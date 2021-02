China toma el pelo a la OMS y se niega a dar datos ‘sin procesar’ sobre el coronavirus en Wuhan

Algo y siniestro tapan las autoridades de Pekín sobre el origen de la ‘peste china’.

Las autoridades comunistas se negaron a proporcionar datos en bruto de los primeros casos de Covid-19 al equipo de la OMS que viajó a Wuhan para investigar el origen del coronavirus.

Según ha explicado el experto en enfermedades infecciosas Dominic Dwyer, integrante de ese grupo enviado por la OMS, se había solicitado a las autoridades datos sin procesar de pacientes sobre 174 casos que China había identificado desde la fase inicial del brote en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019, así como otros casos, pero solo se les dio un resumen.

Según ha explicado en declaraciones a la agencia Reuters, este tipo de datos se conocen como «listas de líneas», que contienen detalles como qué preguntas se hicieron a cada paciente, sus respuestas y cómo se analizaron sus respuestas.

En opinión de Dwyer: «es una práctica estándar para la investigación de un brote».

Para este experto en enfermedades infecciosas, el acceso a estos datos sin procesar era especialmente importante, ya que solo la mitad de los 174 casos estuvieron expuestos al mercado de Huanan, donde se detectó inicialmente el virus.

«Por ello hemos insistido en pedir eso», ha aclarado Dwyer.

«Por qué eso no sucede, no lo puedo comentar. Ya sean cuestiones políticas, de tiempo u otras dificultades… Pero si hay otras razones por las que los datos no están disponibles, no lo sé. Uno solo podría especular».