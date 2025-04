Marine Le Pen denuncia una ‘caza de brujas’ contra ella y saca a la calle a los suyos

El panorama político francés vive momentos de alta tensión tras la reciente condena de Marine Le Pen por malversación de fondos durante su etapa como eurodiputada. La sentencia, que incluye una prohibición de cinco años para presentarse a cargos públicos, ha provocado divisiones profundas en el país y ha encendido un intenso debate sobre el estado de la democracia en Francia. Este lunes 7 de abril de 2025, las calles de París se convirtieron en escenario de enfrentamientos políticos entre simpatizantes de Le Pen y sus opositores, reflejando la polarización que vive el país.

Una sentencia que sacude a Francia

El fallo judicial, emitido hace pocos días, encontró a Marine Le Pen culpable de desviar más de 3 millones de euros provenientes del Parlamento Europeo para financiar actividades relacionadas con su partido, el Rassemblement National (RN). Como parte del veredicto, además de la inhabilitación política, Le Pen enfrenta una pena de cuatro años de prisión, dos de los cuales han sido suspendidos, y una multa significativa. A pesar del contundente fallo, la líder ultraderechista ha anunciado que apelará la decisión, calificándola como una «decisión política» y un intento deliberado por parte del sistema judicial para bloquear su candidatura presidencial en 2027.

En un mitin celebrado en la Place Vauban este domingo, Le Pen se dirigió a miles de seguidores ondeando banderas francesas. Según sus palabras: «No nos rendiremos. Esta es una caza de brujas que busca destruir nuestra democracia y silenciar nuestra voz». Su discurso evocó figuras históricas como Martin Luther King, presentándose como una luchadora pacífica por la justicia y los derechos civiles.

Reacciones internacionales y apoyo interno

La controversia no se limita a Francia. Figuras políticas internacionales han intervenido en el debate. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó la condena como una «caza de brujas» dirigida por «izquierdistas europeos». En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que el caso contra Le Pen es un reflejo del uso del sistema judicial para eliminar adversarios políticos, trazando paralelismos con sus propias batallas legales recientes. Por su parte, Jordan Bardella, actual presidente del RN y considerado el sucesor político natural de Le Pen, declaró: «Esto no solo es un ataque contra Marine Le Pen; es un ataque directo a la democracia francesa». No obstante, Bardella también aseguró que no buscan desacreditar a todos los jueces del país.

En contraposición, líderes centristas y progresistas franceses criticaron duramente estas declaraciones. El ex primer ministro Gabriel Attal afirmó desde Saint-Denis: «Quien roba debe pagar. No desacreditaremos las decisiones judiciales porque no nos convengan».

Manifestaciones rivales: democracia en juego

Las calles francesas han sido testigos de manifestaciones masivas tanto a favor como en contra de Le Pen. Mientras los seguidores del RN se congregaban para protestar contra lo que consideran una injusticia judicial, grupos izquierdistas y centristas organizaron marchas paralelas en defensa del estado de derecho y contra lo que califican como los peligros del populismo extremo.

En estas manifestaciones también resurgieron tensiones históricas sobre el legado político del RN y su transformación bajo el liderazgo de Marine Le Pen. Aunque ella ha intentado distanciar al partido del extremismo asociado a su fundador, Jean-Marie Le Pen, este caso parece haber reavivado las críticas hacia sus raíces ideológicas.

¿Qué sigue para Marine Le Pen?

La apelación presentada por los abogados de Le Pen será clave para definir su futuro político. Si bien aún tiene posibilidades legales para revertir la inhabilitación antes de las elecciones presidenciales de 2027, el tiempo juega en su contra. El RN enfrenta ahora la difícil tarea de reorganizarse mientras evalúa si Jordan Bardella puede llenar el vacío dejado por una figura tan polarizante y mediática como Marine Le Pen.

Este caso no solo pone en jaque las ambiciones políticas personales de Le Pen sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la independencia judicial y la salud democrática en Francia. Aunque encuestas recientes muestran que una mayoría del público francés aprueba la sentencia, sectores significativos consideran que esta podría interpretarse como un abuso del poder judicial contra opositores políticos.

Francia atraviesa así un momento crítico donde las decisiones tomadas ahora podrían moldear el panorama político durante años. Mientras tanto, Marine Le Pen insiste en que seguirá luchando: «La verdad prevalecerá» afirmó ante sus seguidores este fin de semana en París.