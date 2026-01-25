El Pentágono refuerza la disuasión frente a China con foco en América Latina

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó el pasado viernes la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) 2026, un documento que redefine las prioridades militares y diplomáticas del país. El texto pone el foco en la protección del territorio nacional y la disuasión en el Indo-Pacífico, al tiempo que asigna a los aliados un papel más activo en su propia seguridad, con un apoyo “crucial pero más limitado” por parte de Washington.

Según el Pentágono, la nueva orientación busca fortalecer la capacidad interna de defensa y optimizar los recursos, mientras se preservan los compromisos con socios estratégicos en distintas regiones del mundo. “Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa”, señala el documento.

Matices frente a China y Rusia

La NDS 2026 muestra un tono más moderado hacia los adversarios tradicionales, al recomendar mantener “relaciones respetuosas” con China y aludir a Rusia como una “amenaza persistente pero manejable”, especialmente en Europa del Este. A diferencia del texto aprobado durante la administración de Joe Biden, la nueva estrategia no menciona a Taiwán y reduce el nivel de confrontación retórica frente a Pekín.

Este cambio de lenguaje marca una distancia con la estrategia de 2022, que describía a China como el “mayor desafío de largo plazo” y a Rusia como una “amenaza aguda” para la seguridad internacional.

Prioridad a la seguridad en fronteras

El documento subraya la importancia de la seguridad interna y asocia la defensa nacional con el control fronterizo. Afirma que la administración anterior “descuidó la seguridad en las fronteras”, lo que derivó —según el Pentágono— en un incremento del ingreso irregular y del tráfico de narcóticos.

“La seguridad fronteriza es seguridad nacional”, indica la NDS, y añade que se priorizarán los esfuerzos para sellar las fronteras, repeler incursiones ilícitas y deportar inmigrantes en situación irregular.

América Latina en primer plano

Una de las novedades principales del documento es la inclusión de América Latina como prioridad estratégica. La NDS establece que el Pentágono “restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental”, y precisa que esta presencia busca “proteger el territorio nacional y garantizar el acceso a terrenos clave en toda la región”.

Este giro coincide con el fortalecimiento de la actividad militar estadounidense en el continente desde el retorno al poder del actual presidente. Durante el último año, se llevaron a cabo operaciones para capturar a líderes de regímenes adversarios y neutralizar embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que según informes oficiales dejaron más de un centenar de personas fallecidas.

Ausencia de referencias al cambio climático

A diferencia de las estrategias de la administración Biden, la NDS 2026 no menciona el cambio climático como amenaza emergente. En su lugar, el documento concentra la atención en riesgos considerados inmediatos, como la seguridad fronteriza, el tráfico transnacional y la competencia militar global.

Un marco de continuidad y redefinición

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 combina continuidades y rupturas con planes de defensa previos: mantiene el interés estadounidense en el Indo-Pacífico como escenario prioritario, pero traslada el centro de gravedad político y militar hacia el reforzamiento interno y la proyección en América Latina, en un intento de consolidar la posición de Estados Unidos como actor dominante en el hemisferio occidental.