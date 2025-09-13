Sheinbaum niega reporte de Reuters sobre CIA en guerra mexicana contra el narco

En un momento donde la cooperación internacional y la defensa de la soberanía nacional se entrecruzan en el centro de la política mexicana, la reciente publicación de Reuters sobre el supuesto papel encubierto de la CIA en la guerra contra el narco ha provocado un terremoto político y diplomático. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó de manera tajante la veracidad del reportaje, abriendo un nuevo episodio en la ya compleja relación entre México y Estados Unidos.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la disputa pública entre el gobierno mexicano y la agencia informativa estadounidense sigue creciendo, mientras la opinión pública y la élite política mexicana analizan el impacto de estas revelaciones en la legitimidad de las instituciones nacionales y la gestión de la seguridad.

Un informe explosivo y la respuesta oficial

El reportaje de Reuters sostiene que la CIA ha estado implicada de forma directa y secreta en el apoyo a unidades de élite mexicanas dedicadas al combate contra los cárteles de la droga, brindando entrenamiento, equipos y recursos financieros. El texto se basa en testimonios de más de 60 funcionarios de ambos países y subraya que, aunque la colaboración bilateral es reconocida, la profundidad de la injerencia estadounidense no había sido admitida públicamente.

En una declaración reciente, la presidenta Sheinbaum calificó de falsa la información sobre la presencia de agentes de la CIA en operaciones militares mexicanas y defendió que la cooperación en materia de seguridad siempre se ha dado bajo los principios de respeto mutuo y soberanía nacional.

“No hay agentes extranjeros operando en nuestras fuerzas armadas. La colaboración con Estados Unidos es transparente y se limita al intercambio de inteligencia y capacitaciones, jamás a operaciones conjuntas en territorio nacional”, afirmó Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.

Reacción de Reuters y contexto internacional

Reuters ha defendido la solidez de su investigación y ha reafirmado que los testimonios y documentos obtenidos muestran una implicación más profunda de la CIA en la estrategia antidrogas mexicana de lo que reconocen las autoridades nacionales. La agencia insiste en que su trabajo es resultado de meses de entrevistas y revisión de informes oficiales y extraoficiales.

El debate ha reabierto viejas heridas en la relación bilateral. La cooperación en seguridad entre México y EE.UU. siempre ha sido un asunto delicado, especialmente cuando se trata de operaciones encubiertas, inteligencia y soberanía. En los últimos años, ambos países han firmado acuerdos para reforzar la colaboración antidrogas, pero Sheinbaum y su equipo insisten en que no existe subordinación y que las acciones conjuntas respetan la integridad territorial mexicana.

Cronología pública: reportes periodísticos vs declaraciones oficiales

2023-2024: Diversos medios estadounidenses y mexicanos reportan la intensificación de la cooperación en inteligencia entre ambos países, especialmente por la crisis del fentanilo.

Diversos medios estadounidenses y mexicanos reportan la intensificación de la cooperación en inteligencia entre ambos países, especialmente por la crisis del fentanilo. Enero de 2025: El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva que permite tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ampliando la posibilidad de intervención y sanciones.

El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva que permite tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ampliando la posibilidad de intervención y sanciones. Verano de 2025: Surgen rumores sobre operaciones estadounidenses más directas en la región, incluyendo acciones militares puntuales en el Caribe, aunque no en territorio mexicano.

Surgen rumores sobre operaciones estadounidenses más directas en la región, incluyendo acciones militares puntuales en el Caribe, aunque no en territorio mexicano. 11 de septiembre de 2025: Reuters publica el informe sobre la CIA, desatando la controversia.

Reuters publica el informe sobre la CIA, desatando la controversia. 12-13 de septiembre de 2025: Sheinbaum niega la información y reitera la independencia de la estrategia mexicana contra el narco.

Soberanía y relaciones exteriores bajo presión

La controversia ha tenido repercusiones inmediatas en la política interna mexicana. Sectores de la oposición acusan al gobierno de opacidad y exigen mayor claridad sobre los acuerdos de seguridad con EE.UU. Al mismo tiempo, figuras afines al oficialismo cierran filas en torno a Sheinbaum, defendiendo la narrativa de colaboración sin subordinación.

En el plano internacional, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han evitado confirmar o desmentir la versión de Reuters, limitándose a reiterar su compromiso con la seguridad compartida y el respeto a la soberanía mexicana. El secretario de Estado, Marco Rubio, tras reunirse con Sheinbaum, enfatizó que “la cooperación en seguridad respeta la integridad y la soberanía de ambos países”, y que los protocolos bilaterales están diseñados para evitar acciones unilaterales.

Opinión pública y percepción internacional

La imagen internacional de México se ve afectada por la sospecha de injerencia extranjera en asuntos de seguridad interna, un tema históricamente sensible en América Latina. El debate también se entrelaza con la percepción de eficacia y legitimidad de la estrategia mexicana contra el narco, así como con el papel de la inteligencia en la lucha regional contra el crimen organizado.

En la agenda política interna, la polémica refuerza el discurso nacionalista y defensivo de la administración Sheinbaum, que busca marcar distancia de cualquier narrativa que sugiera pérdida de control o autonomía en la toma de decisiones estratégicas.

Perspectivas y escenarios

El futuro de la cooperación bilateral en seguridad dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para gestionar la controversia y fortalecer los mecanismos de transparencia. La insistencia mexicana en la colaboración sin subordinación seguirá siendo un eje central, mientras que Estados Unidos continuará presionando para mantener un alto nivel de intercambio de inteligencia y acción coordinada frente a la amenaza del narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, cualquier nuevo indicio de operaciones encubiertas o filtraciones periodísticas podría reavivar el debate y tensar aún más la relación bilateral.

La polémica muestra cómo la seguridad, la soberanía y la diplomacia se entrelazan en la frontera más vigilada y compleja del continente. La respuesta de Sheinbaum, firme y directa, busca cerrar filas en torno a la autonomía mexicana, mientras el eco del reportaje de Reuters seguirá resonando tanto en los pasillos del poder como en la opinión pública, recordando que, en la guerra contra el narco, la verdad oficial y la verdad periodística rara vez coinciden por completo.