Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, tilda de dictatorial la maniobra para ilegalizar a la AfD

La política alemana atraviesa días convulsos.

La Agencia Federal para la Protección de la Constitución ha dado un paso histórico al calificar a Alternativa para Alemania (AfD) como un “caso seguro de extremismo de derechas”, intensificando la vigilancia sobre el segundo partido más votado en las últimas elecciones federales.

En plena transición de gobierno, con Friedrich Merz a punto de asumir la Cancillería, el debate sobre la legitimidad y los límites del juego democrático está más vivo que nunca.

Este movimiento ha disparado todas las alarmas: mientras los partidos tradicionales se justifican en la defensa del orden constitucional, desde AfD y parte de su electorado se denuncia una “maniobra antidemocrática” destinada a expulsarles de la carrera por el poder.

¿Es una reacción legítima ante el extremismo, o una peligrosa deriva hacia la proscripción política? Y, en este contexto, ¿quiénes son realmente los actores más antisistema o peligrosos para el orden democrático?

La decisión se basa en un exhaustivo informe de más de 1.100 páginas elaborado por los servicios secretos alemanes, que detalla cómo AfD habría vulnerado principios esenciales como la dignidad humana y el Estado de derecho. El documento señala una ideología “étnica y basada en la ascendencia”, incompatibles con la Constitución alemana, así como discursos reiterados contra inmigrantes y refugiados.

Este nuevo estatus permite a las autoridades aumentar su control sobre AfD: desde infiltrar informadores hasta intervenir comunicaciones—siempre bajo autorización judicial—y asistir a reuniones internas del partido. El objetivo declarado es prevenir riesgos para la democracia, aunque para muchos, dentro y fuera del país, se trata también de un intento por frenar el imparable avance electoral del partido ultraderechista.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025