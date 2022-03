Top 10 mejores casinos en línea de Chile

Chile es conocido por sus panes, las tierras salvajes de la patagonia y sus momias, ¿pero sabías que este país suramericano también dispone de algunos de los mejores casinos en línea disponibles en todo el mundo?

Si estás en busca de un casino en línea para disfrutar los mejores juegos de este género, lee el siguiente artículo donde te mostraremos los mejores casinos en línea disponibles en Chile para este año 2022.

Lista de casinos

Mejores casinos en línea para Chile en el 2022

1. Betsson – Mejor casino en general

Pros:

Gran catalogo de tragamonedas con más de 950 títulos disponibles

Múltiples variantes de Blackjack y Ruleta disponibles

Diversas promociones diarias, semanales y mensuales

Permite transferencias bancarias o por billeteras electrónicas como Skrill y Neteller

Contras:

Es necesario abrir una cuenta aparte para jugar Poker

No hay opciones de criptomonedas para depositar

El bono de bienvenida sólo está disponible para depósitos con Visa, MasterCard y WebPay

El primer casino en nuestra lista es Betsson, un sitio operado por Premiere Megaplex PLC el cual ha llegado a ser una de las mejores opciones para disfrutar juegos de casino gracias a su variado catálogo de juegos, diferentes promociones y compatibilidad para computadoras y celulares.

Catálogo de juegos: 4,8/5

Betsson cuenta con más de 950 tragamonedas disponibles en su catálogo actual, puedes disfrutar títulos de varias desarrolladoras tales como Playtech, Evolution Gaming y Microgaming. También puedes encontrar 18 versiones disponibles de juegos de ruleta y seis de Blackjack.

Promociones disponibles: 4,8/5

Betsson cuenta con un bono de bienvenida que duplica el primer depósito que hagas con un máximo disponible de 100 000 CLP, más 50 giros gratis en Starburst.

Además del bono de bienvenida, Betsson también ofrece giros gratis diarios, un bono para jugadores de Poker el cual te da hasta 534 390 CLP para jugar y premios en efectivo para los jugadores del casino en vivo.

Métodos de pago: 4,9/5

Si planeas jugar en Betsson, puedes usar diversos métodos de pago para depositar tales como tarjetas de crédito y débito, transferencias, Paysafecard, Skrill y Paypal. Ten en cuenta que puedes retirar tus ganancias a través de estos mismos métodos pero debes haber hecho un depósito previo con la cuenta con la que desees retirar.

Seguridad y licencias: 5/5

Con respecto a las licencias, Betsson cuenta con licencia de la Malta Gaming Authority, además de ser partícipe de campañas de juego responsable. Puedes colocar límites con respecto a cuánto depositar diaria, semanal y mensualmente lo que te permitirá llevar mejor control sobre tus gastos. Además las cuentas tienen la opción de control parental, herramientas de bloqueo y autoexclusión.

2. Lucky Nugget – Mejor interfaz para celulares

Pros

Buen catálogo de tragamonedas disponible

Múltiples versiones de póker en vivo disponibles

Optimizado para celulares

Varias opciones de pago para jugadores de Chile

Contras

Es obligatorio registrarse para probar los juegos

No hay muchas promociones

No hay juegos de Bingo o Keno.

El segundo puesto en nuestra lista es Lucky Nugget, este casino en línea operado por Baytree Interactive Ltd ha estado en la mira de no solo jugadores chilenos sino latinoamericanos en general por su buen catálogo de más de 700 juegos, métodos de pago rápidos y disponibilidad para dispositivos móviles.

Catálogo de juegos: 4,6/5

Royal Vegas ofrece de todo un poco en su catálogo, puedes disfrutar tragamonedas de Microgaming tales como Aliya´s Wishes, Mega Money Multiplier o Cashapillar; también puedes jugar la ruleta americana y multifire o los juegos de Blackjack, Keno y Poker disponibles.

Todo el catálogo de Lucky Nugget está disponible tanto para computadoras como celulares, aunque encontramos algo inconveniente que debas registrarte para poder probar los juegos así sea en su modo gratuito.

