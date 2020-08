La ‘mirada de la muerte’ de Melania a Ivanka Trump incendia las redes

Hay ojos que enamoran y miradas que matan. La de Melania a Ivanka es de estas últimas.

Una ola de comentarios inundó las redes sociales este 27 de agosto, tras un momento entre Melania e Ivanka Trump durante la Convención Nacional Republicana, en la que Donald Trump anunció oficialmente su candidatura para las presidenciales, que se celebrarán el 3 de noviembre de 2020.

El presidente y la primera dama fueron presentados por Ivanka Trump, que ocupa el puesto de asesora superior de la Casa Blanca. Momentos después de que la hija del inquilino de la Casa Blanca terminara su intervención, pasó de largo ante la pareja y Melania le sonrió.

Sin embargo, segundos después la sonrisa despareció de su cara y se pudo observar una mirada que a varios internautas pareció poco amigable.

This had me howling. Watch Melania praise Ivanka for her speech – and then Ivanka walks off… pic.twitter.com/kJwdYYNUC2 — THE PETE EFFECT (@ThePeteEffect) August 28, 2020

Tras el episodio, los internautas inmediatamente acudieron a las redes sociales para comentarlo. «Cuando odias a alguien tanto como Melania odia a Ivanka, es difícil ocultarlo. Ella hizo lo que pudo», afirmó un usuario.

When you hate someone as much as Melania hates Ivanka, it’s hard to hide it. She did her best. #republicannationalconvention pic.twitter.com/BnzZMG8ltJ — Luke Adams 🎤 (@luketadams) August 28, 2020

Otro destacó que «Melania acaba de darle a Ivanka la mirada de muerte».

Oh wow. Melania just gave Ivanka the death stare. https://t.co/w86vqrnVfS — Jake and The Derg ⚖️💛🐝 (@JakeReif) August 28, 2020

«Veo que Melania e Ivanka se llevan muy bien», bromeó uno más.

I see that Melania and Ivanka are getting along juuuuust fine. pic.twitter.com/ktnmRBBG7Q — TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) August 28, 2020

«Melania Trump le da a Ivanka Trump esa mirada de ‘me gustas solo porque tengo que hacerlo'», escribió otro.

Melania Trump gives Ivanka Trump that look that «I like you only because I have to».#RNC2020 #RNCConvention pic.twitter.com/ylkCju1SdM — Mad World (@MadddWWWorld) August 28, 2020

El incidente se produce al poco de que Stephanie Winston Wolkoff, exconfidente de la primera dama de EE.UU., hablara en su nuevo libro sobre las tensas relaciones que ha tenido Melania Trump con su hijastra Ivanka en una serie de guerras territoriales en la Casa Blanca. Según el texto, tras uno de esos conflictos, Melania se refirió a Ivanka y sus aliados como «serpientes».