México se aprieta el cinturón con Sheinbaum: subidas de impuestos y aranceles en 2026

Aumentan las señales de alerta para la inversión internacional en México tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum apuesta por un giro fiscal y arancelario que, según fuentes de AP News y Reuters, incluye subidas de impuestos, recortes presupuestarios y la imposición de aranceles a más de 1.400 productos. El objetivo declarado: reducir el déficit y proteger la industria nacional, pero a costa de tensar las relaciones comerciales e inquietar a las multinacionales, especialmente a las españolas con fuerte presencia en sectores clave como banca, energía y retail.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la discusión pública y empresarial se centra en la profundidad del ajuste y su impacto real. El gobierno prevé elevar la recaudación por impuestos y nuevos aranceles en unos 70.000 millones de pesos, cifra que busca compensar la reducción del déficit fiscal hasta el 4,1% del PIB, frente al 5,7% registrado en 2024. Este cambio llega en un momento de presiones externas, con la campaña de Donald Trump en EE. UU. agitando el debate arancelario, y tras varios errores de cálculo político y económico de la nueva administración mexicana.

Claves del Presupuesto 2026 en 5 bullets

Subidas tributarias y recortes de gasto: El Ejecutivo endurece la política fiscal con alzas en la recaudación y recortes en partidas sociales y subsidios. Destacan cambios en el ISR sobre ahorros y en el IEPS a bebidas azucaradas y tabaco.

El Ejecutivo endurece la política fiscal con alzas en la recaudación y recortes en partidas sociales y subsidios. Destacan cambios en el ISR sobre ahorros y en el IEPS a bebidas azucaradas y tabaco. Aranceles a 1.400 productos: México aplicará aranceles de entre el 10% y el 50% a 1.371 fracciones arancelarias, afectando sectores como automoción, textil, plásticos, aluminio, electrodomésticos y calzado. La medida impacta especialmente a países sin acuerdo comercial con México, como China y Corea del Sur.

México aplicará aranceles de entre el 10% y el 50% a 1.371 fracciones arancelarias, afectando sectores como automoción, textil, plásticos, aluminio, electrodomésticos y calzado. La medida impacta especialmente a países sin acuerdo comercial con México, como China y Corea del Sur. Repatriación de capitales: Se busca incentivar la repatriación de fondos con beneficios fiscales, siempre que se destinen a inversión productiva y generación de empleo durante al menos tres años.

Se busca incentivar la repatriación de fondos con beneficios fiscales, siempre que se destinen a inversión productiva y generación de empleo durante al menos tres años. Ajuste del déficit: El objetivo es reducir el déficit público hasta el 4,1% del PIB, en línea con las recomendaciones internacionales y para mantener la estabilidad de la deuda soberana.

El objetivo es reducir el déficit público hasta el 4,1% del PIB, en línea con las recomendaciones internacionales y para mantener la estabilidad de la deuda soberana. Impacto en empresas españolas: El endurecimiento fiscal y comercial supone un riesgo para los márgenes y la operativa de bancos, eléctricas y cadenas de distribución de origen español, que ven cómo aumentan sus costes de importación y se endurecen las condiciones para repatriar beneficios.

Contexto y antecedentes: de la apertura al giro proteccionista

La economía mexicana llevaba años integrada en las cadenas globales de valor, apostando por una apertura comercial que favoreció la importación de insumos y la entrada de inversión extranjera directa. Sin embargo, la actual administración considera que este modelo ha provocado una “creciente vulnerabilidad” frente a choques externos y una pérdida de contenido nacional en las exportaciones. Por ello, el giro anunciado para 2026 marca un retorno a políticas más proteccionistas, con la imposición de aranceles que recuerdan a las impulsadas por Donald Trump en EE. UU..

La presión estadounidense se siente en el trasfondo de la decisión. Mientras Trump promete en campaña una nueva oleada de aranceles, el Gobierno mexicano opta por adelantarse y blindar sectores considerados estratégicos. El argumento oficial es que, a diferencia de otros países, los aranceles de EE. UU. a México han sido “beneficiosos” al mantener la tarifa efectiva en el 5%, frente a tarifas de hasta el 40% a otros competidores asiáticos. No obstante, el riesgo de una escalada arancelaria recíproca se mantiene.

Los errores de Sheinbaum y la presión de Trump

El anuncio del presupuesto llega tras varios traspiés del equipo de Claudia Sheinbaum. La administración ha sido criticada por subestimar el impacto de la desaceleración global y por la falta de diálogo con el sector empresarial antes de avanzar en reformas fiscales y comerciales. El endurecimiento del marco regulatorio y la eliminación de deducciones, como la de aportaciones bancarias al IPAB, han generado malestar en la banca y en los inversores extranjeros.

A esto se suma la presión directa desde Washington. La campaña de Trump ha reavivado el fantasma de una guerra comercial en Norteamérica. Sus promesas de nuevos aranceles han puesto en guardia a los socios del T-MEC, y México responde endureciendo sus propias barreras, especialmente contra productos de Asia. El resultado es un clima de incertidumbre y volatilidad para las multinacionales que operan a ambos lados de la frontera.

Mini-calculadora: arancel vs. margen en sectores clave

Las nuevas medidas arancelarias suponen un reto directo para las filiales españolas en México, especialmente en sectores con alta exposición a importaciones. Un ejemplo práctico:

Sector Arancel medio 2026 Margen típico sector Impacto estimado Banca N/A 10-15% Subida de coste regulatorio, menor deducción fiscal Energía (equipos) 20-30% 5-10% Riesgo de erosión de margen en proyectos de renovables Retail (textil) 15-25% 4-8% Dificultad para trasladar el coste al consumidor

La banca afronta un entorno de mayor presión fiscal y menor deducibilidad de aportaciones al IPAB, lo que afecta su rentabilidad. Las eléctricas, especialmente en renovables, verán encarecidos los equipos importados. El retail, muy dependiente de importaciones asiáticas, deberá elegir entre asumir el coste o trasladarlo al consumidor final, en un contexto de bajo crecimiento.

Repercusiones en Iberoamérica y para la fiscalidad internacional

El endurecimiento de la política fiscal y comercial mexicana tiene efectos en toda Iberoamérica, donde México actúa como polo de atracción de inversión extranjera y exportaciones regionales. Las empresas españolas, muchas con presencia en varios países latinoamericanos, recalibran sus estrategias ante el nuevo entorno. Además, el incentivo a la repatriación de capitales, aunque atractivo sobre el papel, genera dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria a medio plazo.

El debate sobre la fiscalidad internacional y el futuro de la integración comercial en la región se reaviva, especialmente ante la posibilidad de una nueva ola de proteccionismo global. Los analistas advierten que el riesgo es que el círculo se cierre, frenando el dinamismo exportador y restando atractivo a México como destino de inversión.

¿Hacia dónde evoluciona la situación?

El Presupuesto 2026 abre una nueva etapa en la política económica mexicana. El reto es combinar el ajuste fiscal y el proteccionismo comercial con la necesidad de mantener la confianza de los inversores y evitar una espiral de represalias arancelarias. Los próximos meses serán clave para observar si el Congreso introduce matices en las propuestas y si la presión de las empresas, especialmente las multinacionales españolas, consigue suavizar el impacto de las medidas.

Mientras tanto, el mensaje es claro: México prioriza la estabilidad fiscal y la defensa de su industria, aunque sea a costa de tensar el entorno para la inversión extranjera. El desenlace, aún incierto, marcará el rumbo no solo del país, sino de toda la región iberoamericana.