Promociones disponibles: 3/5

Lucky Nugget casino cuenta con un buen bono de bienvenida el cual te dará el 150% de tu primer depósito con un límite de hasta 162 506 CLP disponible, también cuenta con una ruleta de bonos diaria la cual puedes girar cada cuatro horas y en la que puedes ganar giros gratis, puntos de fidelidad o créditos extra.

Métodos de pago: 4,5/5

Lucky Nugget ofrece múltiples opciones a los jugadores de Chile, puedes depositar o retirar dinero usando Neteller, Skrill, ecoPayz, tarjetas Visa o MasterCard, Webpay Card, MuchBetter o Astropay. Los tiempos de transferencia son bastante buenos, siendo los más largos de hasta uno o dos días usando tarjetas de crédito.

Seguridad y licencias: 5/5

Lucky Nugget cuenta con licencia de la Kahnawake Commission,organismo regulatorio de actividades de casinos en Canadá. Este casino también implementa tecnología de prevención de intrusos, autenticaciones y control de acceso para mantener tu información personal protegida mientras juegas.

3. Magic Red – Mayor cantidad de tragamonedas

Pros

Bono de bienvenida con una gran cantidad de giros gratis

Múltiples promociones disponibles durante la semana

Lista diversa de juegos de blackjack, ruleta y casino en vivo

Atención al cliente disponible todos los días a las 24 horas

Contras

No hay opciones de pago con criptomonedas

Pocos juegos de mesa disponibles

Requisitos de apuesta altos

Magic Red es el tercer puesto de nuestra lista, este casino operado por Aspire Global International LTD es conocido por su enorme catálogo de tragamonedas y métodos de pago los cuales cuentan con los mejores tiempos de transferencia.

Catálogo de juegos: 4,6/5

Como mencionamos al principio, Magic Red cuenta con una amplia lista de más de 1000 tragamonedas disponibles de desarrolladoras tales como NetEnt, Playtech o Evolution Gaming. Desafortunadamente su catálogo de juegos de mesa es bastante pobre con pocos juegos de ruleta y póker disponibles.

Promociones disponibles: 4/5

Si te registras en Magic Red podrás aplicar por un bono de bienvenida el cual te dará hasta el 100% de tu primer depósito con un límite de 162 506 CLP más 20 giros gratis. Una vez hayas usado el paquete de bienvenida podrás optar por giros gratis los martes y cashbacks semanales para los juegos de casino en vivo.

Métodos de pago: 3/5

Puedes hacer depósitos en Magic Red usando Skrill, Neteller, Much Better, ecoPayz o tarjetas Visa y MasterCard, todas las transferencias que hagas con todas las opciones de pago se harán efectivas instantáneamente pero debes tener qué en cuenta que los retiros pueden tomar hasta siete días.

Seguridad y licencias: 5/5

Magic Red utiliza la tecnología de encriptación SSL (Secure Socket Layer) para asegurar toda nuestra información mientras jugamos en el casino, también cuenta con licencias de la Malta Gaming Authority y la United Kingdom Gambling Commission.

4. Casino Tropez – Mejor catálogo de Playtech

Pros

Catálogo de juegos de Playtech

Torneos de tragamonedas con varios premios disponibles

Bono de bienvenida dura un año

Contras

No tiene juegos de póker disponibles

No hay opciones para criptomonedas

No hay juegos de otras desarrolladoras excepto Playtech

Casino Tropez es un casino en línea operado por Universe Entertainment Services, este casino es comúnmente conocido por sus torneos de tragamonedas y ránking de mejores jugadores el cual es actualizado diariamente. Puedes acceder a los juegos de Casino Tropez después de registrarte usando un navegador web o su aplicación para computadora.

Catálogo de Juegos: 4/5

En Casino Tropez puedes encontrar varias de las mejores tragamonedas de Playtech, tales como Gladiator, la serie completa de Age of the Gods o Blue Wizard, tragamonedas conocidas por sus grandes premios; si las tragamonedas no son lo tuyo también puedes disfrutar el catálogo de ruleta y blackjack que dispone el casino.

