Sevilla pone en valor el oleoturismo: innovación y sostenibilidad marcan el primer congreso nacional

El aroma de la aceituna recién prensada se mezcla hoy en Sevilla con la expectación por una cita inédita: el primer Congreso Nacional ‘Oleoturismo España’. La jornada, celebrada en el restaurante El 29 del Parque de María Luisa, reúne a más de 300 empresas, instituciones y profesionales que exploran cómo este sector alternativo puede transformar el turismo español, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo local.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la capital hispalense se consolida como epicentro nacional para quienes buscan un turismo distinto al masivo, centrado en la autenticidad de los paisajes olivareros, el patrimonio rural y la riqueza del aceite de oliva virgen extra. El encuentro no solo agota su aforo una semana antes, sino que lanza un mensaje claro: el oleoturismo es ya un motor emergente capaz de dinamizar economías rurales, frenar la despoblación y diversificar la oferta turística española.

Un modelo alternativo al turismo convencional

La apuesta por el oleoturismo responde a una necesidad urgente: ofrecer experiencias ligadas a la identidad cultural y gastronómica del territorio. Frente a la masificación de destinos costeros o urbanos, las rutas del olivo permiten descubrir otra España. Aquí, la visita a una almazara o un taller de cata se convierte en puerta de entrada a siglos de historia agrícola y saber popular. Los viajeros pueden recorrer campos centenarios, participar en recolecciones o saborear aceites premiados en su entorno original.

El congreso está organizado por Prodetur (Diputación de Sevilla) junto a la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y otras nueve diputaciones provinciales socias: Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Tarragona. El respaldo institucional incluye al Ministerio de Industria y Turismo, Agricultura y Transición Ecológica, así como financiación europea mediante fondos Next Generation EU.

Innovación y sostenibilidad: los ejes del futuro

Ponencias y mesas redondas abordan los principales retos del sector:

La sostenibilidad como garantía para el desarrollo turístico rural.

Estrategias innovadoras para crear experiencias únicas basadas en tecnología y digitalización.

Promoción internacional del oleoturismo español como referente mundial.

Cooperación entre territorios para consolidar una red estatal capaz de posicionar a España frente a competidores como Italia o Grecia.

En este sentido, el congreso subraya cómo el oleoturismo puede impulsar nuevas oportunidades laborales para jóvenes y mujeres rurales, revitalizando pueblos afectados por el éxodo demográfico. El fomento de proyectos conjuntos entre administraciones públicas, empresas privadas y agentes locales resulta clave para dar estabilidad a largo plazo al sector.

Premios que reconocen la excelencia

Uno de los momentos centrales es la entrega de los I Premios ‘Oleoturismo España’, diseñados para distinguir las iniciativas más innovadoras y sostenibles del país. Estos galardones visibilizan ejemplos concretos que combinan tradición olivarera con propuestas pioneras: desde alojamientos rurales ecológicos hasta aplicaciones móviles para visitas autoguiadas o programas educativos sobre biodiversidad vinculada al olivar.

Esta primera edición no solo reconoce esfuerzos individuales o colectivos; también refuerza la creación de una identidad propia para este tipo de turismo alternativo que va mucho más allá del mero atractivo paisajístico.

Beneficios económicos y desarrollo regional

El impacto económico es uno de los argumentos más sólidos para apostar por este sector emergente. Según datos oficiales, más de 300 empresas ya están adheridas a la nueva red nacional creada alrededor del oleoturismo. Entre los beneficios más tangibles destacan:

Generación directa e indirecta de empleo en zonas rurales.

Diversificación del tejido empresarial local (alojamientos singulares, restauración temática, tiendas gourmet…).

Dinamización del comercio local gracias al flujo constante de visitantes interesados en productos autóctonos.

Valor añadido a través del turismo gastronómico, con rutas que enlazan patrimonio natural y cultural.

Además, se promueve la desestacionalización: el aceite se produce durante todo el año, permitiendo actividades en cualquier estación.

Hacia una nueva forma de viajar

El éxito rotundo en inscripciones refleja una tendencia clara: crece el interés por descubrir destinos alejados del bullicio tradicional. Viajar por las comarcas olivareras supone conectar con ritmos pausados y comunidades comprometidas con su territorio. Las actividades propuestas —catas sensoriales, rutas interpretativas, talleres artesanales— convierten cada estancia en una experiencia personalizada e irrepetible.

España lidera la producción mundial de aceite de oliva y cuenta con un patrimonio milenario que ahora se sitúa en el centro del debate sobre turismo responsable. La conexión entre desarrollo regional y sostenibilidad es evidente: preservar los olivares.

