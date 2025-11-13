Starmer desafía a Trump y corta la colaboración del Reino Unido con EEUU en los ataques a narcolanchas chavistas

El reciente cambio en la política británica hacia Washington ha provocado una de las sacudidas más significativas en la alianza transatlántica en décadas.

En medio de la creciente ofensiva estadounidense contra presuntas narcolanchas chavistas en el Caribe, Keir Starmer tomó la decisión de suspender la colaboración en materia de inteligencia con Estados Unidos.

Esta acción, según indican fuentes diplomáticas, representa un punto de inflexión en la histórica cooperación entre ambos países.

La decisión, anunciada hace poco, surge tras una serie de bombardeos estadounidenses dirigidos a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, que han dejado al menos 76 muertos desde septiembre.

Desde Londres se teme que su información haya sido utilizada para seleccionar objetivos de ataques letales que, según el Gobierno británico y diversas organizaciones internacionales, infringen el Derecho Internacional.

El trasfondo: de la cooperación al distanciamiento

Durante años, Reino Unido ha mantenido bases de inteligencia en varios puntos del Caribe, trabajando codo a codo con Washington y otros aliados para localizar y seguir embarcaciones sospechosas de narcotráfico. La información proporcionada por Londres ha sido fundamental para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptar barcos, arrestar a las tripulaciones y confiscar cargamentos ilegales.

Sin embargo, todo cambió drásticamente en septiembre, cuando la administración de Donald Trump dio orden al Pentágono para usar fuerza letal y drones armados contra presuntos traficantes. Se argumentó que estos representaban una «amenaza inminente» y podían ser considerados «combatientes enemigos» en un conflicto armado. Fuentes citadas por CNN apuntan que esta nueva doctrina se basa en una opinión clasificada del Departamento de Justicia estadounidense y en la reciente calificación de varios cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras».

Hasta septiembre, la cooperación fluía con normalidad y se centraba en labores policiales.

Este cambio táctico ha resultado en 76 muertes documentadas durante los ataques marítimos.

La opinión británica, respaldada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostiene que estos ataques son ejecuciones extrajudiciales.

El quiebre: argumentos legales y consecuencias diplomáticas

El Gobierno británico sostiene que esta colaboración se ha vuelto insostenible debido a que los ataques contravienen principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. «Antes se consideraba a los traficantes como criminales con derechos procesales; ahora se les clasifica como combatientes enemigos», explica una fuente diplomática.

Varios incidentes recientes, según reportes de medios independientes y del propio organismo internacional, han afectado a embarcaciones que estaban ancladas o regresando al puerto. Esto pone en tela de juicio la noción de amenaza inminente defendida por Washington. Juristas e incluso abogados del Departamento de Defensa estadounidense han expresado sus dudas sobre la legalidad de estas operaciones. Sin embargo, desde la Casa Blanca se afirma que están dentro del marco legal establecido por la Ley de Conflictos Armados.

El jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Alvin Holsey , presentó su renuncia tras manifestar reservas sobre la legalidad de los bombardeos.

, presentó su renuncia tras manifestar reservas sobre la legalidad de los bombardeos. Canadá, otro aliado tradicional en el Caribe, también ha decidido suspender su cooperación en materia de inteligencia para evitar complicidad en posibles violaciones del derecho internacional.

Cronología de los ataques estadounidenses

La controversia ha escalado desde que, a principios de septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo su primer ataque letal contra una embarcación sospechosa. Este hecho marcó el inicio de una serie de bombardeos que han dejado un saldo trágico: al menos 76 muertos hasta ahora.

A continuación se presenta una breve cronología con los eventos más destacados:

Fecha Incidente principal Muertes Septiembre Primer ataque letal a narcolancha chavista 12 Octubre Ataques a dos embarcaciones fondeadas 18 Octubre Incidente con barco regresando a puerto 9 Noviembre Bombardeo de convoy en aguas internacionales 37

Esta escalada ha puesto en alerta a la comunidad internacional y ha generado un intenso debate sobre el uso de fuerza en la lucha antidroga y sobre el papel que juegan los aliados en operaciones conjuntas.

Perspectivas y posibles escenarios

La ruptura en el intercambio de inteligencia entre Reino Unido y Estados Unidos deja un vacío estratégico considerable en la región. Londres tiene bajo control puntos clave en el Caribe y su información era vital para las operaciones llevadas a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, ubicada en Florida. Esta suspensión podría debilitar significativamente las campañas antidroga e incluso abrir nuevas rutas para el tráfico ilícito.

Es probable que se lleve a cabo una revisión sobre cómo proceder desde Washington si persiste tanto la presión internacional como la falta de colaboración con aliados clave.

Mientras Washington defiende su postura sobre la legalidad de estos ataques y mantiene su designación terrorista hacia los cárteles chavistas, enfrenta críticas tanto internas como externas por su enfoque militarista.

Se anticipa un aumento en las tensiones diplomáticas si Trump opta por mantener una postura rígida; no obstante, algunos asesores del Pentágono y del Departamento de Estado sugieren buscar acuerdos mínimos para restablecer alguna forma de colaboración.

Este cambio británico establece un precedente que podría incitar a otros países a exigir un mayor respeto hacia los marcos legales internacionales. Así las cosas, la lucha contra el narcotráfico en el Caribe entra ahora en una fase llena de incertidumbre y riesgos crecientes.

El tira y afloja entre Starmer y Trump redefine los límites dentro de esta cooperación transatlántica e insinúa un periodo lleno de tensiones diplomáticas. En este escenario, tanto la legalidad como la eficacia del combate al narcotráfico serán temas centrales del debate.