Promociones disponibles: 4/5

El bono de bienvenida de Casino Tropez se extiende alrededor de todo tu primer año en el casino duplicando tus depósitos cada mes con un límite de 88 244 CLP disponible, también puedes disfrutar de bonos de lealtad semanales o conseguir giros gratis al quedar en la primeras posiciones del ránking del casino.

Métodos de pago: 5/5

Para hacer depósitos en Casino Tropez puedes usar tarjetas MasterCard o Visa, Neteller, AstroPayCard, tarjetas Maestro, Skrill, Entropay, Paysafecard, WebMoney, Instadebit o Zimpler. Si tienes cuentas en los bancos Itaú y BBVA también puedes usarlas en este casino para depositar o recibir dinero.

Seguridad y licencias: 5/5

Casino Tropez cuenta con licencia de la Malta Gaming Authority, adicionalmente sus juegos son probados por el GLI (Gaming Laboratories International) los cuales certifican que estos dan un chance justo a sus jugadores para ganar.

5. Bodog Casino – Catálogo más grande de juegos de Bingo

Pros

Múltiples tragamonedas y juegos de bingo disponibles

Varias promociones disponibles incluyendo bonos de depósito para criptomonedas

Acepta criptomonedas como método de pago y retiro

Contras

Pocos juegos de ruleta disponibles

No hay juegos de póker disponibles

Es obligatorio registrarse para probar los juegos

Bodog Casino es un casino en línea operado por Connaught Media, este casino en línea es conocido por sus opciones de pago en criptomonedas, tales como Bitcoin o Ethereum y su gran catálogo de bingo, puedes probar los juegos de este casino usando tu computadora o celular sin necesidad de registrarse o hacer un depósito previo.

Catálogo de juegos: 4/5

Bodog Casino ofrece un catálogo de más de 35 títulos de bingo disponibles, también ofrece una gran lista de tragamonedas desarrolladas por varias compañías, tales como Lightning Box Games, Realistic Games y Microgaming. Sentimos que el catálogo de juegos de ruleta es pobre en comparación, así que si buscas juegos de ese tipo quizás quieras probar otros casinos de esta lista.

Promociones disponibles: 4/5

El bono de bienvenida de Bodog Casino consiste en un paquete que te regala el 100% de tus tres primeros depósitos con un límite de 404 950 CLP por tu primer depósito y 323 960 CLP por el segundo y tercer depósito, también dispones de otros bonos tales como el de Bitcoin, el cual te dará el 50% de tus depósitos con criptomonedas con un límite de hasta 20 247 CLP por cada uno.

Métodos de pago: 4/5

Con respecto a los métodos de pago, Bodog Casino permite el depósito a través de tarjetas American Express, MasterCard, Visa, ecoPayz, AstroPay Card o criptomonedas como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Bitcoin. Recomendamos usar criptomonedas si las tienes disponibles ya que estas tienen un menor tiempo de espera para depósitos o retiros.

Seguridad y licencias: 5/5

Bodog Casino cuenta con una licencia de Curacao eGaming y los protocolos KYC (Know Your Customer) los cuales sirven para verificar que tus datos sean verdaderos y de esta forma evitar estafas o robos de datos personales.

