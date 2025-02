Los terroristas de Hamas liberan a los tres rehenes judíos que exigía Israel

Los terroristas de Hamas han pestañeado.

La liberación de tres rehenes israelíes este sábado 15 de febrero de 2025 marca un nuevo capítulo en el complejo conflicto entre Israel y los psicópatas islámicos.

Los liberados son Sagui Dekel-Chen, de 36 años y ascendencia estadounidense, Alexander «Sasha» Trufanov, de 29 años y origen ruso-israelí, y Iair Horn, de 46 años y nacionalidad argentino-israelí.

Los tres fueron capturados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual guerra en Gaza.

La liberación se llevó a cabo en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, donde Hamás montó un escenario para la entrega de los rehenes.

Como en ocasiones anteriores, los cautivos fueron obligados a subir al escenario rodeados de milicianos armados y con los rostros cubiertos, en una clara demostración de fuerza por parte del grupo terrorista.

En un gesto simbólico y provocador, Hamás entregó a los rehenes un reloj de arena con la leyenda «El tiempo se está agotando«.

Es un siniestro mensaje dirigido a las familias de los rehenes que aún permanecen cautivos.

Según fuentes israelíes, quedan 73 rehenes en Gaza, de los que 33 están muertos, muchos de ellos asesinados por sus captores.

A cambio de estos tres rehenes, Israel se ha comprometido a liberar a 369 terroristas palestinos presos en sus cárceles.

De estos, 333 son gazatíes arrestados durante la reciente ofensiva israelí y no están condenados por participar en el ataque del 7 de octubre.

Los 36 restantes son presos que cumplen cadenas perpetuas, generalmente por ataques letales contra israelíes.

Este intercambio es el sexto desde que entró en vigor el alto el fuego el 19 de enero de 2025.

La situación en la Franja de Gaza sigue siendo extremadamente tensa.

El acuerdo de tregua ha estado al borde del colapso en varias ocasiones, con acusaciones mutuas de incumplimiento entre Hamás e Israel.

La liberación de estos tres rehenes aleja momentáneamente el temor a una ruptura del alto el fuego, pero la situación sigue siendo frágil.

La continuidad de la tregua dependerá en gran medida de las negociaciones para una segunda fase del acuerdo, que buscaría la liberación de todos los rehenes restantes y una prórroga indefinida del alto el fuego.

Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, amenazando con «abrir las puertas del infierno» si Hamás no libera a todos los rehenes, añaden un elemento de incertidumbre y presión a la situación.

Hamas releasing former hostages who do not look starved, nor beaten or bruised. Shokran. Hamas kept to agreement. Check out Al Jazeera English's video! #TikTok https://t.co/Ew1OdJcpBw

— Monique Anne McGregor (@MoniAnnMcGregor) February 15, 2025