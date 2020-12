El tipo se sube al ala cuando el avión cuando está a punto de despegar y este es el doloroso desenlace

Lo de Alejandro Carlson es para hacérselo mirar.

Un hombre sorprendió a decenas de pasajeros de un vuelo que partía desde Las Vegas, al subirse al ala de un avión en los momentos previos a su despegue.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, el 12 de diciembre de 2020, en el Aeropuerto Internacional McCarran, en dicha ciudad del estado de Nevada, en Estados Unidos.

El vuelo 1367 de Alaska Airlines que iba de Las Vegas hacia Portland, en el estado de Oregon, ya estaba en los últimos detalles de preparación previo a su despegue cuando apareció el sujeto en el ala de la aeronave y empezó a caminar sobre esta.

Los pasajeros sorprendidos empezaron a grabar los hechos. Mientras que el piloto del vuelo, informó Alaska Airlines en un comunicado, al notar la presencia del individuo desde que se acercaba al avión lo notificó a la torre de control.

El hombre se subió al ala del Boeing 737, se sentó y después empezó a caminar sobre esta.

Luego se fue hacia un extremo donde intentaba como escalar esa parte del avión. Se quitó el calzado. Después, en el momento en que hacía eso arribaron las autoridades.

It has been revealed that Alejandro Carlson, 41, who climbed onto the wing of an Alaskan Airlines plane moments before take-off, reportedly got onto the tarmac at McCarran International Airport, ran up to the airplane & somehow climbed up one of the wings. pic.twitter.com/mlFYpfKost

— Uncle (@Random_Uncle_UK) December 14, 2020