6. Jackpot City Casino – Bono de bienvenida más grande

Pros

Enorme bono de bienvenida de 1 295 840 CLP

Múltiples opciones de pago con bancos nacionales para los jugadores de Chile

Buena variedad de tragamonedas disponibles

Contras

No hay juegos de bingo

Poca variedad en los bonos y promociones

No está bien optimizado para dispositivos móviles

7. Europa Casino – Mayor cantidad opciones de depósito

Pros

Tiene bono de lealtad y bono por referir a amigos

Aplicación disponible para computadora

Amplio catálogo de tragamonedas, ruletas, blackjack y baccarat

Contras

Altos requisitos de apuesta

Pocas promociones regulares

No tiene juegos de bingo o keno

8. 888 Casino – Mejor diseño de sitio web

Pros

Excelente diseño de página con fácil navegación

Buen catalogo de tragamonedas de Playtech y NetEnt

Tiene bono de bienvenida y otras promociones diarias y semanales

Contras

No está optimizado para celulares

Es obligatorio registrarse para probar los juegos

Altos requisitos de apuesta

No hay opciones para criptomonedas

9. Spin Casino – Mejor aplicación para celulares

Pros

Dispone de aplicación para Android y iPhone

Bono de bienvenida de 809 900 CLP

Decente selección de tragamonedas y juegos de mesa

Contras

Altos requisitos de apuesta

Pocas promociones regulares

No tiene juegos de bingo o keno

Es obligatorio registrarse para probar los juegos

10. Royal Vegas – Mejores juegos en vivo

Pros

Dispone de un bono de bienvenida de 971 880 CLP

Varios juegos de blackjack y baccarat disponibles

Tiene aplicaciones para Android y iPhone

Contras

No dispone de juegos de Bingo o Keno

Pocas promociones regulares

No tiene juegos de bingo o keno

Altos requisitos de apuesta

Cómo seleccionamos los mejores casinos

Catálogos de juegos: a la hora de seleccionar los mejores casinos lo primero que debemos ver son los juegos que estos ofrecen, ya que algunos casinos en línea cuentan con amplios catálogos de diferentes desarrolladores mientras que otros prefieren, por otro lado, especializarse en uno o dos estudios en particular.

Promociones disponibles: las promociones y bonos son una parte importante de cualquier casino, ya que estas pueden cambiar por completo tu experiencia al jugar. Por lo tanto, al elegir los mejores casinos no solo debes tener en cuenta los bonos de bienvenida sino también las distintas promociones semanales y mensuales que el casino pueda ofrecer ya que estas son las que te motivarán a jugar ahí por un largo tiempo.

Método de pago: es importante que cualquier casino tenga diversos métodos de pagos ya que influirá en que los jugadores quieran o no depositar su dinero en dichos sitios web. Los mejores casinos de Chile lo saben, por lo tanto ofrecen diversas opciones como billeteras electrónicas, transferencias bancarias o el uso de criptomonedas.

Seguridad y licencias: a la hora de entrar en cualquier casino es importante que este tenga las mejores medidas de seguridad disponibles para proteger tu información personal y datos bancarios. También es importante que tengan las correctas licencias al día ya que estas no sirven para comprobar que el casino sea un negocio legítimo.

Guía para elegir casinos en línea

¿Cómo puedo saber si un casino en línea es legítimo?

Los casinos en línea necesitan tener una licencia de los diversos organismos regulatorios que existen alrededor del mundo, tales como la Malta Gaming Authority o la Kahnawake Gaming Commission. Estas licencias son importantes ya que solo son entregadas a los casinos que cumplan con los requisitos de calidad y seguridad a la hora de guardar la información de sus jugadores y sirven como prueba de la legitimidad de estos.

¿Necesito pagar o registrarme en un casino para jugar sus juegos?

Los casinos en línea permiten a sus jugadores probar la mayoría de sus juegos sin costo alguno usando el modo de demostración, aunque debes tener en cuenta que algunos casinos como Lucky Nugget o Jackpot City requieren que te registres en dichos sitios antes de probar los juegos. Claro que si no quieres hacerlo hay otros casinos como Casino Tropez que te permiten jugar sin necesidad de registrarse o hacer un depósito.

¿Qué son los requisitos de apuesta?

Los requisitos de apuesta son una condición impuesta por los casinos en línea que restringe de poder retirar dinero de tu cuenta hasta que hayas apostado una cantidad específica. Esta condición usualmente se aplica a promociones o bonos entregados por el casino y para saber el monto que debes apostar es necesario usar la siguiente formula:

“Tu deposito + Fondos recibidos por el bono X los requisitos de apuesta”

Por ejemplo, supongamos que entras en Lucky Nugget Casino, depositas 16 198 CLP y aplicas para el bono de bienvenida el cual te dará el 150% de tu deposito.Tendrás entonces 16 198 + 24 297 (siendo este último el monto recibido por el bono), los cuales al sumar darán 40 495, monto total reflejado en tu cuenta del casino.

