencia en la mayor parte de nuestros hoteles, y más si cabe, en la situación actual que nos ha tocado vivir. Por nuestra parte, trabajamos día a día para garantizar el mejor servicio y su máximo bienestar en cada uno de nuestros establecimientos”.

Vincci Hoteles es una cadena hotelera avalada por la experiencia de la familia Calero, con más de cincuenta años de trayectoria en el sector, y con un portafolio de 37 hoteles repartidos entre España (29 hoteles), Portugal (3 hoteles) y Túnez (5 hoteles). Desde su creación en 2001, la compañía ha experimentado un crecimiento continuo tanto a nivel nacional como internacional en el segmento de hoteles de lujo. La cadena apuesta por un modelo de negocio de establecimientos de cuatro y cinco estrellas con una excelente ubicación, un servicio de máxima calidad y, en el que cada proyecto, tiene su propia personalidad. Vincci Hoteles no estandariza los hoteles sino los servicios, respetando la personalidad de cada hotel, adaptándolo al entorno y a la cultura del lugar. La compañía dota a sus hoteles de sofisticados y exclusivos servicios diseñados para atender a las necesidades específicas de cada cliente y convertir su estancia en una experiencia única y singular.