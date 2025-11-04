Madrid se consolida como referente europeo en turismo gastronómico

La capital acoge el primer Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía

Expertos internacionales analizan en la sede de la Comisión Europea los desafíos y oportunidades del sector bajo el lema “Gastronomía: el nuevo motor del turismo”

Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha inaugurado el primer Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, un encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los retos y oportunidades de un sector en plena expansión.

El foro, celebrado en la sede de la Comisión Europea en Madrid y organizado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG), ha sido inaugurado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. Durante su intervención, el consejero subrayó que Madrid cuenta con una oferta gastronómica diversa y de excelencia, capaz de combinar tradición e innovación, reconocida a nivel internacional y valorada por un visitante exigente que busca calidad y producto local.

El turismo se consolidó en 2024 como uno de los pilares económicos de la región, con una aportación del 8,6% al PIB madrileño, más de 250.000 empleos vinculados al sector y un gasto total superior a 20.000 millones de euros, generado por turistas nacionales e internacionales.

La apuesta por la gastronomía constituye uno de los ejes de la Estrategia de Turismo 2023-2026 de la Comunidad de Madrid, que sitúa a la hostelería como un componente estratégico para reforzar la competitividad y el atractivo global del destino madrileño.