Ahora, para sacar el monto total que deberás apostar tendrás que multiplicar 40 495 por el requisito de apuesta predeterminado por el casino, 70 en este caso. Por lo tanto, el monto total que deberás apostar antes de poder retirar tus ganancias es 2 834 650 CLP.

Puedes revisar cuáles son los requisitos de apuesta de cada casino en su sección de términos y condiciones de los bonos. También puedes revisar la siguiente sección donde te mostraremos los requisitos de cada casino en este artículo.

¿Necesito alguna aplicación o programa en especifico para jugar en casinos en linea?

Aunque algunos casinos como Casino Tropez ofrecen aplicaciones especializadas para computadora, la mayoría de casinos en linea funciona perfectamente desde el navegador de tu PC. Ten en cuenta que para que los juegos corran sin inconvenientes es recomendable usar siempre un navegador actual como Edge, Opera o Chrome.

¿Cuál es la diferencia entre juegos de casino normales y juegos en vivo?

Mientras que los juegos de casino normales funcionan a base a un generador de números aleatorios (Conocido como RNG en inglés), los juegos en vivo funcionan con un crupier real en vivo al otro lado de la pantalla, el cual será quien gestione el juego como si fuera un casino de verdad. Adicionalmente, según cual sea el juego, podrás interactuar directamente con el crupier u otros jugadores.

¿Qué son el RTP y la volatilidad?

El RTP o “Return to player” es una medida usada para determinar cuánto dinero podrá recuperar un apostador al ganar en un juego de casino. Por ejemplo, si apuestas 4 049 CLP en una tragamonedas y el RTP de es de 98%, entonces deberías poder recuperar 3 968 CLP si ganas o conseguir más de esta cantidad.

La volatilidad es otra medida usada en los juegos de casino, esta se usa para determinar con qué frecuencia conseguirás premios en una tragamonedas y qué tan buenos serán estos premios. Por ejemplo, si la volatilidad es baja, conseguirás premios frecuentemente pero estos no serán muy buenos mientras que si la volatilidad es alta, conseguirás premios grandes pero no tan seguido.

¿Qué debería tomar en cuenta para elegir el mejor casino en línea?

Como pudiste ver en este artículo, nosotros nos enfocamos en el catálogo de juegos, promociones, opciones de pago y seguridad, los cuales son todos puntos importantes a tomar en consideración. Pero además de estos, debes considerar lo que tú necesitas o buscas del casino en particular. Por ejemplo, si buscas casinos que tengan varios juegos de Bingo entonces te convendría mejor Bodog Casino, si buscas juegos de Playtech sería mejor elegir Casino Tropez.

Todos los casinos recomendados aquí son excelentes opciones para jugar así que toma tu tiempo y piensa bien en qué quieres jugar. Aunque si vas a elegir opciones fuera de esta lista, nuestra principal recomendación es que siempre tomes en cuenta las medidas de seguridad del casino, ya que esa siempre debe ser tu principal preocupación al introducir datos personales en una página web.

Comparación de los mejores casinos en línea

Si te resulta confuso recordar toda la información acerca de los casinos de este artículo, no te preocupes, en la siguiente tabla puedes ver con mejor detalle los métodos de pago, bonos de bienvenida y requisitos de apuesta de cada casino.

