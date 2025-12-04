El Primer Congreso de Periodismo de Viajes reúne a voces clave para enfrentar la era digital

Con un programa dinámico y cinco mesas redondas, el Primer Congreso de Periodismo de Viajes se despidió ayer, 2 de diciembre, en el emblemático Antiguo Hospital Santa María la Rica de Alcalá de Henares. Bajo la dirección de Fernando Valmaseda, CEO de Grupo RV EDIPRESS y jefe de Miradas Viajeras Magazine y Miradas Viajeras Radio, el encuentro dejó una serie de reflexiones sobre la evolución de la profesión, sus retos éticos y las herramientas que están redefiniendo la narración viajera en la era digital.

El arranque corrió a cargo de la mesa “El nuevo periodismo de Viajes”, con Estrella Sobrino (Ruralistas), Eva de la Parra (Hola Viajes), Íñigo Lejarza (Radio Euskadi) y Andrés Campos (El País/Hola Viajes). El debate subrayó la transformación del oficio ante la digitalización y la precarización de contenidos. Se resaltó la necesidad de recuperar la mirada del lector que no ha viajado para incentivar el descubrimiento.

Temas clave:

Credibilidad y Calidad: la credibilidad de los medios impulsa la fidelización de audiencias curiosas, aunque el equilibrio entre periodismo de calidad y los ritmos web sigue siendo un desafío.

Contenido con Alma: se defendió un periodismo cercano, humano y centrado en las personas.

Labor Didáctica y Ética: se planteó la responsabilidad de enseñar a consumir contenidos de calidad, así como la dificultad de decidir qué historias contar y qué lugares conviene omitir para proteger su sostenibilidad.

Entretenimiento y Apoyo: el periodismo de viajes también debe entretener y ayudar a las comunidades visitadas.

La segunda mesa, “La inteligencia artificial aplicada al periodismo de viajes, nuevas tendencias, nuevos relatos”, Reunión a Isidro Tenorio (Bequest), Ismael Ortiz (Just Game), Alberto Pérez (Whiteye) y José Cantero (IURBAN). La IA se trata con mezcla de cautela y pragmatismo: su uso es muchas veces necesario para no quedarse atrás, siempre dentro de marcos éticos y críticos.

Puntos clave:

Ética y responsabilidad humana: los límites los pone el periodista; cualquier infracción es responsabilidad del profesional, no de la IA.

Crítica y Calidad: la IA genera contenido estadístico y, en muchas ocasiones, sin “alma”; su mayor riesgo es la mediocridad.

Uso práctico y formación: la IA ayuda a superar el folio en blanco ya dotar textos iniciales del toque humano, pero requiere formación y espíritu crítico para evitar sesgos y desinformación.

En la mitad del encuentro, la mesa «Diversificación del Mensaje. Cómo contar historias» reunió a David Mulé (Loquis España), Nani Arenas (consultora en comunicación turística), Antonio Picazo (escritor de viajes) y David Bigorra (QTravel). Se enfatizó la necesidad de adaptar la relación al público y al formato, definiendo objetivos antes de “estar” por “estar”.

El viaje es único, pero lo principal es cómo narrarlo al regresar, ajustándose al formato.

Publicidad como sustento: reconocer la realidad del mercado.

Calidad vs. cantidad: ¿es posible generar contenidos de alta calidad para audiencias masivas?

La mesa “Especialización del Periodismo de Viajes” reunió a Marisol Setién (Ms. Travellers), Raúl De La Cerda (Expocultur), Eva Carrasco (RUTAENFAMILIA) e Inés Ruiz (Loquis España). La especialización se presenta como una vía clave para diferenciarse en un sector con oferta inabarcable.

Diferenciación: funciona como modelo de negocio y como motor de identidad profesional.

Rigurosidad y Colaboración: la precisión es esencial; las agencias de viajes fueron catalogadas como colaboradoras naturales, no intrusas.

La última sesión, “Comunicación en los destinos”, analizó la relación entre destinos y medios, con la participación de Eugenia Fierros (ONETE), Juan Andrés Alba (Ayto. de Alcalá de Henares), Isabel González (turismo, Nuevo Baztán), Javier Monge (Red de Pueblos Gastronómicos) y Nani Arenas. Se abordaron carencias estratégicas y posibles mejoras.

Definición del target: los destinos deben clarificar qué comunicar ya quién, enfocando experiencias para nichos específicos.

Brecha gráfica: falta de material visual atractivo debido a la inversión insuficiente para dossiers de imágenes y vídeos.

Rol de las agencias: acercar posturas y asesorar destinos sobre inserciones promocionales en medios adecuados.

Cierre del congreso: el periodismo de viajes atraviesa una fase de adaptación crítica. La conclusión común es clara: apostar por la calidad y la credibilidad humana, más una formación continua en tecnologías como la IA, para mantener la relevancia y el futuro de la profesión.