Maduro desafía a Trump y se blinda con poderes especiales ante la “amenaza militar” de EE.UU.

El gobierno de Venezuela elevó este lunes el tono frente a Estados Unidos al anunciar la firma de un decreto de “conmoción externa”, una figura legal prevista en la Constitución que otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de ataque extranjero.

El anuncio fue realizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un encuentro con el cuerpo diplomático en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez aseguró que el mecanismo “se activaría de manera inmediata” si las fuerzas armadas estadounidenses emprendieran “cualquier tipo de agresión” contra el país suramericano.

Según explicó, el decreto otorga a Maduro la facultad de ordenar movilizaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), intervenir instalaciones estratégicas de servicios públicos e hidrocarburos, y aplicar el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo de la integridad territorial.

En paralelo, la vicepresidenta advirtió que “nadie dentro o fuera del territorio venezolano podrá promover, facilitar o justificar una agresión militar externa”, pues de hacerlo sería enjuiciado bajo las leyes nacionales.

El decreto, previsto en la Constitución de 1999, debe ser remitido en un plazo de ocho días a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncien sobre su vigencia y constitucionalidad.

Fricción con EE. UU.

Maduro y su gabinete han denunciado repetidamente que el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en aguas del Caribe, oficialmente parte de una operación antidrogas, en realidad esconde un plan para forzar un cambio de régimen en Caracas.

Rodríguez acusó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio –un aliado clave en la política antichavista de Washington– de actuar como “señor de la guerra” y violar los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“Lo que hoy hace el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela constituye una amenaza prohibida por el derecho internacional”, afirmó la funcionaria.

Con este decreto, el chavismo busca blindarse frente a la tensión creciente en el Caribe, en un escenario en el que vuelve a tensarse la disputa entre Caracas y Washington por el futuro político del régimen venezolano.