Casino Bono de bienvenida Métodos de pago Requisitos de apuesta Betsson 100% por el primer depósito con un límite de hasta 100 000 CLP más 50 giros gratis en Starburst Neteller, EcoPayz,Visa, Mastercard, Skrill, WebPay X25 Lucky Nugget 150% por el primer depósito con un límite de 160 780 CLP Skrill, ecoPayz, Webpay Card, Visa, SafetyPay, Astropay, MasterCard, Neteller, MuchBetter, eZeeWallet X70 Magic Red 100% por tu primer depósito con límite de 160 780 CLP + 100 giros gratis. Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, MuchBetter, ecoPayz, X35 Casino Tropez 100% de tu primer depósito durante cada mes con un límite de 89 065 CLP (El bono estará activo durante todo tu primer año) Visa, Yandex, iDebit, InstantBank, AstroPayCard, Trustly, MasterCard, Skrill, EasyEFT, Paysafecard, Sofortüberweisung, Giropay,Neteller, Maestro & Diners Club, Visa Electron, InstaDebit, EPS, QIWI, Moneta.ru, WebMoney, Entropay, Transferencia Bancaria, TrustPay, Zimpler X30 Bodog Casino 100% para tus primeros tres depósitos con límite de 445 325 CLP para el primero y 356 260 CLP para el segundo y tercer depósito American Express, MasterCard, Visa, Caixa, Itau, Pix, Banrisul, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, ecoPayz, AstroPay Card, X30 Jackpot City Casino 100% por tus primeros cuatro depósitos con límite de 321 560 CLP en cada uno Webpay Card, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, SafetyPay, Astropay, MuchBetter, Zip Wallet, Visa X70 Europa Casino 100% de tu primer depósito durante cada mes con un límite de 89 065 CLP (El bono estará activo durante todo tu primer año) Astropay Card, Banco BCI, Banco de Chile, Credichile, ecoPayz, ecoVoucher, Giropay, iDebit, Interac, MuchBetter, NEOSURF, Neteller wallet, PaySafeCard, Security Chile, Skrill, Trustly, Webmoney, Webpay X30 888 Casino 100% por tu primer depósito con límite de 160 780 CLP «VISA (tarjetas) MasterCard Skrill MuchBetter NETELLER ecoPayz Trustly INTERAC® Rapid Transfer iDebit Wire Transfer Apple Pay Sofort Paysafecard PurplePay Neosurf AstroPay INTERAC® Nordea Instadebit» X30 Spin Casino 100% por tu primeros tres depósitos con un límite de 321 560 CLP por el primero y 241 170 CLP por el segundo y tercero Webpay Card, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, SafetyPay, Astropay, MuchBetter, eZeeWallet X70 Royal Vegas Bono de 100% por tus primeros cuatro depósitos con un límite de 241 170 CLP en cada uno Webpay Card, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, SafetyPay, Astropay, MuchBetter, eZeeWallet X70

Cómo empezar a jugar en casinos en línea

Si eres nuevo en el mundo de los casinos en línea, quizás no tengas una idea clara de cómo empezar. Si ese es tu caso tranquilo, en esta sección te explicamos paso a paso cómo abrir una cuenta en un casino y empezar a jugar usando como ejemplo el casino Betsson.

Presiona el botón “Abrir Cuenta”

Para comenzar el proceso de registro, presiona el botón abrir cuenta, el cual te llevará a la ventana donde colocarás tus datos.

Inserta tus datos

Se te pedirá correo, datos personales y la moneda que prefieras usar. Si quieres cambiar el tipo de moneda puedes hacerlo después a través del servicio al cliente de Betsson.

Deposita y juega

Una vez insertados tus datos tu cuenta estará lista, si deseas jugar usando dinero real puedes hacer tu primer depósito presionando el botón “Depositar” en la parte superior derecha. Si no deseas hacer depósitos aún, puedes dirigirte a la sección de casino y probar los juegos en su modo de demostración.

Para finalizar…

Chile ofrece diversas opciones para disfrutar de los juegos de casino. Entre las disponibles, podemos recomendar especialmente Betsson Casino por sus diversas promociones, opciones de pago y catálogo de juegos. Aún así todos los demás casinos de la lista ofrecen experiencias distintas, las cuales vale la pena probar. Para finalizar te invitamos a que le eches un vistazo a los mejores casinos en línea que ofrece Chile en este 2022 y elijas el que más te guste.