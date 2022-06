Macron, incapaz de llegar a la mayoría absoluta, tendrá que pactar para llegar a ella

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, necesitará apoyos para poder gobernar en el país galo porque obtuvieron 245 escaños, muy lejos de los 289 necesarios para la mayoría absoluta. La única forma llegar a esa cifra es negociar con Los Republicanos, que consiguieron 64 representantes.

Como segunda fuerza política se posicionó la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) con 131 escaños y Jean-Luc Mélenchon a la cabeza, mientras que Le Pen se colocó como tercera con 89 escaños, hecho histórico para el partido de Agrupación Nacional porque les permite formar parte del grupo parlamentario, lo que no ocurría desde 1988.

Estos resultados ponen en peligro la gobernanza del país, ya que tiene que enfrentarse en el Parlamento a dos grupos extremos como son Nupes y Le Pen, con esto Francia entra en una etapa muy distinta a la que habían vivido antes y puede suponerle problemas a Macron, acostumbrado a gobernar sin problemas ni pactos.

Jean- François Copé, miembro de Los Republicanos mostró total disponibilidad a la hora de pactar y colaborar con la coalición que respalda al presidente francés para luchas contra los extremismos de ambos lados:

«Durante semanas vengo repitiendo que es vital un pacto de gobierno entre Macron y Los Republicanos para luchar contra el auge de los extremos. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son peligros absolutos para Francia. Encarnan una y otra violencia, tensión e intolerancia».

Macron recibirá una fuerte oposición

Según los resultados de la segunda vuelta electoral en Francia, la imagen de Macron cayó en picado, mientras que las de sus oponentes directos se alzó, sobre esto habló el representante de Nupes, Mélenchon:

«El partido del presidente ha sufrido un desastre absoluto y total. No tiene mayoría parlamentaria. Para poder gobernar tendrá que hacer todo tipo de equilibrios. Nosotros estaremos en una oposición radical, absoluta, total».

Por su parte, Le Pen reafirmó su posición en el Parlamento comprometiéndose a hacer una oposición firme y responsable al posible gobierno:

«Nuestra única brújula es el interés de Francia y del pueblo francés».

El mandato de Emmanuel Macron entre 2017 y 2022 no llegó a convencer a los ciudadanos porque no consiguió grandes avances para la sociedad francesa, a pesar de contar en ese momento con la mayoría absoluta necesaria para aprobar cualquier proyecto. Por estas razones las votaciones dieron un vuelco contra él, los franceses se dividieron en dos opciones: votar a los extremos o abstenerse. Según los datos ofrecidos, un 54% de ellos se abstuvieron, es decir, más de 24 millones de personas decidieron no ejercer su derecho a voto. Una cifra histórica con la que se puede apreciar el descontento de la sociedad con los políticos del país.